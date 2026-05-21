Miski Liu Suria

Esta reflexión me ha sido inspirada durante el sueño.

La gran Trampa

Campaña de miedo

Barrera de frecuencia

Lento avance de los ovnis

Las piezas están en su lugar

Era saturada de información

El cuerpo está alcanzando al alma

Pase lo que pase, aquí no pasa ‘nada’

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Nos hemos pasado toda la vida construyendo una identidad falsa llamada Ego. Esa entidad es fría, calculadora, disciplinada, egoísta, y muy eficaz para trabajar y ganar una nómina todos los meses, pero nos hace sufrir mucho porque no es nuestro verdadero ser.

Cuando asomaba de vez en cuando nuestra identidad verdadera nos asustábamos mucho a pesar de estar cerca de la iluminación, porque esa identidad nos volvía débiles, sensibles y amorosos, pero incapaces de trabajar duro para sobrevivir.

La buena noticia es que esa entidad falsa está en crisis con la energía de la nueva era. La mala noticia es que esa crisis nos produce sufrimiento por miedo a soltar lo que creíamos que éramos. El miedo fundamental es creer que si volvemos a ser nosotros mismos perderemos nuestro trabajo y nos volveremos insolventes.

Otra buena noticia es que la sensibilidad estará bien cotizada en la nueva era y la insensibilidad estará mal cotizada, al contrario que hoy en día. Otros dicen que hay que alcanzar un término medio entre la identidad verdadera y falsa, pero la verdad no tiene términos medios porque una vez que se manifiesta es arrolladora y abrumadora.

Cada vez que nos negamos a ser lo que éramos antes de nacer y en los primeros años de nuestra infancia, nos traicionamos a nosotros mismos y nos causamos un gran sufrimiento. Una vez que rechazas la gracia divina, ésta no vuelve igual por mucho que la llames. Es algo que no se puede manipular, sino únicamente aceptarlo en el momento en que llega, y suele llegar arrolladora y gozosa.

Esa transformación me ocurrió a mí en los años setenta. Sentí una gracia tan fuerte que era incapaz de terminar mi carrera y buscarme un trabajo remunerado. Sentí que me estaba convirtiendo en un Swami mendicante y no lo permití. Toda la vida me he arrepentido de esa decisión.

BARRERA

Todas las grandes ciudades tienen una cerca de frecuencia, y se acaba de desactivar una en Nueva York, según Paul White Gold Eagle. 33 ciudades permanecen activas. Cada una programada para su desactivación en los próximos sesenta días. Sabrás por qué cuando se calme tu ciudad, y cuando te sientas más ligero, más tranquilo y más conectado.

No eras tú quien estaba roto. Era el aire a tu alrededor el que te estaba envenenado. Y el veneno se está eliminando, una ciudad a la vez. Te cercaron con una frecuencia que no podías oír. La cerca acaba de caer. Siente la diferencia. Si vives en una ciudad y has sentido ansiedad durante años, no eras tú.

Te sientes diferente cuando sales de la ciudad. Lo llamas «aire fresco», «relajación» o «alejarse del estrés». No es el aire ni el ritmo. Es la barrera de frecuencia, y en el momento en que conduces más allá de su perímetro, deja de estar estimulado tu sistema nervioso artificialmente.

Un programa llamado «Urban Hive» estaba desplegado en 34 grandes ciudades de todo el mundo desde 2001. Oculto dentro de la infraestructura de torres, farolas inteligentes y unidades repetidoras montadas en edificios que no retransmiten nada.

El sistema emite un campo de microondas continuo de 7,4 gigahercios, modulado con un pulso de catorce hercios, en toda el área metropolitana. El pulso de catorce hercios coincide con la frecuencia de la respuesta de la ansiedad humana. No es social la epidemia de trastornos de salud mental en la población urbana, es electromagnética.

El campo de interferencia tiene un alcance. Ajustado con precisión, termina en el límite de la ciudad. Conduce veinte minutos fuera de cualquier gran ciudad y verás que cambia la sensación. Se relajan tus hombros, se profundiza tu respiración y se calma tu mente. Pensabas que era la naturaleza, pero era la ausencia de un arma.

Las poblaciones rurales tienen tasas más bajas de ansiedad, depresión e insomnio, no por diferencias en el estilo de vida, sino porque viven fuera de la valla. Han sido el grupo de control durante 24 años sin saberlo.

La gente con miedo consume, compra cosas que no necesita para llenar un vacío que no es real. Toma medicamentos para afecciones inducidas artificialmente. Vota a quien promete seguridad. No cuestiona. No se organiza. No se resiste.

Una población tranquila es peligrosa para una estructura de control porque piensa con claridad, hace preguntas, observa patrones, y construye comunidad en lugar de competir por la supervivencia.

