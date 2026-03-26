Expertos sanitarios participan en una jornada profesional para el abordaje y eliminación del cáncer de cuello de útero

ASANEC y SAGO han presentado el ‘Decálogo Frente al Virus del Papiloma Humano’ en la Universidad, fruto de la alianza en Andalucía entre sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colegios profesionales y Junta de Andalucía

La jornada ‘Entre todos eliminaremos el cáncer de cuello de útero’ se ha centrado en la resolución de casos clínicos y las estrategias de cribado en Almería

La Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias de la Salud de la Universidad de Almería ha sido hoy la sede de la jornada ‘Entre todos eliminaremos el cáncer de cuello de útero’. El encuentro, organizado con motivo del Día Mundial frente al Cáncer de Cérvix, ha reunido a profesionales del sector sanitario y académico para coordinar acciones contra esta patología.

La jornada ha comenzado con la presentación del ‘Decálogo Frente al Virus del Papiloma Humano’, a cargo de Gabriel Fiol Ruiz, presidente de la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO), y María Dolores Ruiz Fernández, presidenta de la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria (ASANEC), ambos almerienses. Este documento establece las pautas fundamentales para el control de las enfermedades dependientes del VPH en el sistema sanitario, y nace de alianza, en el ámbito andaluz de sociedades científicas, asociaciones de pacientes, colegios profesionales y Junta de Andalucía.

María Dolores Ruiz Fernández, presidenta de ASANEC, Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria, ha explicado que es un decálogo que consta de diez puntos. “Está avalado científicamente, basado en la evidencia y ha sido avalado por diferentes entidades, organizaciones, colegios profesionales, la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud. Ofrece herramientas para que los profesionales y no solamente los profesionales sino la comunidad y la sociedad para poder prevenir y, sobre todo eliminar, erradicar en este caso el cáncer de cérvix”. Sobre el papel de la enfermería familiar y comunitaria, la presidenta de ASANEC ha indicado que “tiene un papel importante fundamentalmente en lo que es la promoción y la prevención, es decir, no solamente desde la vacunación, estamos constantemente vacunando en los centros sanitarios y en la comunidad, pero también sobre todo con educación para la salud, con cribados en los centros sanitarios y fundamentalmente con la promoción, es decir, trabajando con la sociedad, con las asociaciones de pacientes y con la comunidad en general”.

Gabriel Fiol, presidente de SAGO, ha explicado que el cáncer de cérvix “es una enfermedad infecciosa causada por un virus, que además es muy prevalente y muy contagioso, y que puede producir no solo cáncer de cuello, sino también cáncer de vulva, de vagina, de ano, de pene y de cabeza y cuello”. Sin embargo, “tenemos prevención primaria y prevención secundaria, afortunadamente, y hay una campaña de salud que realmente está siendo de mucho impacto con la intención de acabar con el cáncer de cuello. Es decir, es una enfermedad que se puede eliminar gracias a esta campaña tanto de vacunación como de citología o de, ahora, de tipaje del virus del papiloma humano”.

La Estrategia de Eliminación de los Cánceres asociados al VPH se consolida como una prioridad de salud pública que busca trascender la prevención del cuello uterino para alcanzar también la protección frente a cánceres de vulva, vagina, ano, pene y orofaringe. Este ambicioso decálogo, avalado por numerosas sociedades científicas y profesionales, establece como meta fundamental alcanzar coberturas de vacunación superiores al 90% en ambos sexos, tanto en cohortes objetivo como en grupos de riesgo. Para lograrlo, la estrategia apuesta por fortalecer el cribado poblacional mediante una mejora en la accesibilidad y la formación, garantizando siempre la excelencia en el diagnóstico y un tratamiento oportuno.

Para el vicerrector de Salud y Deportes de la UAL, Gabriel Aguilera, es importante acoger estas jornadas en el entorno universitario puesto que “contamos con gran número de estudiantes en una franja de edad en la que se pueden vacunar o participar en los cribados. Hoy tenemos aquí un punto de vacunación, pero también lo tuvimos hace unas semanas. Para nosotros es un placer colaborar en este tipo de iniciativas que redundan en la salud y la prevención de enfermedades de nuestros estudiantes”.

El decálogo nace bajo un firme enfoque de equidad y reducción de desigualdades sociales, incorporando activamente la voz de asociaciones de pacientes y ciudadanos a través de una comunicación clara, inclusiva y transcultural. Además, aboga por modelos de integración asistencial multidisciplinares y una decidida apuesta por la digitalización para evaluar con precisión los indicadores de eliminación.

