El Senior Masculino Blanqueos Clares roza la remontada en Jaén

El Senior Masculino Blanqueos Clares cayó por un ajustado margen de

tres puntos en su visita a Jaén, en un encuentro que estuvo marcado por

la reacción del equipo mojonero en la segunda mitad, tras una primera

parte muy complicada.

El inicio del partido no fue favorable para los visitantes. La falta de

intensidad defensiva, unida al elevado acierto del conjunto local,

permitió a los jienenses abrir una importante brecha en el marcador,

alcanzando el descanso con una ventaja de 51-34.

Tras la reanudación, el equipo mostró una imagen completamente

distinta. Los ajustes defensivos y, sobre todo, un cambio de actitud

permitieron aumentar el ritmo del juego, mejorar la intensidad y

recortar diferencias durante el tercer cuarto.

En el último periodo, Blanqueos Clares llegó a completar la remontada

parcial e incluso a ponerse por delante en el marcador, dejando el

desenlace totalmente abierto. En los instantes finales, con tres puntos

de desventaja, el equipo dispuso de varias opciones para forzar la

prórroga, aunque el acierto no acompañó en esos últimos

lanzamientos.

Al término del encuentro, el cuerpo técnico destacó la importancia de

la segunda mitad: «Jugando como en la segunda parte es la única forma

de competir todos los partidos.»

Pese a la derrota, el equipo dejó una imagen de carácter y

competitividad que invita al optimismo. El próximo compromiso será

este sábado en casa frente a Linares, donde Blanqueos Clares buscará

reencontrarse con la victoria con el apoyo de su afición.