La OCAL se une a la conmemoración de la coronación de la Santísima Virgen del Mar con el concierto ‘Pura Luz’ este domingo 22

La cita con la Orquesta Ciudad de Almería será a las 12.30 horas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla y a beneficio de la restauración del Santuario de la Patrona

Desde su nacimiento, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) destaca por su constante implicación en la vida social de la capital y la provincia y, por eso y una vez más, se sumará a una celebración importante para los almerienses como es el 75º aniversario de la coronación de la Santísima Virgen del Mar. Por ello, ofrecerá un concierto conmemorativo muy especial este próximo domingo, 22 de febrero, a las 12.30 horas y en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, titulado ‘Pura Luz’.

Será en el marco de las actividades organizadas por la Hermandad de la Virgen del Mar y dentro de la programación de invierno del Área de Cultura, Tradiciones y Educación del Ayuntamiento de Almería, y se desarrollará a beneficio de la restauración del Santuario.

Este concierto dará continuidad también a las celebraciones iniciadas por la OCAL del 25º aniversario de su nacimiento en 2001, después de realizar una gira de cinco conciertos de la mano de Cajamar, del 31 de enero al 8 de febrero, recorriendo las localidades de Berja, Vera, El Ejido, Gádor y Fondón bajo el título de ‘Almería Sinfónica’. En próximas fechas se darán a conocer más conciertos especiales para celebrar con toda Almería su primer cuarto de siglo de amor por la música.

Las entradas para el concierto del domingo se encuentran a la venta a través de los canales habituales como son la taquilla municipal del Teatro Apolo como en la plataforma web del Área de Cultura https://almeriaculturaentradas.es/ por un precio que oscila entre los 10 y 12 euros en función del lugar de asiento. Como es habitual en los conciertos de la OCAL, las entradas para el alumnado de todos los conservatorios de Almería (previa acreditación) tienen un precio de cinco euros.

Para tan importante cita del 22 de febrero en honor a la Patrona de Almería, la Virgen del Mar, la OCAL contará con la dirección de Michael Thomas y el programa incluirá las obras ‘Obertura de los esclavos felices’, de J.C. Arriaga, ‘Sinfonía de los adioses’ de J. Haydn, y la ‘Sinfonía nº40’ de Mozart.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de la colaboración de Caparrós, La Gergaleña, Cosentino, Avenida Hotel, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

Detalles del programa

‘Obertura de Los esclavos felices’. Juan Crisóstomo de Arriaga (1806–1826). Compuesta en plena adolescencia, esta obertura es una muestra del talento precoz de Arriaga y de su dominio del lenguaje clásico. La obra destaca por su brillantez orquestal, su energía rítmica y una escritura clara y elegante, que enlaza la tradición centroeuropea con una voz personal dentro del primer romanticismo español.

Sinfonía nº 45 en fa sostenido menor, “Los adioses”. Joseph Haydn (1732–1809). Considerada una de las sinfonías más singulares de Haydn, combina intensidad expresiva e innovación formal. Su famoso movimiento final, en el que los músicos abandonan progresivamente el escenario, convierte la obra en una experiencia tanto musical como simbólica, reflejo del ingenio y la capacidad narrativa del compositor.

Sinfonía nº 40 en sol menor, K. 550. Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Obra cumbre del sinfonismo clásico, la Sinfonía nº 40 es una de las páginas más intensas y emotivas de Mozart. Su tono dramático, el impulso rítmico constante y la riqueza melódica la convierten en un referente absoluto del repertorio orquestal y en una anticipación del lenguaje romántico.