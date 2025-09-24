Miski Liu Suria

Es muy común que el lado oscuro acuse a sus rivales de los delitos que ellos mismos cometen. Es la jugada más vieja.

Tecnología oculta

Valores espirituales

Manipulación digital

Experimento cósmico

Ventana de acontecimientos

Colapso del sistema energético

Iniciativas de presupuesto negro

Redes de entrelazamiento cuántico

Sistemas exóticos de ingeniería inversa

El mundo cambiará sin nuestro permiso

Una revolución tecnológica es un proceso de transformación profunda que implica la introducción y adopción acelerada de nuevas tecnologías, procesos e industrias capaces de transformar radicalmente la economía, la sociedad y las formas de organización, producción y distribución. Se traduce en cambios profundos en la vida cotidiana, en los métodos de trabajo y en las relaciones sociales, generando tantas oportunidades como desafíos.

Ariel Prolotario1 revela detalles operativos sobre tecnologías emergentes clasificadas desarrolladas dentro de las bases subterráneas profundas, extraídos de evaluaciones compartimentadas y de registros de proyectos interceptados. Hay más de 130 instalaciones activas sólo en EEUU, interconectadas por redes de levitación magnética que abarcan miles de millas, y albergan iniciativas de presupuesto negro que totalizan billones anuales, exentas de supervisión.

Las tecnologías descritas representan capacidades que cambian paradigmas, listas para redefinir la dinámica del poder mundial, el control de recursos y el aumento humano. Su despliegue podría precipitar trastornos sociales, volviendo obsoletas las defensas convencionales. La divulgación pública encendería disturbios masivos, y se considera primordial la contención.

Las redes de entrelazamiento cuántico implican un dominio mundial instantáneo. Las partículas cuánticas pareadas permiten la transferencia de datos sin señal entre hemisferios, evadiendo las limitaciones de la velocidad de la luz y de la guerra electrónica. Desplegadas en satélites de SpaceCom y nodos de mando subterráneos, estas redes permiten la localización en tiempo real de adversarios; por ejemplo, la posición de un operativo en Pekín, retransmitida desde Huntsville, Alabama, para guiar municiones hipersónicas a Mach 20, ininterferibles e invisibles al radar. También se cree que Nicolás Maduro está siendo rastreado y ubicado en tiempo real por estas redes, por mucho que intente esconderse.

Los sistemas exóticos de ingeniería inversa son de origen no humano, como la propulsión antigravedad, producida a partir de naves interdimensionales. Estos motores impulsan vehículos aéreos silenciosos alojados bajo tierra como en Pine Gap, Australia. La propulsión de ondas escalares manipula los campos gravitatorios, lo que permite la reubicación instantánea y el blindaje deflectivo contra impactos cinéticos. Se probó en los enfrentamientos de Dulce, Nuevo México, en 1979, que dieron lugar a 66 bajas.

https://www.patreon.com/posts/emerging-world-139302239

VENTANA DE ACONTECIMIENTOS

Dahboo77 expone la aceleración de acontecimientos y los cambios mundiales, y menciona que espera ver más sucesos significativos en los próximos días, considerando que el caso de Charlie Kirk abrió una ventana de acontecimientos. Advierte que el sistema financiero está en transición hacia activos digitales y blockchain, y destaca que la trazabilidad y el control total están en manos de las élites financieras.

Recomienda precaución con las inversiones, instando a diversificar en activos como el oro y la plata físicos. Menciona que Trump bloqueó el desarrollo del dólar digital de banco central pero lanzó criptomonedas propias como TrumpCoin y MelaniaCoin. Destaca que el oro está en máximos históricos y espera que supere pronto los cinco mil dólares, situando en decadencia la trayectoria del dólar fiduciario y elevando a los metales preciosos como refugio clave.

Dahboo77 subraya la importancia de la resistencia civil y de la autosuficiencia local frente a posibles crisis sistémicas y destaca la tendencia hacia el aumento de la presión social, la desmonetización del sistema, y tensiones que podrían desencadenar eventos de violencia organizada y cambios legislativos profundos.