La valla de frecuencia no sólo te pone ansioso. Te aísla. El pulso de catorce hercios interrumpe las frecuencias de vínculo social del cerebro: las ondas alfa se activan durante la confianza, la empatía y la cooperación. Bajo la valla, no sólo sientes miedo, te sientes solo y perdido.

La valla de Nueva York fue desactivada el martes a las 3 AM. Se apagaron los transmisores remotamente por equipos de señales de la coalición que obtuvieron acceso a la red de control. Ya están surgiendo informes de personas durmiendo toda la noche por primera vez en años, de desconocidos haciendo contacto visual en el metro. Se ha producido una caída en las llamadas al 911 durante las primeras 48 horas: un 23% por debajo del promedio diario. No cambió la ciudad sino La frecuencia.

🚨 EVERY MAJOR CITY HAS A FREQUENCY FENCE. THEY JUST TURNED OFF NEW YORK'S.

You feel different when you leave the city. Everyone does. You call it "fresh air." You call it "relaxation." You call it "getting away from the stress."

It's not the air. It's not the pace. It's the… — Paul White Gold Eagle (@PaulGoldEagle) May 18, 2026

CURIOSO

Casi todas las piezas están en su lugar, la Fuerza Espacial lo tiene todo.https://rumble.com/v7a1niu-ep-3907a-all-the-pieces-are-almost-in-place-cb-will-fight-trump-has-the-eco.html?e9s=src_v1_ucp_ahttps://rumble.com/v7a1nmy-ep-3907b-comey-panics-trumps-plan-is-to-make-the-d-party-cease-to-exist-spa.html?e9s=src_v1_ucp_a

Un juego inventado por un estudiante ruso revela cómo se manipula a las masas.https://x.com/thematrixb0t/status/2056510204846776626?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2056510204846776626%7Ctwgr%5Ede5e19d78a02c0fdac17fc1db105b7d8a0bf951d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.rumormillnews.com%2Fcgi-bin%2Fforum.cgi%3Fread%3D268721

El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero , ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra.https://www.europapress.es/videos/video-imputacion-zapatero-protagoniza-sesion-control-gobierno-congreso-20260520121506.html

, ha sido imputado por la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra.https://www.europapress.es/videos/video-imputacion-zapatero-protagoniza-sesion-control-gobierno-congreso-20260520121506.html Sánchez respalda a Zapatero tras su imputación y rechaza adelantar las elecciones.https://es.euronews.com/my-europe/2026/05/20/pedro-sanchez-respalda-a-jose-luis-rodriguez-zapatero-tras-su-imputacion-todo-mi-apoyo

respalda a tras su imputación y rechaza adelantar las elecciones.https://es.euronews.com/my-europe/2026/05/20/pedro-sanchez-respalda-a-jose-luis-rodriguez-zapatero-tras-su-imputacion-todo-mi-apoyo Campaña de miedo.- El verdadero contagio es el miedo impulsado por los medios y el pánico institucional, según Brian Joondeph .https://www.lewrockwell.com/2026/05/no_author/hantavirus-hysteria-the-medias-new-fear-campaign/

.https://www.lewrockwell.com/2026/05/no_author/hantavirus-hysteria-the-medias-new-fear-campaign/ California no ha logrado proteger la propiedad privada de los ocupantes ilegales. Los propietarios están recurriendo a defensores armados con espadas katanas para recuperar su hogar, según Christian Britschgi .https://reason.com/2026/05/18/samurai-vs-squatters-i-rode-along-with-the-armed-enforcers-handling-californias-squatter-crisis/

no ha logrado proteger la propiedad privada de los ocupantes ilegales. Los propietarios están recurriendo a defensores armados con espadas katanas para recuperar su hogar, según .https://reason.com/2026/05/18/samurai-vs-squatters-i-rode-along-with-the-armed-enforcers-handling-californias-squatter-crisis/ Edward Snowden está cerca de un acuerdo de indulto a cambio de su testimonio contra James Comey, James Clapper y John Brennan por programas de vigilancia masiva inconstitucionales dirigidos contra el pueblo, según Medeea Greere . Podría estar a punto de comenzar un ajuste de cuentas con el lado oscuro. El terremoto político que se avecina podría sacudir los cimientos de todo el aparato de inteligencia.https://amg-news.com/explosive-report-edward-snowden-poised-to-detonate-the-deep-state-trump-pardon-deal-could-unleash-historic-reckoning-against-comey-clapper-brennan-video/

