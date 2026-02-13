EMA 1-1-2 pide extremar la prudencia ante la entrada de la borrasca Oriana en Andalucía. Riesgo activo en el Levante almeriense, en Poniente y Almería capital

El viento ha concentrado la mayoría de la veintena de los avisos de esta madrugada a las salas del 1-1-2 La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha hecho un nuevo llamamiento a la prudencia ante la entrada de la borrasca Oriana en la comunidad autónoma andaluza que ya está dejando lluvia y viento en gran parte del territorio. Durante la noche, las precipitaciones y las rachas de viento han sido los protagonistas de las llamadas a las salas del 1-1-2, concentrando casi la mitad de los avisos por caídas de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano en puntos de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, sin daños personales. En total, se han coordinado 24 incidencias desde la medianoche. La jornada de ayer se cerró con 157 emergencias gestionadas y el acumulado de este enjambre de borrascas, desde el pasado 27 de enero, asciende a casi 12.000 emergencias (11.929). Por provincias Cádiz con 2.564, Jaén con 2079, Sevilla con 1.992, Granada con 1.655, Málaga con 1.230, le siguen Córdoba con 1.137, Almería con 746 y Huelva con 526. A esta hora la cifra de desalojados asciende a 3.118, en su mayoría en Cádiz (2.581), Málaga (257), Córdoba (87), Granada (108), Jaén (67), Huelva (8) y Sevilla (10), que sube tras desalojarse ayer tarde seis de personas de dos viviendas con riesgo de derrumbe en Pruna (Sevilla). Anoche, se decretó también el alejamiento preventivo de 12 personas más del entorno de la estación de Cortes, en Cortes de la Frontera (Málaga), así como una veintena de desalojos más en Zagra y Monachil en Granada. El operativo mantiene, en estos momentos, en situación de trabajo 43 incidencias activas y cuatro escenarios; aunque es previsible que la cifra aumente durante la jornada de hoy con los efectos de la borrasca Oriana en la comunidad autónoma.

Afección en la red de carreteras

La Dirección General de Tráfico ha informado que, a esta hora, la comunidad autónoma andaluza tiene un total de 144 carreteras afectadas, de las que 116 están cortadas. La mayoría de las afecciones se encuentran en la provincia gaditana con hasta 37 vías cerradas al tráfico rodado, seguida de Granada con 24, Córdoba con 18, Jaén con 12, Málaga con 10, Sevilla con ocho y Huelva con siete. La carretera A-381 se encuentra anegada y ha sufrido un derrumbe entre los kilómetros 25 y 31, sentido Jerez en Medina Sidonia, que se encuentra cortado, aunque se puede pasar por el punto de desvío habilitado en el hito kilométrico 28. El Patronato de la Alhambra ha informado de que ha cortado el acceso al bosque central debido al aviso de viento en la capital granadina. En Los Villares, Jaén, se han producido varios desprendimientos de ladera que han afectado a la A-6050 en varios puntos, lo mismo ha sucedido en la A-6301 en Beas de Segura. La Dirección del Plan recuerda que el estado de las carreteras está muy comprometido en algunos puntos por lo que es fundamental, evitar desplazamientos en las zonas afectadas y, en caso necesario, planificar bien las rutas, seguir indicaciones y extremar la prudencia, disminuyendo la velocidad y aumentado la distancia de seguridad. Avisos meteorológicos La Agencia Estatal de Meteorología activa para hoy viernes avisos meteorológicos en todas las provincias andaluzas. De nivel naranja (peligro importante) son los avisos por viento en Almería (Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas, Poniente y Capital) por rachas de hasta 90 kilómetros la hora. El mismo nivel de riesgo está activo en el Levante almeriense, en Poniente y Almería capital y en la Costa granadina, aunque por fenómenos costeros, al igual que en el Estrecho (Cádiz), por vientos de fuerza 8 de hasta 75 kilómetros por hora y olas de hasta cinco metros. Las lluvias vienen acompañadas de aviso naranja en la comarca gaditana de Grazalema (Cádiz) por acumulados de hasta 110 litros por metro cuadrado en 12 horas y 180 litros en 24 horas, al tiempo que Aemet activa el aviso amarillo también por lluvias en las provincias Granada (Nevada y Alpujarras), Jaén (Cazorla y Segura) y Málaga (Ronda).

También están vigentes los avisos amarillos por viento en todas las provincias andaluzas y por fenómenos costeros en todo el litoral. Instrucciones con rachas de viento En las zonas afectadas, EMA 1-1-2 recuerda la importancia de evitar situaciones temerarias que pongan en peligro la integridad de las personas y de los operativos de rescate, auxilio y salvamento, en relación a transitar y visitar zonas de cauces y embalses. La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) insta, asimismo, a seguir las indicaciones de autoprotección como una de las principales formas de protegerse frente a esta sucesión de borrascas, que trae consigo un enjambre de borrascas de intensas y persistentes precipitaciones, así como vientos y posibilidad de deslizamientos en distintos puntos de la comunidad autónoma andaluza. Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas. Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores. En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. En caso de encontrarnos en zonas marítimas, nos alejaremos de las playas y otros lugares bajos que puedan verse afectados por las elevadas mareas y oleajes. Se aconseja evitar los desplazamientos por carreteras siempre que se pueda, y si es necesario hacerlos hay que extremar la precaución, respetar en todo momento las normas de circulación, y mantenerse informados de la situación por fuentes oficiales, nunca cruzar por una zona anegada y mantenerse alejado de zonas de cauces.

Si el fuerte viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro del vehículo, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Autoprotección con lluvias

Ante los avisos de lluvia, EMA 1-1-2 vuelve a insistir en no realizar desplazamientos por carretera que no sean necesarios. Si es imprescindible viajar, es importante informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de medios de comunicación y redes sociales de la previsión meteorológica. Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Nunca hay que cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo una zona anegada, después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda. Tampoco se debe transitar, acampar ni estacionar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En casa, en caso de subida de nivel del agua, hay que subir a las plantas más altas y evitar sótanos y garajes. Desde la EMA se recomienda mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al EMA 1-1-2, servicio disponible las 24 horas, todos los días del año. Toda la información sobre prevención y consejos disponible en la web de la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía (https://ema112andalucia.es).