Más de medio centenar de estudiantes compiten en la UAL por una plaza en la Olimpiada Nacional de Física

Un total de 55 alumnos de 20 centros de la provincia han participado en la fase local organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales. Los dos mejores clasificados representarán a la provincia en la fase final que se celebrará en Zaragoza del 10 al 13 de abril

La Universidad de Almería ha vuelto a convertirse en el epicentro del talento científico joven con la celebración de la fase local de la XXXVII Olimpiada Española de Física (OEF) 2026. En esta edición, un total de 55 estudiantes de segundo de Bachillerato, procedentes de 20 centros educativos de toda la provincia, se han dado cita en la Facultad de Ciencias Experimentales para demostrar sus conocimientos en esta disciplina.

La prueba tiene como objetivo principal seleccionar a los dos representantes provinciales que viajarán a Zaragoza para participar en la fase nacional del certamen, prevista entre el 10 y el 13 de abril. Con la organización de este evento, la UAL consolida una larga tradición académica, fomentando la excelencia científica desde las etapas previas a la universidad.

El organizador de la fase local y delegado de la Real Sociedad Española de Física, Pedro Parra Rivas, del área de Física Aplicada, ha mostrado su satisfacción por la alta participación registrada este año. Según ha explicado Parra, la prueba ha constado de tres ejercicios basados en el temario oficial de segundo de Bachillerato, aunque con un matiz diferenciador. “Los problemas presentan una dificultad superior a la media de las pruebas de acceso a la universidad. No solo requieren conocimientos teóricos, sino también una gran dosis de imaginación y una sólida capacidad para aplicar conceptos matemáticos en contextos complejos», ha señalado el organizador.

Por su parte, el vicedecano de Física y Relaciones Institucionales, Antonio M. Puertas, ha aprovechado la ocasión para subrayar el “buen momento» que atraviesan estos estudios en la institución almeriense, especialmente tras la reciente puesta en marcha del Grado Interuniversitario en Física.

Puertas ha enmarcado esta Olimpiada dentro de la estrategia de la Facultad de Ciencias Experimentales para “llevar la ciencia más allá de las aulas universitarias», conectando con los centros de Secundaria y motivando a las futuras generaciones de investigadores. Asimismo, ha felicitado tanto al alumnado como al profesorado por su esfuerzo y compromiso.

Más allá de la clasificación para la fase nacional, la Facultad de Ciencias Experimentales mantendrá su tradición de reconocer el talento local. Al finalizar el curso académico, se organizará un acto oficial de entrega de premios para los tres primeros clasificados de cada una de las fases locales de las distintas olimpiadas científicas.