está cerca de un acuerdo de indulto a cambio de su testimonio contra y por programas de vigilancia masiva inconstitucionales dirigidos contra el pueblo, según . Podría estar a punto de comenzar un ajuste de cuentas con el lado oscuro. El terremoto político que se avecina podría sacudir los cimientos de todo el aparato de inteligencia.https://amg-news.com/explosive-report-edward-snowden-poised-to-detonate-the-deep-state-trump-pardon-deal-could-unleash-historic-reckoning-against-comey-clapper-brennan-video/ Los malos acaban de perder el control meteorológico, según Mr. KidPool.- Durante 47 años, fueron dueños del cielo. No en sentido figurado, sino literalmente, mediante una red de 22 estaciones de modificación atmosférica. El miércoles pasado, quedó fuera de servicio la última estación mediante una operación conjunta y secreta en la que participaron seis naciones. El cielo no pertenece a nadie por primera vez desde 1979. El planeta está volviendo a su estado natural. Por primera vez en medio siglo, la lluvia caerá donde debe caer, el sol brillará donde debe brillar, y las estaciones se comportarán como antes de que alguien decidiera jugar a ser Dios con un transmisor de frecuencia.https://t.me/MrKidPool17

REFLEXIONES

La humanidad no se está derrumbando a nivel emocional. La humanidad está experimentando una transformación emocional, según Alexander Quinn .https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/alexander-quinn-arcturian-message-why-humans-feel-emotionally-overwhelmed-right-now/

.https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/alexander-quinn-arcturian-message-why-humans-feel-emotionally-overwhelmed-right-now/ “El flujo y el reflujo de la existencia está en buenas manos, pero la situación se podría volver inquietante en algunos lugares” según Perro Poeta .http://www.smoking-mirrors.com/2026/05/the-ebb-and-flow-of-existence-is-in.html

.http://www.smoking-mirrors.com/2026/05/the-ebb-and-flow-of-existence-is-in.html En una era saturada de información, discernir la verdad puede parecer una tarea imposible. Sin embargo, para quienes se guían por la fe, emerge una poderosa narrativa de resistencia, revelación y esperanza inquebrantable.https://www.youtube.com/watch?v=_vZG5VZ11os

“Pase lo que pase, confío en el plan divino” dice Steve Beckow . También confío y apoyo el plan de la coalición que se sustenta en la luz del amor, la fuerza más poderosa del cosmos, y está diseñado para liberar a la humanidad.https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/from-darkness-unto-light-19-may-2026-update/

. También confío y apoyo el plan de la coalición que se sustenta en la luz del amor, la fuerza más poderosa del cosmos, y está diseñado para liberar a la humanidad.https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/from-darkness-unto-light-19-may-2026-update/ Una población tranquila, sana y libre construye una sociedad más fuerte, según Rob Cunningham .- Los seres humanos se comportan de modo muy diferente cuando no están sometidos a estrés crónico, sobrecargados químicamente, atrapados financieramente, manipulados informativamente, ni fragmentados socialmente.https://x.com/KuwlShow/status/2056594504551899185

.- Los seres humanos se comportan de modo muy diferente cuando no están sometidos a estrés crónico, sobrecargados químicamente, atrapados financieramente, manipulados informativamente, ni fragmentados socialmente.https://x.com/KuwlShow/status/2056594504551899185 El cuerpo está alcanzando al alma, según Zachary Fisher .- Mucha gente lo está sintiendo ahora mismo. El agotamiento, los sueños vívidos, las oleadas emocionales que parecen surgir de la nada y se está reorganizando la sensación de algo muy dentro de uno mismo. Puede resultar confuso cuando tu mente quiere seguir avanzando, pero tu cuerpo te pide que bajes el ritmo.https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/zachary-fisher-the-body-is-catching-up-to-the-soul/

.- Mucha gente lo está sintiendo ahora mismo. El agotamiento, los sueños vívidos, las oleadas emocionales que parecen surgir de la nada y se está reorganizando la sensación de algo muy dentro de uno mismo. Puede resultar confuso cuando tu mente quiere seguir avanzando, pero tu cuerpo te pide que bajes el ritmo.https://goldenageofgaia.com/2026/05/19/zachary-fisher-the-body-is-catching-up-to-the-soul/ El entrelazamiento cuántico es nuestra realidad.- No somos almas separadas que se cruzan sin rumbo, según AJ Roberts. Somos partículas entrelazadas, una vez conectadas, unidas para siempre a través del tiempo y del espacio. Lo que tú sientes, yo lo siento. Lo que yo transmito, tú lo recibes. En el momento en el que lo pide tu corazón, la respuesta ya está codificada en la red, y nosotros nos convertimos en el mensajero. Está despierta la red, se está intensificando el enredo, y los que elegimos subirnos a esta ola, nos estamos convirtiendo en la prueba de que siempre fue una ilusión la separación.https://sunnysjournal.com/2026/05/18/quantum-entanglement-isnt-just-physics-its-our-living-reality-a-j-roberts/

