Estudiantes de movilidad internacional estrechan lazos en el ‘UNIgreen Welcome Day’

El encuentro reunió a estudiantes de diversos países, de la Alianza y de Erasmus, para fomentar la integración cultural y la sostenibilidad a través de dinámicas grupales y programas académicos de excelencia

La sala Emprende de la Universidad de Almería acogió hace unos días el ‘UNIgreen Welcome Day’, una jornada de convivencia que reunió a estudiantes de la Alianza UNIgreen procedentes de diversas universidades extranjeras junto a alumnos Erasmus de otras instituciones internacionales. El evento se consolidó como un espacio de encuentro estratégico para fomentar la integración del alumnado internacional en el campus almeriense desde el comienzo del periodo lectivo.

Durante el desarrollo de la jornada, los asistentes participaron en diversas dinámicas de grupo y actividades rompehielos orientadas a facilitar el conocimiento mutuo. Estos juegos permitieron a los estudiantes entablar conversaciones sobre las diferencias culturales de sus países de origen y compartir sus intereses personales, logrando así estrechar lazos y fortalecer las conexiones dentro de la comunidad universitaria.

Como cierre de la actividad, se organizó un concurso interactivo mediante la plataforma Kahoot con preguntas sobre la cultura y geografía de Almería, donde el ganador fue obsequiado con una mochila. Esta iniciativa se desarrolla de manera coordinada con el resto de las instituciones que integran la Alianza, las cuales organizan estos encuentros de bienvenida de forma simultánea durante la primera quincena de febrero.

La relevancia de UNIgreen para la Universidad de Almería se refleja también en una sólida oferta académica de movilidad y posgrado. En este sentido, la institución ofrece el Doble Máster en Biotecnología Industrial y Agroalimentaria e Ingeniería Biotecnológica, desarrollado conjuntamente con la universidad francesa Paris Sup’Biotech. Asimismo, la UAL participa activamente en un programa de doctorado conjunto en Ciencia, Tecnología y Biotecnología Agroalimentaria en colaboración con la Universidad de Módena y Reggio Emilia en Italia, la Universidad Agrícola de Plovdiv en Bulgaria, la Universidad Agrícola de Islandia y el Instituto Politécnico de Coímbra en Portugal.

Actualmente, la UAL lidera la coordinación de UNIgreen, una Alianza promovida por la Comisión Europea que busca transformar la educación superior. El objetivo fundamental de esta unión es crear una formación integrada entre todas las universidades participantes para convertir a los estudiantes en profesionales altamente cualificados y profundamente comprometidos con los valores de la innovación y la sostenibilidad en el entorno global.