INTERVENCIÓN GALÁCTICA

Una intervención galáctica impidió un atentado terrorista en el monumento a Charlie Kirk según Ismael Pérez. Según él, durante el acto conmemorativo de Charlie Kirk, la energía se dirigió al fortalecimiento de la intención espiritual y al despertar masivo, bajo custodia galáctica, donde incluso se frustró un intento de atentado gracias a tecnologías avanzadas y a la intervención de aliados multidimensionales.

Presentó el acto conmemorativo de Charlie Kirk como un catalizador en la restauración de la familia y de los principios esenciales de la Ley del Uno, en sintonía con las enseñanzas cósmicas de Cristo. La espiritualidad se presenta así como forma de vida universal en civilizaciones avanzadas, no como una religión dogmática.

Ismael Perez expone que el verdadero proceso de transformación es espiritual, y está orientado a restaurar el reino de Dios en la Tierra, para preparar a la humanidad hacia la era dorada. Menciona que la intervención galáctica y las energías del eclipse han acelerado la bifurcación de las líneas de tiempo, encaminando a la humanidad hacia un destino de soberanía, amor y luz.

La lucha por la descentralización energética, la batalla por la soberanía espiritual y el despertar de la conciencia crística son el eje central, enmarcando el periodo actual como el mayor cambio en la historia humana. RFK Jr. advierte sobre el uso de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que manipulan el cerebro reptil de la humanidad, fomentando el miedo y la división. Por ello destaca la importancia de la llama crística y del despertar espiritual para neutralizar este mecanismo de control.

Ismael Perez describe cómo la coalición aprovechó un eclipse para realizar un resurgimiento espiritual, invirtiendo lo que históricamente ha sido un momento oscuro en un acto de luz y conciencia colectiva. Pérez señala que el alza de los precios energéticos en Europa es una táctica del lado oscuro para resistir el avance de tecnologías libres basadas en el legado de Tesla y en la descentralización.

Afirma que la Fuerza Espacial experimenta sistemas inalámbricos de energía y que la transición es irreversible, afectando a intereses de la monarquía británica, por lo que el rey Carlos habría sido hospitalizado tras recibir información directa de Trump sobre estos cambios.

Destaca la declaración de Antifa como grupo terrorista y que este movimiento fue replicado internacionalmente, comenzando por los Países Bajos y Hungría, y generando una reacción en cadena en Europa. Se vincula la estructura de Antifa a intereses de inteligencia estatal y a redes mundialistas, con la misión de desestabilizar la identidad nacional y los valores espirituales tradicionales.

NOTICIAS

Arranca el debate de la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York .https://noticiaslatam.lat/20250923/arranca-el-debate-general-de-la-80-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-en-nueva-york-1166794659.html

.https://noticiaslatam.lat/20250923/arranca-el-debate-general-de-la-80-sesion-de-la-asamblea-general-de-la-onu-en-nueva-york-1166794659.html Guterres advierte de que los principios de las Naciones Unidas están bajo asedio.https://efe.com/mundo/2025-09-23/asamblea-general-onu/

advierte de que los principios de las Naciones Unidas están bajo asedio.https://efe.com/mundo/2025-09-23/asamblea-general-onu/ Trump pide ante la ONU terminar con el experimento fracasado de fronteras abiertas.https://efe.com/mundo/2025-09-23/trump-inmigracion-fronteras-abiertas-onu-europa/

pide ante la ONU terminar con el experimento fracasado de fronteras abiertas.https://efe.com/mundo/2025-09-23/trump-inmigracion-fronteras-abiertas-onu-europa/ El Servicio Secreto de EEUU frustró una amenaza electrónica antes del inicio de la Asamblea General de la ONU.https://www.europapress.es/internacional/noticia-servicio-secreto-eeuu-frustra-amenaza-electronica-antes-inicio-asamblea-general-onu-20250923145215.html

El ciclo mundial del agua está fuera de control, según la Organización Meteorológica Mundial.https://es.euronews.com/green/2025/09/23/el-ciclo-mundial-del-agua-esta-fuera-de-control-segun-un-estudio-de-la-organizacion-meteor

