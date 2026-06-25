La UAL sitúa a dos de sus centros de investigación entre las estructuras científicas de referencia andaluzas

Los centros CIESOL y CIAIMBITAL obtienen la acreditación como Unidades de Excelencia en Investigación de la Junta de Andalucía y captan 3 millones de euros para liderar la investigación en energía solar y sostenibilidad agroalimentaria

La Universidad de Almería ha logrado que dos de sus centros de investigación, CIESOL y CIAIMBITAL, sean reconocidos como Unidades de Excelencia en Investigación en la convocatoria de la Junta de Andalucía para el Sistema Andaluz del Conocimiento. La resolución provisional otorgará a la institución académica un total de 3 millones de euros para desarrollar los programas estratégicos de ambas unidades y reforzar su capacidad científica en los próximos años.

Este resultado adquiere una especial relevancia debido a la alta competitividad de la convocatoria y al excelente posicionamiento alcanzado por la Universidad de Almería, que ha conseguido que dos de las tres propuestas presentadas obtengan esta acreditación, convirtiéndose de este modo en la universidad andaluza con mejores resultados en todo el proceso. Con este reconocimiento, la Junta de Andalucía avala la solidez de la investigación que se desarrolla en la UAL en dos ámbitos estrechamente vinculados con su entorno y con los grandes retos del futuro, que son la innovación agroalimentaria y la energía solar aplicada a la sostenibilidad.

Una de las unidades acreditadas es CIESOL, el Centro de Investigación en Energía Solar de la Universidad de Almería, que se encuentra bajo la dirección de José Luis Casas López. La dirección científico-técnica de este centro corresponde a Francisco Gabriel Acién Fernández, y la unidad cuenta con un equipo de investigadores garantes integrado por José Luis Guzmán Sánchez, José Antonio Sánchez Pérez, Manuel Berenguel Soria, Sixto Mato Rodríguez y Guillermo Zaragoza del Águila. Su programa estratégico para el periodo 2026-2028 está orientado a consolidar el liderazgo del centro en el desarrollo de soluciones solares avanzadas para agua, energía y biotecnología, reforzando asimismo la transferencia de conocimiento, la colaboración estrecha con empresas y administraciones, y la participación activa en grandes programas europeos de investigación e innovación.

La segunda unidad que ha recibido este importante reconocimiento es CIAIMBITAL, el Centro de Investigación en Agrosistemas Intensivos Mediterráneos y Biotecnología Agroalimentaria, está dirigido por Julián Sánchez Hermosilla. En este caso, la dirección científico-técnica de la Unidad de Excelencia recae en María José López López, mientras que el grupo de investigadores garantes está compuesto por Ignacio Fernández de la Nieves, Rafael Lozano Ruiz, Francisco Molina Aiz, Antonia Garrido Frenich y Julián Cuevas González. El programa estratégico de este centro se centra de manera prioritaria en avanzar hacia una producción hortofrutícola bajo invernadero que sea más sostenible, resiliente e innovadora, prestando una especial atención a la eficiencia en el uso del agua, la energía y otros insumos, a la mejora genética y biotecnológica de los cultivos, y a la seguridad y trazabilidad de toda la cadena agroalimentaria.

Con la obtención de esta destacada acreditación, la Universidad de Almería no solo logra reforzar su posición general en el sistema andaluz de I+D+i, sino que obtiene un respaldo decisivo para seguir consolidando dos de sus centros más estratégicos, impulsar con fuerza la atracción de nuevo talento, modernizar las infraestructuras científicas existentes y ampliar el impacto científico, social y económico de toda su investigación.

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