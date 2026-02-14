El Plan de Actuación Integrado (PAI) Almería Ciudad Abierta y de Encuentro, entre los 7 mejor valorados de toda España

El Ayuntamiento participa en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) bajo el lema ‘El despegue de los planes EDIL’ celebrado en la localidad granadina de Armilla

La concejala de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos, Amalia Martín, ha participado esta semana en el XII Pleno de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU) bajo el lema ‘El Despegue de los planes EDIL’, donde el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Almería Ciudad Abierta y de Encuentro’ ha sido un ejemplo ya que está considerado uno de los 7 mejor valorados técnicamente entre las 380 propuestas presentadas por municipios de toda España.

Un proyecto de transformación urbana que, como ha recordado Amalia Martín, “movilizará más de 14 millones de euros, cofinanciados en un 85% por fondos europeos EDIL-FEDER, con el objetivo de revitalizar barrios históricos, mejorar la cohesión social y reforzar la sostenibilidad y la actividad económica en la ciudad”.

La evaluación ha tenido en cuenta la calidad técnica del proyecto, su grado de madurez y la capacidad de ejecución del Ayuntamiento, que dispone de plazo hasta 2029 para desarrollar las actuaciones previstas.

En este encuentro, celebrado en la localidad granadina de Armilla y que ha reunido a más de 500 personas de ayuntamientos y diputaciones de todo el país, la concejala ha estado acompañada por el director de Alcaldía y Planificación, José Antonio Camacho, por la gerente de la Empresa Municipal Almería 2030, María del Mar Plaza, y por Carlos Estevez, técnico de la Empresa Municipal Almería 2030.

Estas jornadas, desarrolladas durante los días 11 y 12 de febrero, han estado destinadas a la puesta en marcha y en valor de una convocatoria histórica de financiación del desarrollo urbano local, donde la divulgación, la formación y la capacitación técnica en las novedades de gestión marcarán sus sesiones.

La Red de Iniciativas Urbanas (RIU) constituye una de las Redes Sectoriales previstas en el Marco Estratégico Nacional de Referencia de España, se crea para el periodo de fondos 2007-2013 como principal mecanismo de coordinación en materia de desarrollo urbano y fondos comunitarios.

La Red conforma un instrumento esencial para poder incorporar la necesaria dimensión urbana en la gestión y programación de los fondos europeos y se plantea como un foro abierto de intercambio de experiencias y buenas prácticas urbanas que hayan recibido financiación comunitaria. También tiene como objetivo analizar y aclarar las dudas suscitadas por la aplicación de la normativa en materia de fondos europeos destinados al desarrollo urbano.

Dentro del nuevo período de programación 2021-2027, la Red de Iniciativas Urbanas se configura como un mecanismo de coordinación, impulso y apoyo a la gestión y evaluación de actuaciones en materia urbana cofinanciadas por Fondos Europeos y sigue siendo un instrumento necesario para compartir buenas prácticas y difundir los resultados de los proyectos urbanos que reciben financiación europea.

“Han sido unas jornadas muy fructíferas destinadas a poner en valor la relevancia del desarrollo urbano local y su financiación, con especial hincapié en la capacitación técnica y en las novedades de gestión. Un espacio donde todos los municipios hemos tomado nota y donde se han resuelto todas las dudas de cara a la coordinación y gestión de los nuevos fondos europeos”, ha valorado Amalia Martín.

El Ayuntamiento de Almería, además, ha participado activamente con la instalación de un stand en el espacio expositivo de la Feria de Muestras de Armilla, desde donde también ha dado a conocer la nueva página web con toda la información del PAI (https://almeriapai.es/)

Tres ejes

El Plan de Actuación Integrado se articula en tres grandes ejes, alineados con la Agenda Urbana, el Plan Estratégico de la Ciudad y con los objetivos europeos de cohesión social, transición verde y digitalización, como así ha reconocido la alcaldesa, antes de pasar a desglosar los ejes sobre los que se asienta este Plan.

El primero, ‘Almería con talento para la inclusión’, utiliza la cultura y el patrimonio como herramientas de integración social. Incluye actuaciones como la consolidación del Museo de Arte Doña Pakyta como nodo cultural, la mejora de la conexión urbana entre los barrios de Pescadería, La Chanca y la Almedina, la creación de nuevos accesos a la Alcazaba y el impulso de espacios vinculados a la industria cultural y creativa. También se contempla la digitalización del patrimonio mediante señalética inteligente. En esta primera línea la inversión estimada es de algo más de cuatro millones de euros (4.184.140 euros).

El segundo eje, ‘Almería productiva’, está orientado a la reactivación económica y el empleo. Entre las actuaciones previstas destacan la rehabilitación del Mercado de Plaza Pavía y su entorno, la finalización del edificio Virgen del Socorro como centro de formación sociolaboral, la mejora de la conectividad urbana en el centro histórico y la puesta en marcha de programas de apoyo al comercio local y al emprendimiento. Asimismo, se impulsará la digitalización de servicios municipales, comenzando por los servicios sociales. La inversión estimada en esta línea de actuación es de más de seis millones de euros (6.265.020 euros).

El tercer eje, ‘Almería sostenible’, agrupa las actuaciones relacionadas con la mejora ambiental y la adaptación al cambio climático. Contempla la restauración urbana del Barrio del Santo, la recuperación del Camino Viejo y del entorno de la Muralla Jairán como itinerarios verdes, y el avance en la implantación de la Zona de Bajas Emisiones mediante sistemas digitales de gestión. La inversión estimada en este tercer eje supera los tres millones de euros (3.505.830 euros).