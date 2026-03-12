Lolo Ortiz
Este sábado salimos a la calle a gritar alto y claro, una vez más: ¡No a la guerra!
Porque la solidaridad entre pueblos se demuestra y se pelea.
¡Contamos contigo!
🗓 14 marzo · 12:00h
📍 Plaza San Sebastián
