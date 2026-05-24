Miski Liu Suria

La madurez de la humanidad no se mide por la tecnología, sino por la capacidad de amar sin condiciones, según Kejraj.

Desconexión

Lenguaje olvidado

Conciencia cósmica

Inmadurez emocional

Regreso de la intuición

Despertar de la telepatía

La ola se está rompiendo

Camino hacia la libertad

Camino de la no violencia

El final es una graduación

Aumento de la sensibilidad

Se está preparando el jardín

La gente perseguirá sus pasiones

La humanidad está bajo observación

La reconstrucción sigue a la divulgación

Mezcla de información y desinformación

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Según Laura Matsue, hay un germen espiritual en el aire que ha asumido el control de la humanidad. Desconecta a la gente de su alma y de lo divino, y los vuelve autómatas y seguidores autoritarios para prepararlos para el transhumanismo. La guerra es entre dos líneas de tiempo: los seres humanos orgánicos y los sintéticos. En esta guerra espiritual la batalla está sobre nuestra alma. Y tu mayor fuente de protección es la conexión a tu alma y a lo divino.

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El lenguaje olvidado de la luz, la frecuencia y la conciencia, según Kat Carroll.- Durante siglos, la civilización humana sobresalió en la comprensión del mundo exterior mediante la medición, la especialización y la ciencia mecanicista. Este enfoque propició avances extraordinarios en medicina, ingeniería, comunicación y tecnología. Nos enseñó a dividir el átomo, a mapear el genoma y a colocar máquinas en órbita alrededor de mundos distantes.

Y sin embargo, en medio de todo este progreso, mucha gente aún se siente desconectada de algo mucho más antiguo. Desconectados de la naturaleza, entre sí, de sí mismos, y de lo que llamamos Dios, Fuente o conciencia cósmica. Por eso mucha gente está volviendo a ideas antiguas sobre meditación, respiración consciente, sonido, vibración, coherencia, sanación emocional y la consciencia misma. Especialmente la conciencia. Anhelamos volver a conectarnos con algo superior a nosotros mismos. Se podría interpretar como un intento de redescubrir el equilibrio entre el mundo mecanizado y el mundo espiritual.

La ciencia ha descubierto que el cuerpo humano emite cantidades medibles de luz. Recientes debates en física de vanguardia sugieren la idea de que el ADN podría funcionar también como una antena fractal viviente. Según esta hipótesis, la estructura helicoidal del ADN podría resonar con campos electromagnéticos en un amplio espectro, lo que permitiría a las células transmitir y recibir información no sólo mediante señales químicas, sino también a través de la comunicación vibratoria basada en campos.

Los biofotones no son visibles a simple vista. Sin embargo, a lo largo de la historia, místicos, sanadores, médiums y personas intuitivas de diversas culturas han descrito la percepción de campos de luz sutiles o de impresiones energéticas que rodean a los seres vivos, lo que algunas tradiciones denominan aura.

Algunos creen que esas habilidades representan una mayor sensibilidad energética, mientras que otros sugieren que dicha percepción puede ser una capacidad humana latente que se puede hacer más evidente a través de la meditación y la atención plena.

Los seres humanos somos más que máquinas, y estamos regresando a nuestra naturaleza espiritual primigenia. Somos rítmicos, eléctricos, emocionales, biológicos y relacionales, y estamos más interconectados de lo que creemos. Conectados a una fuente superior.

Cristo dijo que no necesitas morir para ascender. Traes el cielo a la tierra a través de tu corazón, que es el puente entre el reino físico y el espiritual. La pregunta es: ¿a qué frecuencia te sintonizas y qué estás transmitiendo al mundo?

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RECONSTRUCCIÓN

Era necesario el ajuste de cuentas de la primera parte, según Gerry Gómez. La ira justificada de una población que empieza a descubrir la magnitud de lo que se le ocultó: todo esto es real y no se puede eludir en el camino hacia lo que viene después. No hay atajos para superar el dolor. Pero el duelo no termina en destrucción cuando fluye adecuadamente. Termina en purificación. En el reconocimiento de que la tierra sigue siendo tierra, y que volverán a crecer las cosas.

La reconstrucción que sigue a la divulgación completa no llevará generaciones. No se medirá en décadas. No será una reconstrucción lenta. Será el florecimiento más acelerado del potencial humano jamás registrado en la historia. El Renacimiento parecerá modesto en comparación.

