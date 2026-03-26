El proyecto  de concienciación medioambiental ‘Investiga y participa por tu Playa Bonica’ llega a más de 500 estudiantes de la ciudad   

El concejal de Sostenibilidad, Antonio Urdiales, valora la implicación de los almerienses, que durante el pasado verano recogieron más de 40.000 colillas de las playas de la capital

El Ayuntamiento de Almería, en colaboración con Objetivo Newen y la Universidad de Almería, han puesto en marcha en once institutos de la ciudad el proyecto de concienciación medioambiental ‘Investiga y participa por tu Playa Bonica’, una iniciativa que alcanzará a más de 500 estudiantes con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de cuidar nuestros entornos naturales y espacios públicos y de separar correctamente los residuos a la hora de desecharlos.

Durante el pasado verano, la iniciativa ‘Mi Playa Bonica’ en la que participaron más de 1.500 personas de todas las edades, recogió más de 40.000 unidades de cigarrillos y cientos de kilos de plásticos en miles de fragmentos de las playas de Almería. Ahora, en esta segunda fase, una vez segregados y analizados estos residuos, serán llevados a los centros educativos de secundaria para su estudio detallado por parte del alumnado de 4º de eso, que a lo largo de estos próximos meses elaborarán propuestas de mejora mediante un estudio de investigación guiado.

Esta mañana, el concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética del Ayuntamiento de Almería, Antonio Urdiales, ha visitado el IES Argar de Almería, donde ha comenzado a desarrollarse esta iniciativa de concienciación, investigación y divulgación que tiene como objetivo principal mejorar la gestión de los residuos en los ecosistemas marítimo-terrestres. Ha estado acompañado por la responsable de Objetivo Newen, Mónica Motos, y por el director del centro, Juan Carlos Castilla.

“Es muy importante que los jóvenes almerienses, que son el futuro de esta ciudad, recapaciten sobre cuál es el origen de esa basura que cada año nos encontramos en nuestras playas, entornos naturales y espacios públicos, por qué se ha generado y qué podemos hacer entre todos para evitar que esa basura vuelva a aparecer en estos lugares”, ha valorado el concejal, quien ha animado a los estudiantes “a realizar propuestas de mejora que posteriormente serán evaluadas por técnicos municipales para ser implantadas en la ciudad”.

Antonio Urdiales ha incidido en la “implicación de los más jóvenes para afrontar uno de los mayores problemas ambientales a nivel mundial, la basura dispersa, de complejísima actuación e importantes consecuencias tanto para la salud de la población, los ecosistemas y las actividades socioeconómicas”. En esta línea, el concejal ha asegurado “que las soluciones reales muchas veces se consiguen con la concienciación e implicación del tejido social a través de la participación ciudadana activa”. En esta línea, ha agradecido la participación del equipo docente y los alumnos de los institutos en la iniciativa ‘Mi playa bonica’ ya que “involucrar a los jóvenes en las problemáticas ambientales es fundamental para impulsar soluciones reales y, en definitiva, para mejorar la limpieza de toda la ciudad”.

Por su parte, Mónica Motos, responsable de Objetivo Newen, ha explicado que a través de las sesiones en los centros educativos, donde se realizan cuatro intervenciones, “se le explica a los estudiantes, y posteriormente se analiza científicamente junto a ellos, de dónde proviene esa basura dispersa y cómo contamina al ecosistema”. “Posteriormente obtenemos datos más concretos para saber cómo podemos actuar y qué solución podemos proponer en cada playa para evitar esa contaminación”, ha añadido.

Elaboración de proyecto

Una vez completadas las sesiones de investigación, y como parte fundamental del programa de concienciación medioambiental, los alumnos deberán desarrollar un proyecto que albergue medidas de mitigación y conservación de los espacios naturales de las playas de Almería en coherencia a los datos obtenidos tras sus análisis.

Dicho proyecto será expuesto en las jornadas que se celebrarán en la Universidad de Almería con representantes municipales que tomarán buena nota de las propuestas. En paralelo se pondrán en marcha los programas de divulgación que los mismos alumnos habrán diseñado, con el objetivo de dar a conocer la problemática y las soluciones identificadas para mejorar nuestro entorno.

En definitiva, con la implicación del sector educativo y los alumnos se pretende seguir mejorando el estado de conservación de las playas; generar conciencia y divulgación ambiental; y revalorizar el patrimonio natural a través de su conocimiento y puesta en valor, apostando también por un turismo de alta calidad ambiental que respete el entorno.