El PSOE-A exige a Moreno Bonilla que aclare “dónde ha estado” y “qué ha hecho” ante los graves incendios del verano en Andalucía

Juan Carlos Ruiz Boix denuncia que el presidente “ausente” sólo actúa ante la oleada de fuegos forestales con “tuits vacíos” y tras “olvidar” los montes en invierno y primavera, con el Infoca convertido en su “chiringuito” para “sus fotografías y su autobombo”

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha ratificado el respaldo del PSOE-A a las demandas de mejores condiciones de trabajo del personal del Infoca en una concentración de delegados y delegadas sindicales en la capital gaditana y ha exigido a Moreno Bonilla explicaciones sobre “dónde ha estado” y “qué ha hecho” ante los graves incendios registrados este verano de altísimo riesgo en Andalucía.

Juan Carlos Ruiz Boix ha insistido desde el PSOE-A en que Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones de las actuaciones del Gobierno andaluz del PP ante fuegos de enorme envergadura que, como en el caso de la localidad gaditana de Tarifa, obligó al desalojo de más de 2.000 personas.

“Después de su largo periodo de vacaciones, que explique qué es lo que ha hecho, además de sus tuits vacíos”, ha recalcado el representante socialista, y ha criticado que el presidente de la Junta sólo “reaparece” de su descanso veraniego para acudir a la Feria de Málaga.

Ha lamentado que Moreno Bonilla no tenga, en cambio, tiempo para atender las demandas del personal del Infoca de mejoras en sus condiciones de trabajo, ni para apoyar a bomberos forestales que están “al pie del cañón” en este verano de altísimo riesgo de incendio y durante todo el año, en el que han realizado más de 590 intervenciones por fuegos en la comunidad que dejan ya más de 3.700 hectáreas quemadas.

Para el PSOE-A, Moreno Bonilla y su Gobierno del PP están “jugando con los bomberos forestales, realizando promesas que vuelven a incumplir”. Ha resaltado el respaldo socialista a las reivindicaciones laborales de la plantilla del Infoca, que sigue reclamando el complemento de antigüedad que les corresponde como personal público, los equipos de protección individual (EPI) “necesarios” para afrontar con seguridad su tarea, vehículos todoterreno “adecuados” y la cobertura total de plazas del operativo,

A este respecto, Ruiz Boix ha alertado de que el Gobierno andaluz “desgraciadamente no ha cubierto los dispositivos, ni en invierno para tareas preventivas y tampoco ahora, en plena crisis, en pleno verano”.

“Los montes han estado olvidados durante el invierno y la primavera” por la Junta, según ha denunciado Ruiz Boix, y ha censurado que Moreno Bonilla y su consejero de Presidencia, Antonio Sanz, se dedican exclusivamente “a la industria del incendio” y a su “campaña de autobombo” con el Infoca.

El dirigente socialista ha señalado que lo único que han hecho Moreno Bonilla y su Gobierno es “cambiar el nombre” al dispositivo andaluz de prevención y extinción de incendios “y pasarlo a la Agencia de Emergencias, en la que Antonio Sanz puede comprarse nuevos chalecos, nuevos colores” y, según ha incidido, adquirir material para montar nuevos puestos de mando avanzado.

“Es un chiringuito”, ha alertado Ruiz Boix desde el PSOE-A, y ha exigido a Moreno Bonilla y su Gobierno que cesen en su permanente campaña de “autobombo” con el Infoca. “Basta ya de que destinen todos los recursos para sus fotografías en vez de a EPI para los bomberos forestales; basta ya de cambios de logotipo del mejor dispositivo contra incendios de toda España”, ha reclamado.

Ruiz Boix ha insistido en que el Gobierno del PP tiene que dar explicaciones por los más de 350 millones de euros que “no ha ejecutado” en prevención de incendios y cuidado de montes en los dos últimos años, con 229 millones de esta partida presupuestaria sin invertir en 2024 y otros 140 millones sin gastar del ejercicio 2023.

Explicaciones parlamentarias

Ha demandado que los consejeros de Presidencia, “que robó” las competencias sobre incendios del área de Medio Ambiente, y de Sostenibilidad “que nadie conoce”, Catalina García -además de la titular de Cultura por el fuego en la Mezquita Catedral de Córdoba-, ofrezcan esas explicaciones en sede parlamentaria, en las comparecencias urgentes ante la Diputación Permanente solicitadas por el Grupo Socialista.

“Esperamos que también comparezca el presidente de la Junta de Andalucía, que, después de ese largo periodo de vacaciones y de incorporarse para las ferias de Málaga, tenga tiempo para dar explicaciones a las andaluzas y a los andaluces”, ha reiterado.

El secretario general del PSOE gaditano ha insistido en que Moreno Bonilla está “ausente” en este “verano desgraciado” con graves incendios en la comunidad y todo el país y ha rechazado que salga únicamente para “culpar de todos los problemas que ocurren en Andalucía al presidente Pedro Sánchez”.

Ha dejado claro que en el PP saben que el Gobierno de España “sí” actúa desde el primer momento ante esta crisis, movilizando a la Unidad Militar de Emergencia (UME) para atacar el fuego en puntos de todo el país y a efectivos de los ejércitos de Tierra y del Aire en tareas logísticas y que “sí está proponiendo un pacto de Estado” para afrontar desde la coordinación y la cooperación las emergencias causadas por el cambio climático.