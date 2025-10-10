Home / Deportes / Éxito del V torneo de baloncesto minibasket femenino  “Ciudad de La Mojonera”

octubre 10, 2025

Grandisimo torneo a nivel deportivo, educativo y participativo el que se ha desarrollado en el pabellón de deportes de La Mojonera los días 4 y 5 de Octubre de 2025 en el pabellón de deportes de La Mojonera.

La jornada del sábado se desarrollo con grandes encuentros en la pista y un gran ambiente en la grada con un público que disfrutaba de las grandes jugadas de las jugadoras minibasket (10-11 años). El torneo formado por 6 equipos divididos en dos grupos de tres equipos,  tras los dos encuentros disputados por cada equipo dispuso el siguiente cuadro de encuentros para la jornada del domingo, partido para el quinto y sexto puesto CBI Elche- CB Almeria, tercer y cuarto puesto CB La Mojonera – Toyo Basket y la gran final El Palo de Málaga– Raca de Granada

  Para la foto de familia se contó con la presencia del concejal de deportes Ángel Morales y presidente del Club Baloncesto La Mojonera Raúl Fernández, quienes recibieron las felicitaciones de los equipos participantes quienes mostraron su agrado por el alto nivel organizativo y nivel de la competición.  Para la jornada del domingo, los partidos se desarrollaron a pista central con marcador.

El campeón fue tras un excepcional campeonato para El Palo, el segundo lugar para Raca, en tercer lugar El Toyo, en cuarta posición CB La Mojonera , el quinto puesto para CB Almería y el sexto lugar para CBI Elche.

El Torneo organizado por el Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera  ha contado colaboración de  la Excma. Diputación de Almería, la Federación Andaluza de Baloncesto  y de empresas colaboradoras ha servido también para promover el consumo de frutas, buenos hábitos deportivos e higiénicos,  el reciclado y uso responsable de los plásticos entre otras cuestiones. Todas las participantes del torneo han recibido una equipación de juego conmemorativa que ha encantado a todos los equipos, así como fruta local a lo largo del torneo.

En esta quinta edición del torneo se han conseguido los principales objetivos marcados como son que las jugadoras disfruten del baloncesto, que conozcan y convivan con  niñas de otras provincias, que se desarrollen hábitos saludables, pero sobre todo que sea unas gran fiesta en la pista y en las gradas para todos los asistentes.

