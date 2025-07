Miski Liu Suria

“La primera lección de la economía es la escasez. La primera lección de la política es ignorar la primera lección de la economía.” Thomas Sowell.

Sigilo económico

Secreto bancario

No hay vuelta atrás

Esto no ha terminado

Cómo hacerse el tonto

Seguimos en la tormenta

Fase final de la transición

Intentan ocultar las pruebas

Países con alto riesgo de enredo

Está en caída libre el viejo orden

Los ricos saben lo que va a pasar

Estamos en medio de la tormenta

Sigue bloqueado el acceso público

Red neuronal de la nueva economía

Oro y plata, monedas de curso legal

La UE denuncia la amenaza cuántica

La demanda de oro amenaza la estabilidad

El internet cuántico protege las comunicaciones

La transición no ha terminado: está en pleno auge. Sigue en marcha, metódica y estratégicamente, sin margen de error. Está implosionando el sistema fiduciario y la Fed ha sido absorbida por el Tesoro. Está en marcha el proceso necesario para la futura condonación de la deuda, tras el silencio de los acuerdos de confidencialidad. Están activos los acuerdos de confidencialidad biométricos y se aplican sin piedad.

Según Ethan White de Gazetteller, se están extendiendo los nodos del QFS a través de StarLink. Seguimos en la tormenta. Pero los malos han perdido el control porque no tienen moneda, ni red, ni cobertura. Está en pleno apogeo, la fase final de la transición. Mientras los grandes medios siguen censurando cada paso, avanza a puerta cerrada el sistema financiero cuántico. Esto se está desarrollando paso a paso, nación a nación.

Están en circulación las tarjetas de acceso cuántico y los satélites StarLink sincronizan la red mundial de transacciones. La Fed está en ruinas, el FMI se desmorona, y ahora enfrentan denuncias, incluso las Naciones Unidas. Ésta no es la conclusión; estamos en medio de la tormenta. El sistema aún se está construyendo, pero no hay vuelta atrás.

CAÍDA LIBRE

El viejo orden financiero está en caída libre. Implosionan las monedas. Se desintegran los bancos controlados por sus linajes, y su silencio no hace más que confirmarlo: la coalición ha tomado el control, y se acelera el desmonte del poder mundialista. Hay un grupo de trabajo conjunto de EEUU y los BRICS para desmontar estas redes y retirar su inmunidad diplomática.

Según Watcher Guru, los BRICS aspiran a derrocar al dólar con una moneda que no existe. Aunque los titulares afirman que una nueva moneda de los BRICS está a punto de destronar al dólar, la realidad cuenta una historia muy distinta: la moneda no existe, al menos no todavía. Lo que se presenta como un paso revolucionario en la desdolarización es, por ahora, un espectáculo político sin sustancia. La India se opone al dominio monetario liderado por China.

SEGURIDAD

Como parte del continuo despliegue de la infraestructura QFS, se reasignaron los satélites StarLink para proteger a países con alto riesgo de enredo: Kenia, Nigeria y Sudáfrica cuentan ahora con cobertura completa del QFS, incluidas pruebas de canje biométrico en vivo. Brasil, Argentina y Perú han iniciado la primera fase de la sincronización de su moneda digital respaldada por oro, verificada a través de una cadena de bloques controlada por inteligencia artificial. Están completamente protegidas en el sistema las billeteras cuánticas en estos países: no se permite ninguna conversión a menos que estén validadas cuánticamente.

Esto es coordinación satelital en tiempo real. Y StarLink es ahora la red neuronal de la nueva economía. El acceso público sigue bloqueado. El sistema no está abierto a todos todavía, pero los fondos son visibles para quienes tienen acceso a la información.

Se rastrean las transacciones y los bancos tradicionales no pueden acceder a ello. La élite está en pánico. Se están interceptando y bloqueando los informes sobre transferencias de activos de última hora al Vaticano, Ginebra y bóvedas secretas suizas por la supervisión de la inteligencia artificial en tiempo real.

