La Guardia Civil desmantela una red dedicada al robo de productos fitosanitarios y maquinaria agrícolas en el Poniente almeriense

Cuatro personas detenidas por robos en explotaciones agrícolas y cuatro investigadas por receptación

Esclarecidos cerca de una treintena de robos en todo el Poniente almeriense, recuperada gran cantidad de herramientas, maquinaria y productos fitosanitarios sustraídos

La Guardia Civil de Almería, en el marco de la operación “ROSAN” del equipo Roca, ha procedido a la detención de cuatro personas por delitos de robo con fuerza de productos fitosanitarios en explotaciones agrícolas, así como a la investigación de otras cuatro por delitos de receptación de los efectos sustraídos.

La operación se enmarca dentro del Plan contra robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, impulsado por la Guardia Civil a través de los equipos ROCA, especializados en la prevención e investigación de delitos en el ámbito rural.

Este tipo de delitos afecta directamente a uno de los pilares económicos del país, como es la agricultura intesiva, generando un importante perjuicio tanto económico como social.

La investigación se inició tras detectarse un aumento significativo de robos de productos fitosanitarios, herramientas y maquinaria agrícola en la comarca del Poniente almeriense. Ante esta situación, los agentes intensificaron sus actuaciones mediante dispositivos operativos, identificaciones y análisis de la información disponible.

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes detectaron un patrón de actuación común en distintos hechos delictivos, lo que permitió identificar a los presuntos autores, así como vehículos y personas relacionadas con la comisión de los robos.

Durante el operativo, los agentes interceptaron un camión en el que se transportaba gran cantidad de maquinaria y herramientas robadas en una empresa de carpintería metálica.

Asimismo, se llevaron a cabo registros en diferentes puntos, viviendas, garajes, almacenes …, donde se recuperaron numerosos efectos sustraídos.

La exhaustiva investigación de la Guardia Civil, ha permitido esclarecer cerca de una treintena de robos cometidos en las diferentes localidades del Poniente almeriense.

Las diligencias han sido entregadas en los Tribunales de Instancia de El Ejido, Sección Civil e Instrucción, Plaza Nº5 de El Ejido (Almería)

La Guardia Civil continua con la investigación abierta, centrando ahora sus esfuerzos en la trazabilidad de los efectos recuperados para su devolución a los legítimos propietarios.

La labor de los equipos ROCA resulta fundamental para la protección del sector agrícola y la reducción de este tipo de delitos.

La Guardia Civil refuerza su lucha contra los robos en explotaciones agrícolas, un delito que afecta directamente a la economía del sector.

La colaboración ciudadana continúa siendo clave para la detección y esclarecimiento de hechos delictivos.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).