Miski Liu Suria

“La historia nunca es amable con los impostores. Perduran los artistas verdaderos. Los demás caen en el olvido.” Perro Poeta.

http://www.visibleorigami.com/2026/05/this-happens-to-all-poseurs-in-time.html

Soldados digitales

Mano oculta

Cambio interno

Flujo de energía

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Stella Justintime da un mensaje de ánimo a los soldados digitales: personas que investigan, difunden, traducen, archivan o sostienen información en internet. Cree que muchos de ellos están agotados por el trabajo invisible, la censura, la presión financiera y el desgaste emocional, y que ya no basta con aguantar.

También plantea que la siguiente etapa debe ser distinta: pasar de la resistencia a la construcción. Stella insiste en que esas personas necesitan descanso, salud, apoyo, recursos, reconocimiento y estructuras más justas, y que no deben seguir confundiendo el agotamiento con la lealtad.

Justintime enumera cuatro heridas principales de este grupo: finanzas, salud, esperanza y corazón. Sobre cada una, propone soluciones prácticas como el intercambio justo, el cuidado del cuerpo, metas pequeñas realistas, y un trato más amable con el sufrimiento emocional.

Después presenta un código de conducta para estos obreros de la información que incluye proteger el cuerpo, compartir sin generar pánico, respetar la privacidad y construir redes de apoyo y proyectos duraderos en vez de vivir solo en reacción constante. Su idea central es que quienes sostuvieron la información durante años no deben quedar olvidados en la fase de reconstrucción, sino integrarse en ella con descanso, dignidad y apoyo.

MANO OCULTA

Según Laura Aboli, un poder mundial oculto busca debilitar la civilización cristiana y sustituirla por un orden basado en el materialismo, la deuda y el conflicto permanente. Así el poder habría pasado de los monarcas y gobiernos, a acreedores, a industriales y a financieros invisibles. Los tres instrumentos principales de ese poder serían finanzas, revolución e información. Afirma que la deuda serviría como forma de control, que el caos social permitiría borrar la memoria colectiva y que la opinión pública sería el principal campo de batalla.

TRANSICIÓN

Kryon explica que se está transformando la realidad exterior y que ese cambio refleja una transformación interna más profunda. También dice que mucha gente está atravesando una etapa de incertidumbre, miedo o duelo por lo que se está dejando atrás. Por eso recomienda reconocer esas emociones sin juzgarlas, y soltarlas para abrir espacio a una nueva etapa.

Kryon presenta ese proceso como una transición hacia una conciencia distinta, con más claridad y más libertad interior. El proceso de ascensión o evolución espiritual no depende de una sola forma de vivirlo. Invita a cada persona a imaginar cómo quiere experimentar ese cambio, centrado en su propia verdad interior. La idea central es que se está desmoronando lo viejo y que eso permite que surja algo nuevo.

LIBERACIÓN

A medida que la luz del Creador Único Infinito impregna el universo, disipa las sombras, revelando la verdad y la esencia de todas las cosas, según el consejo de Andrómeda a través de Chellea Wilder. Este flujo de energía luminosa está neutralizando los hechizos oscuros lanzados sobre la humanidad. Esto refleja los cambios energéticos que se producen en la conciencia colectiva. A medida que despierta más gente a su verdad interior, disminuye el control, lo que conduce a una liberación colectiva.

El despertar de la humanidad está provocando el derrumbe de las narrativas impuestas. La conciencia colectiva comienza a cuestionar, a buscar y a discernir la verdad de la ilusión. Este despertar no es un evento pasivo, sino un proceso activo de recuperación de la soberanía. A medida que la gente reconoce su origen divino y su conexión inherente con la Fuente, comienzan a ver más allá de los velos del engaño. Esta claridad permite desmontar las narrativas falsas y el surgimiento de una historia colectiva más auténtica.