Fuentes dentro de la coalición confirman que permanece en espera el sistema de transmisión de emergencia EBS, con pruebas semanales a través de canales cifrados seguros. La activación está a la espera de los barridos finales en Europa y Canadá. Una vez activado, se desconectarán los medios de comunicación tradicionales, comenzará un apagón mundial de 72 horas, se aplicarán más de siete mil acusaciones selladas y se transmitirá la exposición pública de dichas acusaciones.

https://gazetteller.com/intel-drop-the-storm-is-active-trump-executes-gesara-transition-is-happening-now-redemption-centers-operational-imf-executives-confess-at-gitmo-digital-gold-wallets-begin-releasing-un

DEMANDA DE ORO

La demanda de oro amenaza a la estabilidad financiera.- El banco central de Polonia posee ahora el 21% de sus reservas en oro. Pasaron del 13% al 21% en tan sólo dos años, mientras que el BCE advirtió que la demanda de oro amenaza la estabilidad financiera. Ata los cabos.https://dinarchronicles.com/2025/06/29/goldsilver-hq-gold-demand-threatens-financial-stability/

amenaza a la estabilidad financiera.- El banco central de posee ahora el 21% de sus reservas en oro. Pasaron del 13% al 21% en tan sólo dos años, mientras que el BCE advirtió que la demanda de oro amenaza la estabilidad financiera. Ata los cabos.https://dinarchronicles.com/2025/06/29/goldsilver-hq-gold-demand-threatens-financial-stability/ El gobernador de Te j as, Greg Abbott , firmó una ley pionera que declara oficialmente el oro y la plata como moneda de curso legal para las transacciones cotidianas. Esta decisión histórica redefine el concepto del dinero, sienta un precedente nacional y envía una señal poderosa al sistema financiero, desafiando décadas de dominio fiduciario y restaurando los principios constitucionales en la vida económica.https://amg-news.com/official-legal-tender-governor-greg-abbott-signs-historic-texas-law-gold-and-silver-officially-become-currency-shocking-the-financial-world/

, firmó una ley pionera que declara oficialmente el y la como moneda de curso legal para las transacciones cotidianas. Esta decisión histórica redefine el concepto del dinero, sienta un precedente nacional y envía una señal poderosa al sistema financiero, desafiando décadas de dominio fiduciario y restaurando los principios constitucionales en la vida económica.https://amg-news.com/official-legal-tender-governor-greg-abbott-signs-historic-texas-law-gold-and-silver-officially-become-currency-shocking-the-financial-world/ Según Danlboon, una vez que estén disponibles las cuentas QFS y no se puedan emitir los certificados de nacimiento, el nuevo sistema no podrá impedir que cualquier persona menor de 18 años reciba algo en el futuro. Una vez que el menor cumple 18 años, puede obtener acceso a su cuenta QFS e incluso conservarla como respaldo por seguridad, ya que sus padres pueden haberle dado algo de sus propios fondos en ese momento. Se han utilizado los certificados de nacimiento para obtener ganancias con la compra y venta de los mismos, ya que son bonos vivientes. Es posible que se eliminen gradualmente los bonos de vida a medida que se informe al público de las cuentas QFS.https://dinarchronicles.com/2025/06/30/born-prior-to-2025-by-danlboon-6-30-25/

ORIGEN

El establecimiento del QFS comenzó en serio en 2008 con la llamada crisis hipotecaria, que en realidad fue la culminación de la quiebra de la camarilla con respecto al dólar fiduciario. Los países BRICS se unieron y decidieron no aplicar el dólar como base para el comercio mundial. Por lo tanto, evaluaron el valor de las monedas de 209 países según sus recursos y reservas de oro.

La aprobación del proyecto de ley “grande y bello” eliminaría efectivamente el dólar fiduciario y eliminaría las deudas e intereses ilegítimos vinculados a esa moneda. También permitiría el reconocimiento legal de una tarjeta de acceso cuántico para el acceso ciudadano al nuevo sistema financiero. Y lo que es más importante, eliminaría el impuesto sobre la renta, al tiempo que convertiría la base imponible en otra basada en aranceles sobre los ingresos procedentes únicamente de la compra de artículos nuevos, sin incluir alimentos ni medicamentos.

El Vaticano ha congelado los canales vinculados a Epstein. Al mismo tiempo, comenzaron las pruebas del EBS en nueve estados de EEUU sin que nadie lo supiera. Los ricos saben lo que va a pasar. Intentan ocultar las pruebas pero es demasiado tarde.

Starlink se iluminó sobre Sudamérica y la Antártida el 8 de junio para rastrear las rutas de escape. La Fuerza Espacial vigila los vuelos privados vinculados a familias europeas adineradas que intentan escapar por la Patagonia. La coalición está vigilando la situación.

