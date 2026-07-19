Provincia Quejas por la suciedad en la calle de acceso a la glorieta de Mojácar Agencias julio 19, 2026 0 Relacionado Navegación de entradas Anterior: SoberaníaSiguiente: España 1-0 Argentina Más historias Provincia Organizado el grupo Vecinos de la Urbanización de Roquetas de Mar para velar por la seguridad en la zona GabinetedePrensa julio 19, 2026 0 Provincia El Subdelegado José María Martín visita las nuevas dependencias de la Intervención de Armas de Guardia Civil en El Ejido GabinetedePrensa julio 18, 2026 0 Provincia El Ayuntamiento de Dalías y Salud Mental El Timón renuevan su convenio para reforzar la atención en el municipio GabinetedePrensa julio 17, 2026 0 Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente. Recibir un correo electrónico con los siguientes comentarios a esta entrada. Recibir un correo electrónico con cada nueva entrada.