Los sistemas energéticos desarrollados, clasificados y excluidos de la aplicación civil representan la transformación más inmediata. La energía libre o casi libre elimina de golpe la economía fundamental de la escasez artificial.

Los sistemas de propulsión y transporte harán que parezca modesta la infraestructura actual en comparación. Se volverán accesibles las comunidades aisladas por la distancia o la economía. El mundo se volverá más pequeño e íntimo.

La revelación no es sólo que no estamos solos. Es que nunca estuvimos destinados a estar aislados. Existe una comunidad de civilizaciones conscientes que operan a una escala que va más allá de la percepción humana actual, y la humanidad ha estado en una cuarentena que llega ahora a su fin.

El final no es un rescate. Es una graduación. La comunidad cósmica no integra a las civilizaciones que aún no han elegido el camino de la no violencia. Lo que hay al otro lado no es caridad. Es pertenencia. Formar parte de una comunidad de civilizaciones conscientes que han esperado, con paciencia, a que complete su programa este planeta y llegue a su puerta. La ayuda disponible al otro lado de esa puerta excede lo que puede abarcar la imaginación humana.

La gente perseguirá sus pasiones, no como un lujo reservado a unos pocos afortunados, sino como la forma natural de existencia humana que reprimía el paradigma anterior. Los niños criados en el nuevo mundo no entenderán por qué sus abuelos dedicaban la mayor parte de su tiempo a servir a sistemas que no les beneficiaban.

El impulso creativo, que canalizaba el paradigma anterior de forma restrictiva hacia productos económicamente productivos, y reprimía en todos los demás ámbitos, se expandirá a todas las áreas de la experiencia humana. La música, la arquitectura, la gastronomía, el lenguaje, las relaciones, el diseño comunitario, la exploración de la conciencia: todo ello se convierte en algo primordial en lugar de secundario.

Puede que suene a fantasía, pero es una aspiración que sólo se hace posible cuando se toma en serio la posibilidad de que fueran artificiales las limitaciones previas de la experiencia humana, y se ampliará el horizonte. Para quienes se han preparado, se sentirá la llegada de este periodo como un reconocimiento, no como una sorpresa. Ese reconocimiento es en sí mismo una forma de cosecha.

El cambio de paradigma está en marcha. La ola se está rompiendo. La publicación de archivos ovni es una pequeña versión preliminar, que se convertirá al final en la revelación completa. Los que comprendan el mecanismo sabrán lo que están viendo, y saber lo que uno ve es el comienzo para construir algo diferente que sea bueno para todos.

Se está preparando el jardín y está cambiando la luz. Acércate a ello con curiosidad, con asombro y con la convicción de que todo es posible cuando suficientes seres conscientes ponen su mente y su corazón en ello. Siempre fue así para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír.

NOTICIAS DEL RESETEO

Se desmorona el pilar de la vieja guardia, según Prolotario .- La Ley Clarity está cortando el mecanismo principal de control de la camarilla: deuda perpetua, apalancamiento oculto y opacidad narrativa. Los mecanismos de la era dorada son dinero sólido, inflación en declive, salarios en aumento, viviendas asequibles, resurgimiento de la industria manufacturera y dividendos procedentes de activos recuperados.https://www.patreon.com/posts/great-quake-in-158984977

.- La Ley Clarity está cortando el mecanismo principal de control de la camarilla: deuda perpetua, apalancamiento oculto y opacidad narrativa. Los mecanismos de la era dorada son dinero sólido, inflación en declive, salarios en aumento, viviendas asequibles, resurgimiento de la industria manufacturera y dividendos procedentes de activos recuperados.https://www.patreon.com/posts/great-quake-in-158984977 El libro “La sabiduría sagrada de las abuelas antiguas” de Sharon A. Oakley , es una exploración de la tradición oral indígena. Detalla las enseñanzas de la Sociedad del Búfalo de la tribu Kainai , y destaca la necesidad de conservar las costumbres basadas en la tierra, el conocimiento ecológico y el patrimonio espiritual tradicional. El texto destaca la naturaleza sagrada y circular de la vida tal y como la entienden los pueblos indígenas, simbolizada por danzas circulares ceremoniales y oraciones que se elevan en espiral hacia la Madre Tierra.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268792