ECONOMÍA

Powell reconoce que la Fed está en una situación complicada.https://www.expansion.com/mercados/2025/09/23/68d2db45e5fdeaa5378b45d5.html

reconoce que la Fed está en una situación complicada.https://www.expansion.com/mercados/2025/09/23/68d2db45e5fdeaa5378b45d5.html Powell advierte de que se puede descontrolar la inflación si la Fed baja los tipos de forma demasiado agresiva.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13559831/09/25/powell-advierte-de-que-la-inflacion-puede-descontrolarse-si-la-fed-baja-los-tipos-de-forma-demasiado-agresiva.html

advierte de que se puede descontrolar la inflación si la Fed baja los tipos de forma demasiado agresiva.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13559831/09/25/powell-advierte-de-que-la-inflacion-puede-descontrolarse-si-la-fed-baja-los-tipos-de-forma-demasiado-agresiva.html China quiere convertirse en una gran cámara acorazada que guarde el oro de sus aliados geopolíticos.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13558526/09/25/china-quiere-convertirse-en-la-gran-camara-acorazada-que-guarde-el-oro-de-todos-sus-aliados-geopoliticos.html

ORIENTE MEDIO

Diez nuevos países reconocen al Estado de Palestina .https://efe.com/mundo/2025-09-23/diez-paises-reconocen-estado-de-palestina-asamblea-onu/

.https://efe.com/mundo/2025-09-23/diez-paises-reconocen-estado-de-palestina-asamblea-onu/ Asediado el Hospital de la Media Luna Roja en la ciudad de Gaza .https://efe.com/mundo/2025-09-23/ejercito-israeli-asedia-hospital-al-quds-gaza/

de la Media Luna Roja en la ciudad de .https://efe.com/mundo/2025-09-23/ejercito-israeli-asedia-hospital-al-quds-gaza/ Israel cerrará el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania hasta nuevo aviso.https://efe.com/mundo/2025-09-23/israel-cerrara-cruce-fronterizo-cisjordania-jordania/

cerrará el cruce fronterizo entre y hasta nuevo aviso.https://efe.com/mundo/2025-09-23/israel-cerrara-cruce-fronterizo-cisjordania-jordania/ Sacerdotes en Roma marchan al Parlamento en solidaridad con los palestinos.https://es.euronews.com/video/2025/09/23/sacerdotes-en-roma-marchan-al-parlamento-en-solidaridad-con-los-palestinos

EUROPA

Copenhague y Oslo cerraron su aeropuerto varias horas por la presencia de drones.https://efe.com/euro-efe/2025-09-23/drones-aeropuertos-copenhague-oslo-cierre/

y cerraron su aeropuerto varias horas por la presencia de drones.https://efe.com/euro-efe/2025-09-23/drones-aeropuertos-copenhague-oslo-cierre/ Alemania se está hundiendo por abandonar el gas ruso , y lo saben los alemanes.https://noticiaslatam.lat/20250922/alemania-se-esta-hundiendo-por-abandonar-el-gas-ruso-y-los-alemanes-lo-saben-1166755146.html

se está hundiendo por abandonar el , y lo saben los alemanes.https://noticiaslatam.lat/20250922/alemania-se-esta-hundiendo-por-abandonar-el-gas-ruso-y-los-alemanes-lo-saben-1166755146.html Los Países Bajos ultima un acuerdo con Uganda para enviarle solicitantes de asilo a los que rechazó.https://efe.com/mundo/2025-09-23/paises-bajos-acuerdo-uganda-asilo/

ultima un acuerdo con para enviarle solicitantes de asilo a los que rechazó.https://efe.com/mundo/2025-09-23/paises-bajos-acuerdo-uganda-asilo/ Miles de motoristas se reúnen en Fátima para la bendición anual del casco.https://es.euronews.com/video/2025/09/23/miles-de-motoristas-se-reunen-en-fatima-para-la-bendicion-anual-de-los-cascos

ESPAÑA

España figura entre los países más seguros de Europa.https://es.euronews.com/my-europe/2025/09/22/euroverify-espana-entre-los-paises-mas-seguros-de-europa

La OCDE eleva su previsión para España, que crecerá un 2,6% en 2025 y un 2% en 2026.https://efe.com/euro-efe/2025-09-23/ocde-prevision-crecimiento-espana-2/

