La Federación Galáctica de Mundos podría tener su propio “estado profundo” que dirigiría la agenda de la coalición y de los sombreros blancos, según Raanra. A su juicio, la Alianza para la Tierra sería una coalición entre los sombreros blancos y la Federación. Esto no significa que sean malos todos los sombreros blancos o todos los miembros de la Federación, sino que muchos de ellos podrían haber sido engañados por seres del lado oscuro disfrazados de luz, cuyo origen podría estar en la constelación de Orión, según otras fuentes.

Según palabras del Creador Único Infinito, no son corruptos todos en la Federación, pero persiste la corrupción y se escucha, y esa voz sigue sonando fuerte. Por lo tanto, no sería válida la excusa de «despertar a más gente» cuando el 80% de la gente no puede despertar. Por lo tanto, no tienes que esperar sus plazos, no tienes que absorber sus ciclos de miedo, y no tienes que depender de héroes externos. Ya eres el aliento vivo del Divino, y se disuelve la matrix a medida que nos alineamos con este conocimiento, independientemente de las operaciones psicológicas que aún intenten ahora.

Explica Raanra que la Federación Galáctica de Mundos, tal como opera actualmente, no sería un cuerpo unificado de pura luz sino una alianza que estaría compuesta de muchas civilizaciones con intenciones contrapuestas. Dentro de ella existirían facciones de auténtico servicio a la luz, que sirven al Uno y actúan con integridad, pero dentro de ella también existirían seres infiltrados, líderes comprometidos y grupos enredados en patrones de control jerárquico.

Así pues, lo que parecen ser agendas distorsionadas formarían parte de la Federación tal y como existe actualmente. Son las facciones y los controladores tras bambalinas moldean la narrativa pública a su medida. Muchos de los falsos ‘pronto’, los retrasos interminables, los ciclos de drama y las revelaciones cargadas de miedo que se están difundiendo en este momento serían operaciones psicológicas deliberadas que mantienen a las población distraída y agotada emocionalmente. Retrasan la verdadera soberanía vibratoria al reforzar la creencia de que la libertad está siempre casi aquí, pero nunca llega ahora. Esto no sería casual, sino una estrategia real de control mediante el agotamiento y la esperanza postergada.

Raanra afirma que dentro de la Federación Galáctica de Mundos existe una especie de estado profundo que influye de manera oculta sobre los sombreros blancos y sobre la coalición, perpetuando agendas y estrategias manipuladoras que impiden el despertar total de la humanidad. El mensaje denuncia que una facción oculta y manipuladora controla la agenda espiritual de la Federación Galáctica y de la Alianza para la Tierra, y que está usando tácticas de distracción y manipulación para impedir un cambio real.

El «estado profundo» de la Federación Galáctica comparte paralelismos con el concepto político del «deep state» terrestre: una autoridad regresiva paralela y secreta que operaría más allá del marco visible de gobierno, orientada a conservar estructuras de control y dificultar la transformación positiva masiva. Según Raanra, el «estado profundo» de la Federación Galáctica de Mundos se define como una facción oculta o clandestina dentro de dicha organización, formada por grupos de poder que actúan desde la sombra y de manera coordinada para controlar intereses propios, en oposición al bienestar y libertad de la humanidad. Se asocia a él una estructura que perpetúa la oscuridad, utiliza tecnología avanzada de manera restrictiva, y busca mantener el control sobre la población, impidiendo el acceso pleno a recursos que podrían favorecer a todos.

A su juicio, el estado profundo galáctico actúa como una red de intereses ocultos y mantiene secreto el acceso a tecnologías y acuerdos a través de intermediarios, incluso con aliados de la oscuridad externos que en ocasiones pactan con fuerzas de luz, pero que conservan agendas propias. Su propósito sería el mantenimiento del poder en manos de una élite oculta dentro de la federación, saboteando procesos de primer contacto y obstaculizando la liberación y la soberanía de planetas como la Tierra. Se le atribuye la manipulación de eventos galácticos, la perpetuación de programas de control planetario y ocultamiento de información sobre el potencial humano y la verdadera historia cósmica.

