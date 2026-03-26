AEDAS Homes transforma el antiguo edificio en desuso del CSIC en el corazón de Almería en una moderna promoción de viviendas sosteniblesf

La promotora lanza Villalán, un residencial de 28 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios

(4 áticos) con garaje y trastero, conserjería, sala común y gimnasio con área wellness.

Se trata de una oferta de viviendas única en la mejor ubicación de Almería en la que ha primado la calidad, las superficies amplias –de hasta 159 m 2 – y la luz natural.





– y la luz natural. Leodegario Villaseca, Delegado de AEDAS Homes en Andalucía Oriental: “Hablamos de un proyecto emblemático de regeneración urbana con el que volvemos a demostrar que AEDAS Homes hace también ciudad revitalizando espacios abandonados y en degradación”.

Consolidando su presencia en los principales mercados inmobiliarios del país, AEDAS Homes, referente en la promoción residencial a nivel nacional, llega a Almería capital. En concreto, al centro de la ciudad, donde ha presentado su proyecto Villalán. Una promoción de viviendas modernas y sostenibles que sustituirá al antiguo edificio en desuso del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el centro de la ciudad, en pleno Paseo de Almería, respetando el entorno y haciendo un producto de alta calidad.

Villalán albergará 28 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios -incluidos áticos- con garaje y algunas unidades con trastero. Inmuebles en los que AEDAS Homes ha primado la modernidad, la sostenibilidad -certificado BREEAM Bueno (Good)- la calidad, las superficies amplias -que llegan hasta los 159 m2– y la luz natural. El residencial disfrutará incluso de zonas comunes con sala comunitaria y gimnasio con área wellness con sauna.

“Hemos diseñado un producto diferencial en la mejor ubicación de Almería. No hay nada parecido”, asegura Leodegario Villaseca, Delegado de AEDAS Homes en Andalucía Oriental.

“Además”, añade el Delegado, “hablamos de un proyecto emblemático de regeneración urbana con el que volvemos a demostrar que AEDAS Homes hace mucho más que viviendas. Hace ciudad revitalizando espacios que estaban abandonados y en degradación como era la parcela que acogía el edificio del CSIC, que estaba en estado ruinoso e incluso en riesgo de derrumbe, y que se convertirá en un residencial para los almerienses. AEDAS Homes, además, mantendrá en Villalán la fachada histórica del edificio”.

Ubicación prime y exclusividad

La oferta de Villalán se distingue, sobre todo, por su ubicación, cerca de todo tipo de servicios (comercios, colegios, restaurantes y zonas de ocio) y comunicaciones, rodeada de edificios históricos en el Paseo de Almería -que se está peatonalizando- y a sólo dos minutos del futuro Puerto Ciudad; orientación -casi todas las viviendas dan al sur- y variedad de tipologías, con cuatro áticos con grandes terrazas con vistas al puerto y al mar como oferta destacada. “Villalán también acogerá locales comerciales en planta baja recuperando el comercio de barrio”, subraya Leodegario Villaseca.

“La promoción disfrutará de servicio de conserjería y, algo muy importante, de párking, una dotación muy poco habitual en la oferta de la zona”, apunta el Delegado, quien remarca que Villalán es la única opción de comprar una vivienda de obra nueva en el Paseo de Almería con buenas calidades y eficiente energéticamente a través de medidas como la aerotermia y placas solares. “Villalán se alza como un residencial perfecto para quienes han vivido en el centro y que tuvieron que mudarse a las afueras en busca de una casa de calidad; y también resulta muy interesante -la oferta de 1 y 2 dormitorios- para inversores que compran para alquilar”, explica Leodegario Villaseca.

El Delegado destaca que el interés por Villalán está siendo muy elevado y ya se han cerrado las primeras reservas a manos, principalmente, de un cliente de un perfil socioeconómico alto y muy alto que es consciente de que adquiere una vivienda en un proyecto muy exclusivo y especial en la mejor parte de la zona ‘prime’ de Almería. “Vivir en Villalán dará una exclusividad residencial máxima que se refleja, por ejemplo, en contar con una plaza de garaje en el mismo edificio”, concluye Leodegario Villaseca.