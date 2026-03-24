Finalizan las obras de la nueva travesía de Balanegra

José María Martín ha realizado una visita técnica a los trabajos que cuentan con un presupuesto de 4,4 millones de euros

Las obras de la nueva travesía de Balanegra están en su recta final y en breves fechas los trabajos estarán finalizados. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una visita técnica al bulevar acompañado por la alcaldesa de esta localidad, Nuria Rodríguez. La actuación ha contado con una inversión del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de 4,4 millones de euros y ha consistido en la adecuación al tránsito de peatones y bicis de 1,5 kilómetros de la travesía de Balanegra realizada entre los km 398,350 y 399,800 de la carretera N-340A, a su paso por esta localidad del Poniente.



El elemento central es un nuevo bulevar, en torno al cual se han redistribuido todos los elementos que han compuesto esta nueva travesía: carril bici, aceras, amplias zonas verdes, espacios diáfanos, zonas de sombra y juegos infantiles, que han convertido este espacio en un entorno más amigable para el viandante.

Los trabajos han comprendido actuaciones que van desde una nueva glorieta de 30 metros de diámetro que ha resuelto la intersección y mejorada la seguridad vial en esta zona, la instalación de nueva señalización específica, y otros elementos disuasorios, como pasos de peatones sobreelevados, para disminuir la velocidad del tráfico de vehículos, reduciendo al mismo tiempo las emisiones de gases y la contaminación acústica.

La nueva glorieta funciona como un elemento de calmado del tráfico de la N-340A, contribuyendo a la mejora de la seguridad asociada al tráfico peatonal en los márgenes de la carretera y a potenciar la percepción de que se accede y transita por una travesía.

Otra actuación ha sido la ejecución de un carril bici en el interior del bulevar a lo largo de la travesía para dar continuidad al carril bici existente en el paseo Nerea Camacho. También se han cambiado las paradas de autobús, hasta una ubicación integrada con el nuevo diseño que permite a la vez mejorar la seguridad de estas.

Esta actuación se ha financiado a través de fondos NextGenerationEU por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del programa de humanización de travesías, que prevé invertir 105 millones de euros (IVA excluido) para potenciar entornos urbanos más sostenibles, inclusivos y accesibles.