AMENAZA CUÁNTICA

La UE denuncia la amenaza cuántica mientras pierde el control.- El día D es cuando se construye un ordenador cuántico tan potente que podría romper los sistemas públicos de encriptación que protegen cuentas bancarias secretas, causando estragos en los gobiernos. En 2015 las agencias de inteligencia determinaron que se está produciendo a tal velocidad el avance de la informática cuántica que supone una amenaza para la ciberseguridad.

Los particulares no deberían preocuparse por el día D, ya que probablemente sean pocas las personas que tengan datos muy sensibles y que sigan siendo relevantes en los próximos años, pero los gobiernos, las organizaciones y las empresas sí deberían preocuparse por la amenaza cuántica. Existe un concepto llamado «almacenar ahora y descifrar después». Significa que alguien podría estar almacenando los datos y esperando a que aparezca un ordenador cuántico lo suficientemente potente como para desencriptarlos.

Los gobiernos de EEUU, Reino Unido, Francia, Alemania y Países Bajos, entre otros, han intervenido y han elaborado libros blancos y directrices para la industria con el fin de empujarles a iniciar la fase de transición a la criptografía post-cuántica, ya que entienden que es un proceso que llevará tiempo. La mayoría de las normas criptográficas son desarrolladas en Europa por criptógrafos europeos mediante una empresa, con sede en el Reino Unido, que tiene cuatro métodos de cifrado seleccionados para formar parte de las normas estadounidenses.

https://es.euronews.com/next/2024/01/31/que-es-la-amenaza-cuantica-y-que-tienen-que-ver-unas-simples-matematicas-con-la-proteccion

El internet cuántico sería la solución para proteger las comunicaciones. En Barcelona se está desarollando el internet cuántico, donde los mensajes se envían por fotones para que se pueda detectar cualquier intento de interceptar la comunicación. Se trata de un proyecto a base de generadores cuánticos de números aleatorios para detectar los intentos de interceptar las comunicaciones.

https://es.euronews.com/next/2019/07/29/el-internet-cuantico-la-solucion-para-proteger-las-comunicaciones

COSAS RARAS

Explosiones sin explicación: la nueva amenaza que enfrentan los petroleros en el mar con una serie de extraños accidentes en buques cisterna en los últimos seis meses.https://actualidad-rt.com/actualidad/556227-explosiones-nueva-amenaza-petroleros-mar

Captado por el ejército estadounidense un ovni con forma de platillo volador en un vídeo recién publicado.https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14821713/video-disc-shaped-ufo-military.html

Descubren en Google Maps un misterioso platillo volador en el desierto del Sahara , mientras los espectadores desconcertados sugieren que podría ser un ovni estrellado.https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14802637/flying-saucer-Sahara-Desert-discovered.html

, mientras los espectadores desconcertados sugieren que podría ser un ovni estrellado.https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-14802637/flying-saucer-Sahara-Desert-discovered.html ¿ Por qué todo es tan caro ahora? .- ¿Qué sucede cuando se dispara el precio de la vivienda, se duplican las facturas de los servicios públicos, se vuelven inasequibles los alimentos y la mitad del mundo siente el impacto real de la hiperinflación, la manipulación del mercado inmobiliario y el colapso del poder adquisitivo?https://www.youtube.com/watch?v=0vqx2C4RVuc

.- ¿Qué sucede cuando se dispara el precio de la vivienda, se duplican las facturas de los servicios públicos, se vuelven inasequibles los alimentos y la mitad del mundo siente el impacto real de la hiperinflación, la manipulación del mercado inmobiliario y el colapso del poder adquisitivo?https://www.youtube.com/watch?v=0vqx2C4RVuc Nuestro mundo se está empezando a desmoronar.- Mientras vemos desastres destruyendo tanto zonas rurales como urbanas, hemos llegado a un punto sin retorno para nuestra civilización. Vemos nevadas récord en la zona más árida del planeta, el desierto de Atacama, importantes ciudades de China bajo el agua, y tormentas de viento que destrozan silos de grano.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256398