, es una exploración de la tradición oral indígena. Detalla las enseñanzas de la Sociedad del Búfalo de la tribu , y destaca la necesidad de conservar las costumbres basadas en la tierra, el conocimiento ecológico y el patrimonio espiritual tradicional. El texto destaca la naturaleza sagrada y circular de la vida tal y como la entienden los pueblos indígenas, simbolizada por danzas circulares ceremoniales y oraciones que se elevan en espiral hacia la Madre Tierra.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268792 La eurodiputada alemana Christine Anderson declaró: «¡Dejen de acatar las normas! Si no se resisten, los perseguirán». La supuesta crisis sanitaria fue una prueba piloto para comprobar la facilidad con la que se podría tomar el control totalitario bajo el pretexto de una emergencia mundial. El objetivo final es transformar nuestras sociedades libres y democráticas en sociedades totalitarias. Su meta es privarnos a todos y cada uno de nuestros derechos fundamentales: la libertad, la democracia y el estado de derecho. Quieren eliminar todo esto. En toda la historia de la humanidad, nunca ha existido una élite política preocupada por el bienestar de la gente común, y ahora no es diferente.»https://x.com/iluminatibot/status/2057559204395917644

UFOLOGÍA

Ovnis y bolas de fuego acecharon la principal base nuclear de EEUU.https://esrt.press/actualidad/606582-ovnis-bolas-fuego-armas-nucleares-eeuu

de EEUU.https://esrt.press/actualidad/606582-ovnis-bolas-fuego-armas-nucleares-eeuu El Pentágono publica imágenes de ovnis rondando un submarino estadounidense.https://esrt.press/actualidad/606600-pentagono-publica-imagenes-ovnis-rondando

estadounidense.https://esrt.press/actualidad/606600-pentagono-publica-imagenes-ovnis-rondando El segundo lote de archivos desclasificados incluye el derribo de un ovni.https://www.theepochtimes.com/us/highlights-from-the-2nd-batch-of-declassified-ufo-files-include-a-uap-shootdown-6037191?ea_src=frontpage&ea_med=section-1

El primer hotel en la Luna se abrirá en 2032, a más de un millón de dólares la noche.https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/13933024/05/26/el-primer-hotel-en-la-luna-ya-tiene-fecha-asi-es-el-proyecto-que-planea-abrir-en-2032-con-un-coste-de-mas-de-1-millon-de-dolares-la-noche.html

se abrirá en 2032, a más de un millón de dólares la noche.https://www.eleconomista.es/evasion/noticias/13933024/05/26/el-primer-hotel-en-la-luna-ya-tiene-fecha-asi-es-el-proyecto-que-planea-abrir-en-2032-con-un-coste-de-mas-de-1-millon-de-dolares-la-noche.html El Jinete de la Tormenta afirma que se ha frustrado una supuesta invasión alienígena planeada por la élite mundial. Las operaciones están teniendo lugar en casi todos los países del mundo. Esperaban que se hiciera realidad, para crear caos. Lo que querían era que sólo quedaran quinientos millones de personas en el mundo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/22/kat-update-q-the-storm-rider-on-project-blue-beam-captured/

afirma que se ha frustrado una supuesta invasión alienígena planeada por la élite mundial. Las operaciones están teniendo lugar en casi todos los países del mundo. Esperaban que se hiciera realidad, para crear caos. Lo que querían era que sólo quedaran quinientos millones de personas en el mundo.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/22/kat-update-q-the-storm-rider-on-project-blue-beam-captured/ Continúa el ocultamiento. Según Kabamur , los pleyadianos dijeron que habría desinformación mezclada con información . La clonación humana acelerada es el arma más poderosa contra la humanidad y la protegerán a cualquier precio. Existen humanos, extraterrestres, semillas estelares y posesiones demoníacas, pero no existen híbridos mixtos humano-alienígenas procedentes de programas de reproducción militar, según Kabamur .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2057073770918269148

