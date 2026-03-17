Emilio Carmona, Jesús Camacho y Raúl Caído pasan a la final del IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas

Tras una jornada de alto nivel gastronómico y con gran afluencia de público, mañana miércoles tendrá lugar la gran final a partir de las 17,00 horas en el Espacio Gastronómico del Mercado Central

Emilio Carmona (Restaurante La Villa, Aguamarga), Jesús Camacho (Venta del Pobre, Níjar) y Raúl Caído (Catering En Esencia) son los tres chefs que se han clasificado en el IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas, tras una difìcil deliberación por parte del jurado debido al alto nivel gastronómico desplegado por los participantes este lunes en el Espacio Gastronómico del Mercado Central.

Carmona logró el pase a la final con su tapa ‘Esencia de nuestra tierra’, mientras que Camacho defendió ‘Salmonete de roca y Raf de Almería sobre crujiente de patata’ y Caído presentó ‘Taco verde de conejo al ajillo’, en una competición que volvió a evidenciar el elevado nivel culinario de la provincia y la dificultad del jurado a la hora de evaluar las elaboraciones.

Miguel Ángel Mayor, chef con una trayectoria vinculada a la alta cocina nacional e internacional; Antonio M. Hernández Pérez, director de la Escuela de Hostelería de Almería; Paquita Pérez, chef y propietaria jubilada del emblemático Restaurante La Encina; y Manuel Morales, crítico gastronómico de La Voz de Almería, fueron quienes tuvieron que valorar aspectos como la técnica, la creatividad, la presentación y el uso del producto local para definir quienes son los finalistas.

La jornada registró una notable afluencia de público, con la presencia de familiares y amigos de los participantes, así como de numerosos profesionales del sector que no quisieron perderse el evento, generando un ambiente de convivencia y apoyo entre cocineros que refuerza el carácter de encuentro profesional del campeonato.

En el plano institucional, asistieron a esta primera jornada la concejal delegada del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, y la diputada provincial de Recursos Humanos, María del Mar López Asensio, en una iniciativa organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) que cuenta con el patrocinio de la marca Sabores Almería de la Diputacion Provincial de Almería.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, destacó tras la jornada que “el campeonato vuelve a demostrar la capacidad de innovación y el compromiso con el producto local que caracteriza a la hostelería almeriense. El nivel ha sido extraordinariamente alto y eso es una magnífica noticia para el sector y para la proyección gastronómica de la provincia”.

Durante el desarrollo de la competición se habilitó además un stand fotográfico por el que fueron desfilando jurado, chefs y tapas presentadas, material que servirá para la elaboración del recetario de la edición 2026, concebido como herramienta de promoción del talento gastronómico almeriense. Así además de los tres clasificados dejarán su huella en este libro Sergio Pérez (Restaurante Arrozante – Hotel Barceló) – Marraná; Héctor García (Rest. Katsu Izakaya) – Calamar de potera encebollado; Arpit Aneja (Rest. Wassy) – No son migas; Tolo Castillo (Casa Rafael) – Mare Siccus 2.1; Rocío Scaglione (Il Capo Mangia) – Sabores de Almería; Kevin Agreda (Hotel Jardines de La Mata) – Guiso de col, con pan frito; Cristian Gualán (Villa Cadima) – Esencia 04; Huerto y Lonja; Ferran Polls (Salitre Bar de Vinos) – El cabrito, el pino, la berenjena; Gabriel Aguilera (La Cosecha) – Raíz Nazarí; Sergio Gómez (El Vuelo del Ganso) – Raíces Salinas; Mª Carmen Rodríguez (La Vecina) – Susurro Ibérico; Borja González (Rest. Alquímico) – Almería tierra y mar; Juan Miguel Molina (Rustir Bistro Bar) – Al rico cabrito!! Y Luis Arango (La Esquinica) – Chawanmushi de Almería

La final del IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas se celebrará mañana miércoles 18 de marzo a partir de las 17,00 horas, también en el Espacio Gastronómico del Mercado Central, con la asistencia prevista del diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez López, así como de la concejal Ana Trigueros, en una cita que decidirá el representante almeriense en el Campeonato Oficial de Tapas y Pinchos de Hostelería de España.

Qué: Final IV Campeonato Provincial ASHAL Tapas

Día: MIércoles, 18 de Marzo

Hora: 17,00 horas

Lugar: Espacio Gastronómico del Mercado Central