En este sentido se ha expresado Magdalena Cantero, presidenta de la Asociación Contra el Cáncer de Almería. “Como ya se ha dicho, es un tipo de cáncer que se puede prevenir, pero el año pasado se diagnosticaron en nuestra comunidad en torno a 200-300 casos de cáncer de cuello de cérvix, de un total de en torno a 2.500 en España. En 2024. fallecieron 755 personas por esta causa. Del decálogo yo destacaría una cuestión importante desde mi punto de vista y es la equidad. Nosotros desde la Asociación Española Contra el Cáncer insistimos mucho en que sea una información que llegue a toda la población, que todo el mundo esté enterado”.

Además, ha insistido en ir más allá de la vacunación. “También tenemos que tener en cuenta cuáles son las tendencias actuales de la sociedad. Las relaciones íntimas no son tan estables como hace años, por lo tanto, la prevención a la hora de mantener estas relaciones sexuales —y estamos aquí en un entorno universitario con muchos jóvenes— tienen que tener los máximos sistemas de protección y muchas veces no solo el preservativo es suficiente. Por lo tanto, vacunarse y hacerse la citología a edades tempranas. Tenemos la suerte de que en nuestra comunidad autónoma ya se hacen desde los 25 y se ha alargado hasta los 69 años. Las relaciones sexuales tienen que estar siempre con protección para evitar no solo las consecuencias del virus del papiloma humano, que no solo afecta a la mujer, sino que también afecta a los hombres y ocasiona otro tipo de tumores como en el ano, la boca, la faringe, la vulva… es decir, hay que protegerse y tener mucho cuidado”.

Por su parte, el delegado de Salud de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Belmonte, ha destacado que “el cáncer de cuello de cérvix es un cáncer muy prevenible. Y, dentro de esta prevención, está la vacunación, en los cuales alcanzamos índices muy altos en Andalucía tanto en chicas como en chicos, sobre todo, y también el cribado poblacional”. Además, se trabaja en la concienciación, “Tenemos un sistema sanitario abierto a la población, en el cual tenemos que utilizar todos los mecanismos necesarios para poder prevenir este cáncer. Es prevenible, pero tenemos que concienciar a la sociedad que utilice estos mecanismos para prevenir de una forma inicial, detectar las situaciones precancerosas y tomar las decisiones necesarias para poder llegar inclusive a la eliminación de este cáncer en un futuro”. En cuanto a las vacunaciones, ha explicado que “llegamos en estos cortes de edad, de 12 a 18 años, hasta el 90% de la vacunación. Estamos superando inclusive la media española y los objetivos europeos, pero no nos tenemos que quedar aquí, tenemos que llegar al 100%. Hemos aumentado hasta los 21 años la edad de vacunación para estos chicos y chicas que se nos hubiera escapado antes y sobre todo en los cribados, sobre todo en las mujeres a partir de 25 hasta los 65 años”.

La sesión técnica principal de la jornada de este jueves ha analizado los avances de los profesionales de la salud hacia la eliminación de este cáncer. En la mesa de trabajo han participado Francisco Giménez Sánchez (Instituto Balmis); Fátima Amaya (Coordinadora del cribado de Cáncer de Cérvix en Almería) y Vanesa Fernández Humanes y Mónica Archilla Castillo, enfermeras de Familia y Comunitaria del Distrito Sanitario Poniente y miembros de ASANEC.

Durante el coloquio se ha abordado la resolución de casos clínicos y la importancia del control de las enfermedades vinculadas al virus, en un contexto donde el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía mantienen el objetivo de alcanzar una cobertura de vacunación del 90% en adolescentes y fortalecer el cribado poblacional.

El evento ha sido organizado por ASANEC y SAGO y ha contado con el respaldo de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UAL, el Departamento de Enfermería, Fisioterapia y Medicina, así como de la Asociación Española Contra el Cáncer y el grupo GAEPI-VPH.

La jornada ha puesto el foco en la necesidad de una actuación multidisciplinar entre la atención primaria y la especializada para erradicar una enfermedad prevenible mediante la vacunación y la detección precoz.

Decálogo

El decálogo, leído por la presidenta de ASANEC, María Dolorez Ruiz, recoge los siguientes aspectos:

Reconocer el VPH como una de las prioridades de Salud Pública. Alcanzar coberturas de vacunación frente al VPH del 90% en ambos sexos, en las cohortes objetivo y en grupos de riesgo. Extender la prevención a todos los cánceres asociados al VPH: cuello uterino, vulva, vagina, ano, pene y orofaringe. Fortalecer el cribado poblacional: accesibilidad, comunicación y formación. Garantizar la excelencia en el diagnóstico y tratamiento oportuno. Actuar con un enfoque de equidad y de reducción de desigualdades sociales. Incorporar la voz de las asociaciones de pacientes, ciudadanos, entidades y sociedades científicas. Desarrollar una comunicación clara e inclusiva por todos los canales posibles con un enfoque transcultural. Avanzar en los modelos de integración asistencial multidisciplinares. Potenciar la digitalización y la evaluación de los indicadores de eliminación, facilitando la toma de decisiones.