Aunque estas fuerzas pueden intentar intensificar los conflictos o crear nuevos desafíos, sus esfuerzos resultan cada vez más ineficaces. La conciencia colectiva de la humanidad está evolucionando más allá del alcance de estas manipulaciones. Cuanto más se intensifica la luz, más impotentes se sienten estas fuerzas, ya que su influencia es directamente proporcional a la ignorancia y al miedo colectivo.

MISTERIOS

Jason Rice habla de una entidad biológica gris llamada Charlie con la que trabajó en el Área-51. No sólo afirmó haber tenido contacto con ella, sino que describió una relación laboral directa.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-112/

habla de una entidad biológica gris llamada Charlie con la que trabajó en el Área-51. No sólo afirmó haber tenido contacto con ella, sino que describió una relación laboral directa.https://benjaminfulford.net/beyond-blue-beam-112/ El gobierno de Japón admite que posee datos sobre fenómenos aéreos no identificados, incluidas grabaciones de vídeo, y afirma que comenzará la divulgación pública dentro de los límites de su seguridad nacional.https://www.ibtimes.co.uk/japan-reviews-pentagon-uap-footage-security-concerns-1796484

admite que posee datos sobre fenómenos aéreos no identificados, incluidas grabaciones de vídeo, y afirma que comenzará la divulgación pública dentro de los límites de su seguridad nacional.https://www.ibtimes.co.uk/japan-reviews-pentagon-uap-footage-security-concerns-1796484 Los MOTS son códigos o mensajes insertados para influir en cómo la gente piensa, siente y reacciona. No sólo importan las palabras, sino el efecto oculto que producen. Por eso Greg Reese los encuadra como una herramienta de influencia más profunda, ligada al lenguaje, la psicología y el poder.https://www.youtube.com/watch?v=bGGImrTsclw

los encuadra como una herramienta de influencia más profunda, ligada al lenguaje, la psicología y el poder.https://www.youtube.com/watch?v=bGGImrTsclw Deconstrucción de la matrix.- El núcleo de la Tierra es un diseño divino. Seres malévolos intentaron usarlo para sus propios fines, manipularlo y agotarlo durante miles de años. Fracasaron. Allí se almacenan muchos cristales y computadoras energéticas, colocados por los Elohim de la duodécima dimensión, que ahora se activan para este gran cambio hacia la siguiente etapa de la evolución de la humanidad, según KejRaj .https://eraoflight.com/2026/05/04/soul-whispers-earths-core/

.https://eraoflight.com/2026/05/04/soul-whispers-earths-core/ Praveen Mohan explora el simbolismo de los dioses serpiente, los guardianes subterráneos y los templos prohibidos como parte de una tradición oculta presente en distintas culturas. Relaciona estas figuras con el conocimiento reservado, el acceso al inframundo y las zonas sagradas custodiadas por seres míticos. Detrás de estos relatos se esconde una memoria antigua sobre poder, protección y secretos espirituales.https://www.youtube.com/watch?v=gYVJ1KJGJuw

PREDICCIONES

Daria Mironova comparte predicciones mundiales con Niky Monik sobre el despertar de la humanidad, la caída de las viejas estructuras y los cambios importantes que están marcando este

año 2026. Describe a la realidad como una matrix o juego en la que olvidaron su naturaleza los humanos, que eran seres divinos. A su juicio, la humanidad está en proceso de despertar y transición de 3D a 4D y 5D. Predice un colapso del sistema financiero y de control, una gran llamarada solar que activará la conciencia, revelaciones sobre tecnología libre, presencia extraterrestre y verdades ocultas.

Destaca que el miedo bloquea, mientras que vivir desde el corazón eleva la vibración y protege la coherencia y el amor. Aborda a los niños índigo y cristal como seres con capacidades naturales para la nueva era. Habla de una coalición de mundos que observa a la gente, respetando el libre albedrío, de naves que regulan energía y de un reencuentro galáctico.

Recomienda soberanía energética personal, meditación, no dar poder a intermediarios y mantener la luz interior ante los cambios. Concluye con un mensaje de unidad cósmica, recordando que los seres humanos somos conciencia infinita y que 2026 marca un punto de no retorno hacia una nueva era de libertad y conexión.

