VOX exige al PSOE la reapertura de un Centro de Día para Mayores de Fiñana que cumple cuatro años cerrado

El portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Fiñana, José Manuel Vallejo, ha reclamado al alcalde socialista, Montes Rincón, que asuma de una vez por todas la gestión del centro y deje de poner excusas baratas

Cuatro años son los que lleva cerrado el Centro de Día para Mayores de Fiñana. Una situación que VOX, a través de su portavoz en el Ayuntamiento, José Manuel Vallejo, ya ha tildado de “insostenible” para unos mayores que continúan sufriendo la gestión del PSOE y su alcalde, Montes Rincón.

VOX ha exigido la reapertura urgente del centro, reclamando al equipo de gobierno socialista asumir de una vez por todas su gestión. Sin embargo, según Vallejo, esto no ocurre porque el alcalde aún pretende que la Junta de Andalucía subvencione las 25 plazas, estén ocupadas o no. “¿Por qué no se pone en marcha el centro financiando sólo las utilizadas? ¿Quiere el alcalde hacer negocio con el Centro de Día?”, preguntaba el portavoz de la formación liderada por Santiago Abascal.

De la misma forma, desde VOX se ha vuelto a recordar la extrema necesidad de que los mayores del pueblo de Fiñana cuenten con la atención que se merecen. Y es que, tal y como señala Vallejo, “Montes Rincón no puede mentir más a sus vecinos con excusa tras excusa y debe cumplir inmediatamente con las promesas que lanzó en campaña electoral”.

Sin embargo, VOX también ha señalado la importancia de que la Junta de Andalucía cumpla con los plazos de subvención en tiempo y forma. Algo de lo que depende que muchos fiñaneros pueden optar a esa plaza. “Los vecinos necesitan que PP y PSOE se pongan a trabajar”.



En definitiva, situación grave la que viven los mayores de Fiñana debido a un equipo de gobierno socialista que, según ha destacado el portavoz de VOX en el Ayuntamiento, José Manuel Vallejo, “no se gasta el dinero de los fiñaneros en un Centro de Día, pero sí lo hace en fiestas, campamentos y publicidad”.