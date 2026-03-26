El viernes 27 de marzo se abre al tráfico el segundo tramo de la variante costera de Mojácar

La actuación mejora la conexión con la zona litoral y contribuirá a reducir la congestión del tráfico

La segunda fase de la variante costera de Mojácar, correspondiente a la carretera A-1203, se abrirá al tráfico el próximo viernes día 27 de marzo, incorporando un nuevo tramo que mejora la conexión entre el núcleo urbano y la zona costera de Mojácar. La actuación se encuentra enmarcada en un convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y el Ayuntamiento de Mojácar. Con ella se da continuidad al primer tramo, habilitado desde 2005 y discurre desde la glorieta situada en la carretera provincial AL-5107 hasta el paraje de Las Marinas.

El tramo cuenta con una longitud total de 1.936 metros y dispone de tres glorietas: dos de ellas con un diámetro exterior de 53 metros y doble carril, y una tercera, situada al final del recorrido, con un diámetro exterior de 40 metros y un solo carril, con un importe de adjudicación de 5.321.950,51 euros.

La delegada de Fomento, Dolores Martínez, ha explicado que “estas glorietas permitirán mejorar el acceso a las edificaciones diseminadas de la zona mediante caminos de servicio, así como a urbanizaciones situadas en el entorno litoral, como La Parata y la zona próxima a la Playa del Cantal”.

Asimismo, la conexión con la carretera AL-5107 se verá reforzada a través de viales transversales previstos, uno de los cuales ya ha sido ejecutado, lo que facilitará la comunicación con la franja costera. Esta actuación permitirá reducir la carga de tráfico en la vía litoral, especialmente en los periodos de mayor afluencia, contribuyendo a mejorar la seguridad vial.