NOTICIAS

El dólar sufre su peor semestre desde 1973.https://noticiaslatam.lat/20250701/1163995918.html

sufre su peor semestre desde 1973.https://noticiaslatam.lat/20250701/1163995918.html Vuelve a subir el precio del oro en medio de la caída del dólar.https://noticiaslatam.lat/20250630/la-fiebre-del-oro-el-precio-del-metal-vuelve-a-subir-en-medio-de-la-caida-del-dolar-1163973827.html

en medio de la caída del dólar.https://noticiaslatam.lat/20250630/la-fiebre-del-oro-el-precio-del-metal-vuelve-a-subir-en-medio-de-la-caida-del-dolar-1163973827.html El presidente Trump ha indultado al general Flynn .https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114767860718911509

ha indultado al general .https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114767860718911509 Irán resguardó gran parte de su uranio ante la posibilidad de un ataque.https://noticiaslatam.lat/20250701/esta-claro-que-iran-ante-la-posibilidad-de-un-ataque-resguardo-gran-parte-de-su-uranio-1163995243.html

resguardó gran parte de su ante la posibilidad de un ataque.https://noticiaslatam.lat/20250701/esta-claro-que-iran-ante-la-posibilidad-de-un-ataque-resguardo-gran-parte-de-su-uranio-1163995243.html El ayatolá iraní acaba de decretar una ‘Fatwa‘ que designa al presidente Trump como «enemigo de Alá« y pide su ejecución.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256396

como «enemigo de Alá« y pide su ejecución.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=256396 Trump dice que Israel e Irán no saben qué diablos están haciendo.- “En cuanto hicimos el trato, Israel lanzó una gran cantidad de bombas como nunca antes había visto.” El presidente criticó a ambas naciones por continuar los ataques a pesar de su anunciada tregua.https://www.disclose.tv/id/4qpq6toqr8/

dice que e no saben qué diablos están haciendo.- “En cuanto hicimos el trato, lanzó una gran cantidad de bombas como nunca antes había visto.” El presidente criticó a ambas naciones por continuar los ataques a pesar de su anunciada tregua.https://www.disclose.tv/id/4qpq6toqr8/ El Partido Comunista de China superó los cien millones de militantes en 2024.https://noticiaslatam.lat/20250630/el-partido-comunista-de-china-supero-los-100-millones-de-militantes-en-2024-1163972410.html

AMÉRICAS

Los cinco países que más crecerán en América este año son Argentina, Paraguay, Perú, Chile y Colombia , según Bloomberg. Fuera de esa lista se quedan Brasil y México .https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/argentina-liderara-el-crecimiento-en-latinoamerica-en-el-ano-segun-banco-internacional/

y , según Bloomberg. Fuera de esa lista se quedan y .https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/argentina/argentina-liderara-el-crecimiento-en-latinoamerica-en-el-ano-segun-banco-internacional/ VISA desconecta unilateralmente de su plataforma a un banco mexicano.https://actualidad-rt.com/actualidad/556240-visa-desconectar-unilateralmente-banco-mexicano-nexos-narcotrafico

Ecuador y Colombia miran hacia el megapuerto de Chancay .https://noticiaslatam.lat/20250701/el-futuro-del-comercio-internacional-ecuador-y-colombia-miran-hacia-el-megapuerto-de-chancay-1163992171.html

y miran hacia el megapuerto de .https://noticiaslatam.lat/20250701/el-futuro-del-comercio-internacional-ecuador-y-colombia-miran-hacia-el-megapuerto-de-chancay-1163992171.html Congresistas de EEUU se distancian de los audios sobre una trama golpista en Colombia .https://actualidad-rt.com/actualidad/556234-congresistas-eeuu-reaccionar-audios-plan-golpista-petro

.https://actualidad-rt.com/actualidad/556234-congresistas-eeuu-reaccionar-audios-plan-golpista-petro Exministra de Trabajo de Chile se impone en las primarias presidenciales del oficialismo.https://noticiaslatam.lat/20250630/exministra-de-trabajo-de-chile-se-impone-en-las-primarias-presidenciales-del-oficialismo-1163972782.html

se impone en las primarias presidenciales del oficialismo.https://noticiaslatam.lat/20250630/exministra-de-trabajo-de-chile-se-impone-en-las-primarias-presidenciales-del-oficialismo-1163972782.html Tras 52 años, el peronismo ganó en la ciudad más importante de Santa Fe .https://noticiaslatam.lat/20250630/tras-52-anos-el-peronismo-gano-en-la-ciudad-mas-importante-de-santa-fe-1163988006.html

ganó en la ciudad más importante de .https://noticiaslatam.lat/20250630/tras-52-anos-el-peronismo-gano-en-la-ciudad-mas-importante-de-santa-fe-1163988006.html Enojo del sector agropecuario con el Gobierno argentino por la prórroga a las retenciones.https://noticiaslatam.lat/20250630/enojo-del-sector-agropecuario-con-el-gobierno-argentino-por-la-prorroga-a-las-retenciones-1163984884.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)