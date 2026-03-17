El Museo de Almería acoge la actividad “Atrévete a viajar a la Prehistoria” dirigida a alumnos de Primaria

Se basa en un cuento sobre este centro, que refuerza su papel como espacio educativo y acerca el patrimonio al público infantil

El delegado territorial de Cultura y Deporte en Almería, Juan José Alonso, junto a la directora del Museo de Almería, Tania Fábrega, han presentado la actividad didáctica ‘Atrévete a viajar a la Prehistoria’, dirigida al alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria del CEIP Madre de la Luz.

Alonso ha destacado que “acercar el patrimonio a los más jóvenes es una prioridad, ya que permite despertar el interés por nuestra historia y reforzar el respeto por los bienes culturales desde edades tempranas”. Asimismo, ha subrayado que “los museos andaluces son espacios vivos al servicio de la educación y la cohesión cultural”.

La propuesta ha permitido a los escolares viajar simbólicamente a la Prehistoria de la mano de M.ª Pilar López Gómez y Nanna Garzón, autoras del cuento del Museo de Almería ‘Atrévete a viajar a la Prehistoria’, integrado en la colección ‘Cuéntame un museo’. A través de la narración y el diálogo, la actividad ha combinado divulgación y participación activa en el propio espacio museístico.

Con la colección ‘Cuéntame un museo’, la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía promueve la transmisión de valores y conocimientos sobre el patrimonio andaluz entre el público infantil y juvenil, reforzando el compromiso del Gobierno andaluz con la accesibilidad cultural y el servicio público.