El Senior Masculino Blanqueos Clares roza la remontada en Jaén

El Senior Masculino Blanqueos Clares cayó por un ajustado margen de
tres puntos en su visita a Jaén, en un encuentro que estuvo marcado por
la reacción del equipo mojonero en la segunda mitad, tras una primera
parte muy complicada.
El inicio del partido no fue favorable para los visitantes. La falta de
intensidad defensiva, unida al elevado acierto del conjunto local,
permitió a los jienenses abrir una importante brecha en el marcador,
alcanzando el descanso con una ventaja de 51-34.
Tras la reanudación, el equipo mostró una imagen completamente
distinta. Los ajustes defensivos y, sobre todo, un cambio de actitud
permitieron aumentar el ritmo del juego, mejorar la intensidad y
recortar diferencias durante el tercer cuarto.
En el último periodo, Blanqueos Clares llegó a completar la remontada
parcial e incluso a ponerse por delante en el marcador, dejando el
desenlace totalmente abierto. En los instantes finales, con tres puntos
de desventaja, el equipo dispuso de varias opciones para forzar la
prórroga, aunque el acierto no acompañó en esos últimos
lanzamientos.
Al término del encuentro, el cuerpo técnico destacó la importancia de
la segunda mitad: «Jugando como en la segunda parte es la única forma
de competir todos los partidos.»
Pese a la derrota, el equipo dejó una imagen de carácter y
competitividad que invita al optimismo. El próximo compromiso será
este sábado en casa frente a Linares, donde Blanqueos Clares buscará
reencontrarse con la victoria con el apoyo de su afición.