Organizado el grupo Vecinos de la Urbanización de Roquetas de Mar para velar por la seguridad en la zona

Desde hace ya unos años atrás cuando la pandemia, se creó un grupo de WhatsApp para estar en contacto entre vecinos de La Urbanización de Roquetas de Mar. Pasaron los años y a día de hoy ese grupo de WhatsApp se ha convertido en un grupo de vecinos llamado Vecinos de la Urbanización de Roquetas de Mar.

Con su administradora, Clotilde Cerrudo, y varios miembros más coordinando el grupo de más de 300 vecinos, donde entre nosotros nos avisamos si hay intrusión en chalet, robos, etc . En este grupo muy recientemente se formó grupo de patrullas vecinales donde se sale por la noche a patrullar toda la urbanización, dicho grupo de patrulla vecinal su coordinador es Juan Corral, al cual le acompañan varias personas y su dedicación está basada en recorrer La Urbanización de Roquetas rincón por rincón, peinando todos los sitios, calles, jardines, etc, velando por la seguridad de los vecinos. Vecinos de la Urbanización de Roquetas de Mar es un grupo altruista donde entre ellos se comunican a través de gualki talki, llevando linternas y silbatos, estando conectados a través del 112 y Guardia Civil y Policía Local, y ayudando también a personas que sufren algunas caídas en la vía pública o alguna violencia de género.

Este grupo está solo dedicado a la Urbanización roquetera, velando por los vecinos que viven en este zona ya que ahora hay mucho turismo y mucha delincuencia .

Relacionado