La UAL acogerá en 2027 la LXIII Olimpiada Matemática Española

El rector, José J. Céspedes, participa en la reunión inicial de preparación junto a la presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, María Victoria Otero; la presidenta del Consejo Social, Mariola Hidalgo, y los miembros del Comité Organizador

Fructífero y extenso encuentro de trabajo el realizado este lunes entre el rector de la UAL, José J. Céspedes, la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, Mariola Hidalgo, y el Comité Organizador de la próxima edición de la Olimpiada Matemática Española. Será la sexagésimo tercera de la historia y tendrá como sede, por fin, el campus almeriense, ya que se tenía concedida su organización en 2020 y no fue posible acogerla por la pandemia de COVID-19. La maquinaría ya está en funcionamiento con marzo de 2027 en el horizonte y se ha confirmado el pleno apoyo institucional a una gran cita, a caballo entre lo lúdico y lo académico, de enorme relevancia nacional.

Así, con la presencia de María Victoria Otero, presidenta de la Real Sociedad Matemática Española, tanto Juan José Moreno, en doble condición de decano de la Facultad de Ciencias Experimentales y presidente del Comité Organizador de la LXIII OME, como Enrique de Amo, vicepresidente del mismo y también coordinador año tras año del equipo de preparación del alumnado almeriense, han detallado al rector y a la presidenta la estructura del evento. Los datos básicos de entrada son que tendrá lugar entre los días 11 y 14 de marzo de 2027, y que durante su celebración la ciudad recibirá la visita de más de un centenar de estudiantes procedentes de toda España, quienes asistirán acompañados por sus familiares y sus tutores.

Este prestigioso evento educativo y científico ya está en marcha con un equipo de trabajo que encabeza Moreno, además actualmente presidente de la Conferencia de Decanos de Matemáticas: “La Olimpiada es trascendental para darle visibilidad a nuestra Facultad de Ciencias Experimentales y a nuestra universidad a nivel nacional, si bien ya la tiene a través de otros medios, como el Boletín de la Titulación de Matemáticas de la UAL, que tiene un premio nacional y que este año, coincidiendo con la OME, a cumplir su 20º aniversario, la única revista en España con esta trascendencia, y esto también quedará reflejado en la”. En conjunto, “son una serie de actividades que promocionarán las Matemáticas, con el esfuerzo de toda la UAL, desde el equipo rectoral hasta la Facultad, para fomentar en general los estudios en ciencias y en particular los estudios de Matemáticas”.

Ha mostrado su agradecimiento a José J. Céspedes y Mariola Hidalga por su “apoyo y compromiso total con esta celebración”, el mismo que. ha expresado Enrique de Amo: “Como coordinador del equipo de preparación para la Olimpiada Matemática, quiero mostrar la satisfacción por la visita de la presidenta de la Real Sociedad Matemática Española y por la excelente acogida que ha tenido la propuesta de su celebración durante el mes de marzo del año que viene en nuestra universidad”. Así, ha destacado que “el rector y la presidenta del Consejo Social han mostrado toda su colaboración y entendemos que también habrá de otras instituciones como Ayuntamiento de Almería, Diputación y empresas almerienses, que van a implicarse con una actividad que pone de manifiesto que las matemáticas están yendo más allá de lo que es simplemente dar clase o investigar, porque realmente el matemático se está incorporando a la vida de la empresa en puestos de dirección y cualificados desde el punto de vista logístico y científico”.

Para María Victoria Otero, ha sido “un placer visitar la Universidad de Almería y mantener una reunión muy positiva con el rector, la presidenta y el equipo organizador de las Olimpiadas, abordando los principales aspectos relacionados tanto con la preparación como con la organización de este importante evento”. La Olimpiada Matemática “constituye una oportunidad extraordinaria para promover el talento joven, despertar vacaciones científicas y además poner en valor el papel de las matemáticas en nuestra sociedad, y hemos podido comprobar el compromiso y la ilusión de la Universidad de Almería en su trabajo para acoger esta cita”, ha dicho. Ha recordado que “reunirá a estudiantes, profesorado y familias de toda España”, añadiendo que desde la RSME precisamente se agradece “la implicación de la Universidad de Almería y de todas las personas que están contribuyendo a este proyecto”.

Finalmente ha expresado su convencimiento de que la edición de 2027 “será todo un éxito y dejará una huella muy positiva tanto en los participantes como en la comunidad universitaria y en la sociedad almeriense”. De esto también está segura Mariola Hidalgo, que ha explicado que la reunión ha sido “muy positiva y constructiva”. Ha manifestado que “para la Universidad de Almería y para toda nuestra provincia es un auténtico honor acoger un acontecimiento de esta relevancia nacional”, ya que “la celebración de esta Olimpiada situará a Almería en el centro del panorama científico y educativo español”, además de que “convertirá a la UAL en un espacio de encuentro para algunos de los jóvenes talentos matemáticos más destacados del país”. Por lo tanto, “este evento refuerza el compromiso del Consejo Social con la excelencia académica, la innovación y el fomento de las vocaciones científicas entre las nuevas generaciones, al tiempo que permitirá mostrar la calidad de nuestras instalaciones y el dinamismo de la UAL”.

Hidalgo no ha tenido la menor duda de que “la Olimpiada tendrá una importante repercusión social, económica y cultural para la provincia, con la llegada de estudiantes, profesorado y familias de toda España, y será también una magnífica oportunidad para dar a conocer los atractivos culturales, turísticos y naturales de Almería, así como el potencial y la capacidad innovadora de nuestro tejido productivo”. Por todo ello, “el Consejo Social entiende que representa una excelente oportunidad para seguir fortaleciendo la conexión entre la Universidad de Almería y la sociedad, acercando el talento matemático a nuestro entorno y generando nuevas oportunidades de colaboración y futuro”. Por último, “afrontamos este reto con enorme ilusión y con la certeza de que la UAL, con todas las instituciones implicadas, estará a la altura de un acontecimiento tan importante”, ha finalizado de modo textual.

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