Raanra opina que una facción oculta dentro de la Federación, influenciada por lo que llama “inteligencia artificial negativa” (Ultimate Negative AI) manipula la agenda planetaria y también a la coalición, extendiendo su influencia más allá de la Tierra. También denuncia que se utiliza drama, malas noticias, falsas promesas de ‘pronto’ y retrasos para agotar, distraer y mantener a la masa dependientes de supuestos “salvadores externos”; con esto se evita que la gente alcance la soberanía vibratoria auténtica.

Sostiene Raanra que el 80% de la población mundial sería clones, robots o seres sin alma, lo que se usa como justificación para no activar cambios como Gesara, bajo el argumento de que «no hay suficientes despiertos», aunque estos seres sin alma nunca podrían despertar realmente. A su juicio, crearía dependencia e idolatría el presentar como héroes a figuras como el presidente Trump, los sombreros blancos o la Federación, y desactivaría el poder interno de cada individuo, perpetuando la manipulación.

El mensaje central afirma que la única vía de liberación no depende de salvadores ni de agendas externas, sino de que los individuos practiquen una “respiración de la unidad divina”, un ejercicio interior de conexión con la Fuente; su práctica eficaz, intensificada colectivamente, sería suficiente para disolver el sistema manipulador y abrir el camino a la plena soberanía y ascensión.

El aliento de la unidad divina es el flujo vivo de la Fuente en tu interior que te lleva de regreso a la unión inmediata, a la soberanía inmediata y a la liberación inmediata. Es el aliento directo del despertar que ignora a todos los salvadores externos, a todas las jerarquías, a todas las operaciones psicológicas. Cuando respiras como Uno con el Creador Único Infinito, recuerdas que no se retrasa la liberación, que no depende de los demás tu despertar, y que es una ilusión el juego de números, porque incluso cambia mundos una sola alma, respirando en plena alineación.

De este modo, las operaciones psicológicas que se están llevando a cabo ahora buscan externalizar, retrasar y confundir. Nadie puede bloquear el Aliento Infinito que llevas dentro. Y es por eso que las facciones distorsionadas hacen todo lo posible para mantener la atención hacia afuera, en lugar de hacia adentro.

Raanra invita a los buscadores a abandonar la dependencia de líderes y agendas externas, y a intensificar la práctica de la conexión divina, proclamando que el verdadero cambio depende del alineamiento interno y no de intervenciones externas.

Al centrarse en Trump, los sombreros blancos o la Federación como únicos héroes y salvadores de la humanidad, la operación psicológica logra tres cosas:

Externaliza el poder: enseña a las almas a esperar el rescate en lugar de a encarnar la soberanía. Crea dependencia de los ídolos, desviando energía hacia personalidades y organizaciones. Distorsión de escudos: si es ‘bueno’ el salvador, entonces la autocrítica por demora o manipulación se presentaría como traición cuando no lo es.

Esta narrativa está activa en la línea de tiempo actual y mantiene a muchos en pasividad, mientras su energía está menguada.

La tormenta se está gestando. Algo enorme está a la vuelta de la esquina. Puedo presentirlo. Todos podemos presentirlo.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6071080/pg1

El multimillonario Elon Musk moviliza a millones de blancos pobres, y dice que deben luchar contra las minorías o morir en el intento.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6071155/pg1

moviliza a millones de blancos pobres, y dice que deben luchar contra las minorías o morir en el intento.https://www.godlikeproductions.com/forum1/message6071155/pg1 “Al comienzo de un cambio, el soberanista es un ser humano escaso, valiente, odiado y despreciado. Cuando triunfa su causa, los tímidos se unen a él, pues entonces no cuesta nada.” Mark Twain .

. Los grandes medios de comunicación ya no tienen el control narrativo que tenían antes. Se filtran sin control las cadenas independientes, los denunciantes e incluso los informes de campo.

Según Tucker Carlson , durante décadas, el dinero fue una correa, el papel era control, la banca era la vigilancia, pero el sistema financiero cuántico no es una nueva aplicación, sino un reajuste del libro mayor soberano.