, los pleyadianos dijeron que habría . La clonación humana acelerada es el arma más poderosa contra la humanidad y la protegerán a cualquier precio. Existen humanos, extraterrestres, semillas estelares y posesiones demoníacas, pero no existen híbridos mixtos humano-alienígenas procedentes de programas de reproducción militar, según .https://x.com/Kabamur_Taygeta/status/2057073770918269148 Según el doctor Michael Salla , la humanidad está bajo observación: La Tierra ha sido vigilada por múltiples civilizaciones avanzadas durante siglos, si no milenios. La tecnología que exhiben estas naves está a años luz de la nuestra, lo que hace que nuestras defensas actuales sean inútiles. Debido a que es tan avanzada su tecnología que resulta abrumadora, no nos consideran una amenaza, y tienen la capacidad de neutralizarnos si así lo decidieran.https://www.youtube.com/watch?v=4fG0pH7WQashttps://www.youtube.com/watch?v=Txyvp-q0YCg

, la humanidad está bajo observación: La Tierra ha sido vigilada por múltiples civilizaciones avanzadas durante siglos, si no milenios. La tecnología que exhiben estas naves está a años luz de la nuestra, lo que hace que nuestras defensas actuales sean inútiles. Debido a que es tan avanzada su tecnología que resulta abrumadora, no nos consideran una amenaza, y tienen la capacidad de neutralizarnos si así lo decidieran.https://www.youtube.com/watch?v=4fG0pH7WQashttps://www.youtube.com/watch?v=Txyvp-q0YCg Alexander Quinn explica que, en un futuro muy cercano, se empezarán a ver con mayor frecuencia naves o artefactos luminosos sobre el mar y los lagos, especialmente cerca de la costa de distintos países del mundo. También describe un cambio interno en la conciencia humana: la reaparición de memorias antiguas, el regreso de la intuición, el despertar de la telepatía, el aumento de la sensibilidad emocional y una reconexión con la memoria del alma y con el campo akáshico.https://www.youtube.com/watch?v=fad74HC03_E

explica que, en un futuro muy cercano, se empezarán a ver con mayor frecuencia naves o artefactos luminosos sobre el mar y los lagos, especialmente cerca de la costa de distintos países del mundo. También describe un cambio interno en la conciencia humana: la reaparición de memorias antiguas, el regreso de la intuición, el despertar de la telepatía, el aumento de la sensibilidad emocional y una reconexión con la memoria del alma y con el campo akáshico.https://www.youtube.com/watch?v=fad74HC03_E Según Charles James Hall , los altos blancos mantenían bases subterráneas y usaban la Tierra como escala o lugar de descanso en sus viajes interestelares más largos. Compartían tecnología avanzada limitada a cambio del acceso y los recursos, incluida ropa para sus hijos pequeños. Consideran a la humanidad como una especie joven, volátil e impredecible, llena de potencial pero también peligrosa.

, los altos blancos mantenían bases subterráneas y usaban la Tierra como escala o lugar de descanso en sus viajes interestelares más largos. Compartían tecnología avanzada limitada a cambio del acceso y los recursos, incluida ropa para sus hijos pequeños. Consideran a la humanidad como una especie joven, volátil e impredecible, llena de potencial pero también peligrosa. Expresaron su preocupación por nuestro rápido desarrollo tecnológico combinado con inmadurez emocional. Advirtieron que la humanidad se está acercando a umbrales críticos donde la convergencia de armas avanzadas, la inestabilidad ambiental y la militarización podrían conducir a la autodestrucción o a la desestabilización de regiones vecinas del espacio.https://x.com/TubeSpirit/status/2057189636418756737

EEUU

Dimite Tulsi Gabbard como directora de Inteligencia Nacional.https://www.foxnews.com/politics/exclusive-tulsi-gabbard-resigns-from-trump-cabinet

como directora de Inteligencia Nacional.https://www.foxnews.com/politics/exclusive-tulsi-gabbard-resigns-from-trump-cabinet Una empresa de IA insta a la gente a dejar de contratar seres humanos.https://www.youtube.com/watch?v=igRvgxwBERE

Trump dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-05-23/estados-unidos-trump-gobierno-iran/

dice que está negociando los últimos detalles de un acuerdo con para reabrir el estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-05-23/estados-unidos-trump-gobierno-iran/ A pesar de la avalancha de órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca, sólo unas pocas han logrado ser aprobadas por el Congreso y convertirse en ley.https://www.malone.news/p/friday-funnies-the-same-old-washington

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.