Experimento cósmico

Por
septiembre 24, 2025 9:41 pm

Miski Liu Suria

Es muy común que el lado oscuro acuse a sus rivales de los delitos que ellos mismos cometen. Es la jugada más vieja.

Tecnología oculta

Una revolución tecnológica es un proceso de transformación profunda que implica la introducción y adopción acelerada de nuevas tecnologías, procesos e industrias capaces de transformar radicalmente la economía, la sociedad y las formas de organización, producción y distribución. Se traduce en cambios profundos en la vida cotidiana, en los métodos de trabajo y en las relaciones sociales, generando tantas oportunidades como desafíos.

Ariel Prolotario1 revela detalles operativos sobre tecnologías emergentes clasificadas desarrolladas dentro de las bases subterráneas profundas, extraídos de evaluaciones compartimentadas y de registros de proyectos interceptados. Hay más de 130 instalaciones activas sólo en EEUU, interconectadas por redes de levitación magnética que abarcan miles de millas, y albergan iniciativas de presupuesto negro que totalizan billones anuales, exentas de supervisión.

Las tecnologías descritas representan capacidades que cambian paradigmas, listas para redefinir la dinámica del poder mundial, el control de recursos y el aumento humano. Su despliegue podría precipitar trastornos sociales, volviendo obsoletas las defensas convencionales. La divulgación pública encendería disturbios masivos, y se considera primordial la contención.

Las redes de entrelazamiento cuántico implican un dominio mundial instantáneo. Las partículas cuánticas pareadas permiten la transferencia de datos sin señal entre hemisferios, evadiendo las limitaciones de la velocidad de la luz y de la guerra electrónica. Desplegadas en satélites de SpaceCom y nodos de mando subterráneos, estas redes permiten la localización en tiempo real de adversarios; por ejemplo, la posición de un operativo en Pekín, retransmitida desde Huntsville, Alabama, para guiar municiones hipersónicas a Mach 20, ininterferibles e invisibles al radar. También se cree que Nicolás Maduro está siendo rastreado y ubicado en tiempo real por estas redes, por mucho que intente esconderse.

Los sistemas exóticos de ingeniería inversa son de origen no humano, como la propulsión antigravedad, producida a partir de naves interdimensionales. Estos motores impulsan vehículos aéreos silenciosos alojados bajo tierra como en Pine Gap, Australia. La propulsión de ondas escalares manipula los campos gravitatorios, lo que permite la reubicación instantánea y el blindaje deflectivo contra impactos cinéticos. Se probó en los enfrentamientos de Dulce, Nuevo México, en 1979, que dieron lugar a 66 bajas.

https://www.patreon.com/posts/emerging-world-139302239

VENTANA DE ACONTECIMIENTOS

Dahboo77 expone la aceleración de acontecimientos y los cambios mundiales, y menciona que espera ver más sucesos significativos en los próximos días, considerando que el caso de Charlie Kirk abrió una ventana de acontecimientos. Advierte que el sistema financiero está en transición hacia activos digitales y blockchain, y destaca que la trazabilidad y el control total están en manos de las élites financieras.

Recomienda precaución con las inversiones, instando a diversificar en activos como el oro y la plata físicos. Menciona que Trump bloqueó el desarrollo del dólar digital de banco central pero lanzó criptomonedas propias como TrumpCoin y MelaniaCoin. Destaca que el oro está en máximos históricos y espera que supere pronto los cinco mil dólares, situando en decadencia la trayectoria del dólar fiduciario y elevando a los metales preciosos como refugio clave.

Dahboo77 subraya la importancia de la resistencia civil y de la autosuficiencia local frente a posibles crisis sistémicas y destaca la tendencia hacia el aumento de la presión social, la desmonetización del sistema, y tensiones que podrían desencadenar eventos de violencia organizada y cambios legislativos profundos.

INTERVENCIÓN GALÁCTICA

Una intervención galáctica impidió un atentado terrorista en el monumento a Charlie Kirk según Ismael Pérez. Según él, durante el acto conmemorativo de Charlie Kirk, la energía se dirigió al fortalecimiento de la intención espiritual y al despertar masivo, bajo custodia galáctica, donde incluso se frustró un intento de atentado gracias a tecnologías avanzadas y a la intervención de aliados multidimensionales.

Presentó el acto conmemorativo de Charlie Kirk como un catalizador en la restauración de la familia y de los principios esenciales de la Ley del Uno, en sintonía con las enseñanzas cósmicas de Cristo. La espiritualidad se presenta así como forma de vida universal en civilizaciones avanzadas, no como una religión dogmática.

Ismael Perez expone que el verdadero proceso de transformación es espiritual, y está orientado a restaurar el reino de Dios en la Tierra, para preparar a la humanidad hacia la era dorada. Menciona que la intervención galáctica y las energías del eclipse han acelerado la bifurcación de las líneas de tiempo, encaminando a la humanidad hacia un destino de soberanía, amor y luz.

La lucha por la descentralización energética, la batalla por la soberanía espiritual y el despertar de la conciencia crística son el eje central, enmarcando el periodo actual como el mayor cambio en la historia humana. RFK Jr. advierte sobre el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que manipulan el cerebro reptil de la humanidad, fomentando el miedo y la división. Por ello destaca la importancia de la llama crística y del despertar espiritual para neutralizar este mecanismo de control.

Ismael Perez describe cómo la coalición aprovechó un eclipse para realizar un resurgimiento espiritual, invirtiendo lo que históricamente ha sido un momento oscuro en un acto de luz y conciencia colectiva. Pérez señala que el alza de los precios energéticos en Europa es una táctica del lado oscuro para resistir el avance de tecnologías libres basadas en el legado de Tesla y en la descentralización.

Afirma que la Fuerza Espacial experimenta sistemas inalámbricos de energía y que la transición es irreversible, afectando a intereses de la monarquía británica, por lo que el rey Carlos habría sido hospitalizado tras recibir información directa de Trump sobre estos cambios.

Destaca la declaración de Antifa como grupo terrorista y que este movimiento fue replicado internacionalmente, comenzando por los Países Bajos y Hungría, y generando una reacción en cadena en Europa. Se vincula la estructura de Antifa a intereses de inteligencia estatal y a redes mundialistas, con la misión de desestabilizar la identidad nacional y los valores espirituales tradicionales.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)

Miski Liu Suria