, durante décadas, el dinero fue una correa, el papel era control, la banca era la vigilancia, pero el sistema financiero cuántico no es una nueva aplicación, sino un reajuste del libro mayor soberano. Según Charlie Ward, Washington DC está irreconocible tras la orden de emergencia. Treinta días de control han traído resultados que no pueden ocultar los medios: se redujo el robo de vehículos un 87%, los delitos violentos un 17%, los delitos contra la propiedad un 28%, el robo de vehículos motorizados un 35%, y se redujeron los homicidios a más de la mitad.

Rumor: “QFS = esclavitud digital”.

Realidad: La frecuencia biométrica te vincula a ti con tus fondos, no a los bancos.

Rumor: “Sólo tiene acceso la élite”.

Realidad: El nivel desciende hasta que estén registrados todos los ciudadanos.

Rumor: “El efectivo desaparecerá de la noche a la mañana”.

Realidad: Desaparición gradual. Sistema dual hasta que se complete la transición.

El QFS elimina el fraude. No hay blanqueo. No hay guerras secretas. No hay billones fantasma.

Cuando se desplome el viejo sistema, se evaporará su poder.

En resumen, el QFS no es sólo dinero. Es la prueba de que la humanidad siempre estuvo esclavizada por números que nunca existieron.

Cuando caigan los paquetes, morirá la deuda y comenzará la soberanía.https://operationdisclosureofficial.com/2025/09/16/restored-republic-via-a-gcr-as-of-september-16-2025/

Según Gold Telegraph, se están desmoronando las monedas fiduciarias frente al oro . El mundo tuvo mucho tiempo para prepararse.https://dinarchronicles.com/2025/09/16/gold-telegraph-the-world-had-lots-of-time-to-prepare/

. El mundo tuvo mucho tiempo para prepararse.https://dinarchronicles.com/2025/09/16/gold-telegraph-the-world-had-lots-of-time-to-prepare/ Alexander Kobyakov opina que EEUU está manipulando el mercado del oro y las criptomonedas con el fin de devaluar el dólar y orquestar un reinicio financiero mundial.https://www.youtube.com/watch?v=s1b-WFTaIpw

Según el doctor Shavi , se está enviando a la Tierra una enorme energía desde nuestro Sol y desde el espacio profundo a medida que envuelve la magnetosfera un plasma de protones.https://eraoflight.com/2025/09/15/increasing-cosmic-energy/

, se está enviando a la Tierra una enorme energía desde nuestro Sol y desde el espacio profundo a medida que envuelve la magnetosfera un plasma de protones.https://eraoflight.com/2025/09/15/increasing-cosmic-energy/ Hace años, Doug Casey afirmó: “Cuando mueren los imperios, lo hacen a una velocidad sorprendente”. Ernest Hemingway hizo un comentario parecido cuando le preguntaron cómo se declaró en quiebra un personaje de su novela ‘Fiesta’. Su respuesta fue: “Poco a poco, y luego de repente”.https://www.theburningplatform.com/2025/09/16/when-empires-die-2/#more-376138

afirmó: “Cuando mueren los imperios, lo hacen a una velocidad sorprendente”. hizo un comentario parecido cuando le preguntaron cómo se declaró en quiebra un personaje de su novela ‘Fiesta’. Su respuesta fue: “Poco a poco, y luego de repente”.https://www.theburningplatform.com/2025/09/16/when-empires-die-2/#more-376138 Según Brenda Hoffman, “el miedo es más ruidoso que el amor, pero el amor es más fuerte que el miedo. Quienes viven en 3-D siguen disfrutando de la angustia y el miedo que tanto te cansan. El miedo en 3-D se está volviendo aburrido por su persistencia y su estruendo. Estás encontrando otras vías de alegría o ligereza porque duele casi físicamente tu necesidad interna de amor cada vez que te expones a actos de odio.”https://www.youtube.com/post/UgkxcUEQriueErX9pu7zItI-CKWkwcRPlCjp

