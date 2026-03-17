Huércal-Overa pone la primera piedra de la futura Casa Museo del Paso Morado: un hito para la Semana Santa y el patrimonio local

Patricia López Rojas

El acto marca el inicio de un proyecto que será referente cultural y social para la cofradía y el municipio

El Ayuntamiento de Huércal-Overa y la Cofradía del Paso Morado vivieron el pasado sábado una jornada histórica con la colocación de la primera piedra de su futura Casa Hermandad y Casa Museo. Un proyecto que dotará a la hermandad de un espacio funcional y enriquecerá la oferta turística y religiosa de la Villa.

El nuevo edificio, que se levantará sobre una parcela de casi 560 metros cuadrados, contará con tres áreas diferenciadas en su planta baja: zona de oficinas, capilla-museo y sala de tronos. Asimismo, dispondrá de una entreplanta técnica y una primera planta destinada a salón social, despachos y una gran terraza para eventos, con una fecha de finalización prevista para el año 2028.

El presidente del Paso Morado, Salvador Cabrera, destacó la importancia de este paso tras seis años de trabajo en el proyecto “nuestras casas de hermandad actuales se nos quedaban pequeñas; eran casi cocheras donde nos faltaba espacio para conservar adecuadamente las túnicas y enseres. Hoy empezamos a levantar un museo, un salón social y una zona donde nuestros jóvenes puedan juntarse y hacer sus actividades. Era algo que todos los hermanos estábamos deseando desde hace mucho tiempo”.

El Alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, puso en valor el esfuerzo de las cofradías y la colaboración entre administraciones para que la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional, se viva los 365 días del año. “Es un momento histórico donde los proyectos de las casas museo empiezan a ser una realidad. Queremos que los peregrinos que vienen a conocer al Cura Valera descubran también cómo Huércal-Overa vive su fe. Estamos trabajando para que otras instituciones apoyen estos proyectos, que son una seña de identidad no solo del municipio, sino de toda la provincia de Almería”.

Por su parte, el párroco de la localidad, Francisco Jerónimo Ruiz, subrayó la relevancia de este año 2026 para la villa, “este año quedará grabado en la historia de Huércal-Overa y del Paso Morado. Gracias al apoyo del Ayuntamiento, se está articulando una ruta cultural y de fe muy interesante que unirá nuestra Iglesia, la Casa del Cura Valera y las distintas casas museo, dejando un gran sabor de boca en quienes nos visitan”.

Este proyecto es el primero de los tres previstos por las cofradías del municipio, que cuentan con el respaldo del Ayuntamiento a través de subvenciones para consolidar a Huércal-Overa como referente del patrimonio sacro en el Levante Almeriense.