España no aumentará su gasto en defensa por encima del 2% en 2026.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-espana-no-incrementara-gasto-defensa-encima-2026-20250923144452.html

por encima del 2% en 2026.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-espana-no-incrementara-gasto-defensa-encima-2026-20250923144452.html El Gobierno reitera su oferta de cuatrocientos millones para que se instale en Canarias el mayor telescopio del hemisferio norte.https://www.europapress.es/ciencia/noticia-gobierno-reitera-oferta-400-millones-mayor-telescopio-hemisferio-norte-instale-canarias-20250923184047.html

el mayor del hemisferio norte.https://www.europapress.es/ciencia/noticia-gobierno-reitera-oferta-400-millones-mayor-telescopio-hemisferio-norte-instale-canarias-20250923184047.html El Congreso español guarda un minuto de silencio por las víctimas en Gaza .https://efe.com/espana/2025-09-23/congreso-minuto-silencio-gaza/

.https://efe.com/espana/2025-09-23/congreso-minuto-silencio-gaza/ El Gobierno aprueba el embargo de armas y combustible militar a Israel .https://www.expansion.com/economia/2025/09/23/68d27d1ce5fdea74778b45a7.html

.https://www.expansion.com/economia/2025/09/23/68d27d1ce5fdea74778b45a7.html España suma otra derrota judicial en EEUU por un laudo a las renovables.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13557832/09/25/espana-suma-otra-derrota-judicial-en-estados-unidos-por-un-laudo-a-las-renovables.html

VIVIENDA

España, a la cabeza en el pago de impuestos al adquirir un inmueble.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13559847/09/25/la-ruleta-fiscal-de-comprar-vivienda-en-europa-espana-a-la-cabeza-en-el-pago-de-impuestos-al-adquirir-un-inmueble.html

al adquirir un inmueble.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13559847/09/25/la-ruleta-fiscal-de-comprar-vivienda-en-europa-espana-a-la-cabeza-en-el-pago-de-impuestos-al-adquirir-un-inmueble.html España y Bélgica son los países más caros en Europa en términos fiscales para comprar una casa.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2025/09/23/68d2521fe5fdeaeb3d8b458e.html

y son los países más caros en Europa en términos fiscales para comprar una casa.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2025/09/23/68d2521fe5fdeaeb3d8b458e.html El Banco de España avisa de que el déficit de vivienda sumará cien mil más en 2025.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13556721/09/25/escriva-pide-al-gobierno-planes-mas-concretos-para-reducir-la-deuda-publica.html

de vivienda sumará cien mil más en 2025.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13556721/09/25/escriva-pide-al-gobierno-planes-mas-concretos-para-reducir-la-deuda-publica.html Madrid entra en el “top ten” de las ciudades con riesgo de burbuja inmobiliaria.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13559036/09/25/ni-nueva-york-ni-londres-ni-paris-el-riesgo-de-burbuja-inmobiliaria-crece-en-madrid-con-los-precios-de-la-vivienda-disparados.html

AMÉRICAS

La OCDE mejora el pronóstico de crecimiento económico para México .https://noticiaslatam.lat/20250923/1166810688.html

económico para .https://noticiaslatam.lat/20250923/1166810688.html El consumo de alcohol en México le cuesta al país el 2,1% de su PIB.https://noticiaslatam.lat/20250920/el-consumo-de-alcohol-en-mexico-le-cuesta-al-pais-el-21-de-su-pib-1166679300.html

en le cuesta al país el 2,1% de su PIB.https://noticiaslatam.lat/20250920/el-consumo-de-alcohol-en-mexico-le-cuesta-al-pais-el-21-de-su-pib-1166679300.html Las autoridades mexicanas localizan más de 50.000 concesiones para la toma clandestina de agua.https://noticiaslatam.lat/20250923/autoridades-mexicanas-localizan-mas-de-50000-concesiones-para-toma-clandestina-de-agua-1166780006.html

El Parlamento de Costa Rica fracasa en su intento de quitar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves .https://noticiaslatam.lat/20250923/1166779704.html

fracasa en su intento de quitar la inmunidad al presidente .https://noticiaslatam.lat/20250923/1166779704.html El campo argentino celebra la eliminación de las retenciones a los granos.https://noticiaslatam.lat/20250923/el-campo-argentino-celebra-la-eliminacion-de-las-retenciones-a-los-granos-en-busqueda-de-dolares-1166801499.html

Milei negocia la presencia militar de EEUU en Argentina a cambio de ayuda financiera.https://esrt.press/actualidad/566053-milei-negocia-presencia-militar-eeuu-argentina

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)