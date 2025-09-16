Abogados Cristianos denuncia a los responsables de las pintadas en el Colegio Madre Asunción de Málaga

María Riesco

Los acusa de un posible delito de odio por unos grafitis en los que se podía leer “os quemaréis en el infierno hijas de puta”, acompañado de la palabra “demonios” y una esvástica.

Los hechos ocurrieron el pasado 8 de septiembre, apenas dos días antes del inicio del curso escolar.

Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos: “estas pintadas, cargadas de odio y amenazas, son una muestra clara de aumento de la cristianofobia en España. No se pueden normalizar estos hechos que deben ser castigados con contundencia”



La Fundación Española de Abogados Cristianos presenta una denuncia ante un juzgado de instrucción de Málaga contra los responsables de las pintadas en el colegio católico Madre Asunción de Málaga.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del 8 de septiembre, cuando en la fachada de la institución educativa aparecieron unos grafitis en los que se podía leer la frase “os quemaréis en el infierno, hijas de puta”, acompañada de la palabra “demonios” y el dibujo de una cruz esvástica.

La organización de juristas acusa a los responsables de un posible delito de odio (art. 510 del Código Penal). Pide que se de oficio a la policía para que identifique a los responsables.