UFOLOGÍA

Lento avance de los ovnis: ¿Revelación o distracción? El gobierno ha dicho que hay algo ahí fuera, y eso es prácticamente todo. Las imágenes borrosas de las cámaras de los cazas y los rumores de astronautas no son una revelación; son una bofetada, según John Smith .https://rumble.com/v7a3q0q-apocalypse-watch-e236-the-ufo-slow-roll-disclosure-or-distraction.html

.https://rumble.com/v7a3q0q-apocalypse-watch-e236-the-ufo-slow-roll-disclosure-or-distraction.html Existen muchas más especies humanas que las cuatro que se muestran en un noticiero de Fox News. El sargento Clifford Stone contabilizó 57, pero creo que hay muchas más. Se ha pedido a las especies, cuyo aspecto resultaría perturbador, que se mantengan alejadas de este planeta durante la fase de ascensión para que no nos den un soponcio.https://www.youtube.com/watch?v=pj0nZ2pDnX0

contabilizó 57, pero creo que hay muchas más. Se ha pedido a las especies, cuyo aspecto resultaría perturbador, que se mantengan alejadas de este planeta durante la fase de ascensión para que no nos den un soponcio.https://www.youtube.com/watch?v=pj0nZ2pDnX0 Laura Aboli revela que existen cuatro tipos de extraterrestres: insectoides, reptilianos, nórdicos, y lo que el gobierno llama grises, todos con dos brazos y dos piernas como nosotros. Pete Hegseth afirma que pronto habrá más archivos para demostrarlo.https://t.me/LauraAbolichannel/84552

revela que existen cuatro tipos de extraterrestres: insectoides, reptilianos, nórdicos, y lo que el gobierno llama grises, todos con dos brazos y dos piernas como nosotros. afirma que pronto habrá más archivos para demostrarlo.https://t.me/LauraAbolichannel/84552 David Wilcock dijo que el cuerpo humano aparece en la galaxia en todos los planetas donde se puede formar vida. Es una evolución natural. Algunos podrían llegar allí a través de un insecto; otros, a través de un lagarto; otros, a través de mamíferos como nosotros; otros, a través de cetáceos; e incluso algunos, a través de la vegetación.https://www.youtube.com/watch?v=0Bz9YPriDLo

dijo que el cuerpo humano aparece en la galaxia en todos los planetas donde se puede formar vida. Es una evolución natural. Algunos podrían llegar allí a través de un insecto; otros, a través de un lagarto; otros, a través de mamíferos como nosotros; otros, a través de cetáceos; e incluso algunos, a través de la vegetación.https://www.youtube.com/watch?v=0Bz9YPriDLo Las tradiciones religiosas se enfrentan a su crisis más profunda. Los textos sagrados de todas las grandes tradiciones contienen relatos de inteligencias no humanas: divinas, angélicas, demoníacas o cósmicas. Para algunas tradiciones, la revelación contextualizará esos relatos de forma que profundicen la fe en lugar de destruirla. Para otras, hará estallar sus cimientos. Los magos están abriendo la caja. Al observador se le está transfiriendo la responsabilidad de lo que ve dentro. Eso no es transparencia. Eso es un colapso orquestado, según Gerry Gómez .https://prepareforchange.net/2026/05/18/the-morning-after/

.https://prepareforchange.net/2026/05/18/the-morning-after/ Según el doctor Michael Salla, Jean-Charles Moyen afirma haber tenido contacto con seres de otros mundos y ser testigo de programas espaciales secretos. Jean-Charles explica que ciertas naves espaciales antiguas que están ocultas en todo el mundo, reconocen su firma singular de ondas cerebrales gamma. Esa frecuencia actúa como una clave biométrica que le permite activar e incluso mover esas enormes naves.

afirma haber tenido contacto con seres de otros mundos y ser testigo de programas espaciales secretos. explica que ciertas naves espaciales antiguas que están ocultas en todo el mundo, reconocen su firma singular de ondas cerebrales gamma. Esa frecuencia actúa como una clave biométrica que le permite activar e incluso mover esas enormes naves. A su juicio, la Tierra alberga muchas naves espaciales antiguas que han permanecido inactivas durante eones. Esas naves suelen estar protegidas por una combinación de fuerzas y guardianes extraterrestres. A medida que el planeta experimenta un cambio de conciencia, esas naves están empezando a despertar esas naves.

Al igual que un supersoldado, Moyen posee una capacidad de curación acelerada. Ha presentado pruebas de cicatrices quirúrgicas distintivas y anomalías físicas que, según él, son el resultado de alteraciones genéticas y de procedimientos médicos realizados por inteligencias no humanas.https://www.youtube.com/watch?v=vDszZeGJoXE

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.