DISTOPÍAS

En China , los ciudadanos necesitan una identificación digital biométrica (verificada mediante cámaras de reconocimiento facial) para salir de sus zonas residenciales.https://x.com/iluminatibot/status/2054275485182636392/video/1

, los ciudadanos necesitan una identificación digital biométrica (verificada mediante cámaras de reconocimiento facial) para salir de sus zonas residenciales.https://x.com/iluminatibot/status/2054275485182636392/video/1 Sistema de identificación digital para el Reino Unido : el dinero, los viajes, los registros médicos y la vida cotidiana de cada ciudadano están ahora conectados a la red de seguimiento del gobierno, según Ethan White de Gazetteller.https://gazetteller.com/king-charles-orders-united-kingdom-digital-id-system-every-citizens-money-travel-health-records-and-daily-life-now-connected-to-government-tracking-grid/

: el dinero, los viajes, los registros médicos y la vida cotidiana de cada ciudadano están ahora conectados a la red de seguimiento del gobierno, según de Gazetteller.https://gazetteller.com/king-charles-orders-united-kingdom-digital-id-system-every-citizens-money-travel-health-records-and-daily-life-now-connected-to-government-tracking-grid/ El fundador del Foro de Davos, Klaus Schwab , declaró ante los delegados de una reunión en China que se debe obligar la humanidad a colaborar con entidades mundialistas. Afirmó que la élite debe imponer su agenda para impulsar la cuarta revolución industrial.https://x.com/thematrixb0t/status/2052979667523842301

, declaró ante los delegados de una reunión en que se debe obligar la humanidad a colaborar con entidades mundialistas. Afirmó que la élite debe imponer su agenda para impulsar la cuarta revolución industrial.https://x.com/thematrixb0t/status/2052979667523842301 Según el profesor Jiang Xueqin , podría estar desplomándose la tasa de fertilidad no porque la gente olvidó los valores familiares o porque la vida moderna se volvió demasiado cara, sino porque la población obtuvo una autonomía reproductiva por primera vez en la historia.https://www.youtube.com/watch?v=tOSs1A4UyfU

, podría estar desplomándose la tasa de fertilidad no porque la gente olvidó los valores familiares o porque la vida moderna se volvió demasiado cara, sino porque la población obtuvo una autonomía reproductiva por primera vez en la historia.https://www.youtube.com/watch?v=tOSs1A4UyfU Según The Why Files, la humanidad fue creada mediante ingeniería genética: diseñada para ser esclava de una raza de seres muy superiores que descendieron de los cielos. Finalmente, se rebelaron los esclavos, y nuestros amos intentaron destruirnos con una gran inundación.https://www.youtube.com/watch?v=vZBRMcUkqNA

Según Bennett Ross , la vida es un reflejo de creencias arraigadas, esperanzas que nunca terminan, miedos silenciosos, expectativas inquebrantables, intenciones audaces y emociones generalizadas. Vive tus días vibrando como si ya lo tuvieras, y el mundo exterior te alcanzará.https://bennettleeross.com/spirituality/elegant-compositions-eloquently-conveying-esoteric-concepts-227/

, la vida es un reflejo de creencias arraigadas, esperanzas que nunca terminan, miedos silenciosos, expectativas inquebrantables, intenciones audaces y emociones generalizadas. Vive tus días vibrando como si ya lo tuvieras, y el mundo exterior te alcanzará.https://bennettleeross.com/spirituality/elegant-compositions-eloquently-conveying-esoteric-concepts-227/ Mientras el mundo se sume en la histeria y la alarma, tú te relajas, dice Sophia Love. El simple hecho de contener la energía entrante actúa como estabilizador para los demás. Si antes te evitaban porque te sentías raro o diferente, ahora te buscarán por tu estabilidad, por tu fuerza, por la paz y el consuelo que irradias.https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2026/05/sophia-love-channeling-of-one_12.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.