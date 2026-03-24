El momento más oscuro precede siempre a la transformación más profunda.

Ha comenzado

Choque brutal

Era de cambios

«Annus horribilis»

Desescalada bélica

Cambio energético

Incertidumbre mundial

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Ha comenzado la nueva era, según Jeshua a través de Pamela Kribbe. Lo que vemos es el choque brutal de Acuario contra Piscis, dos signos opuestos, añado yo. Está emergiendo una nueva Tierra y se está desplegando un nuevo mundo, mientras se desmorona la vieja realidad de la antigua Tierra. Puedes observar esto a diario en las noticias, en los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, y también, de forma sutil, en las personas que te rodean y que atraviesan una crisis. Se ven envueltas en desastres personales, problemas financieros, problemas de pareja o problemas de salud, debido a circunstancias ajenas a su control aparentemente.

Todos estos acontecimientos funcionan como catalizadores, como llamadas de atención, que te obligan a ir muy adentro y a empezar a buscar lo que hay realmente. Eso es lo que una crisis real le hace a alguien. Se nos priva de toda certeza y todo está en riesgo. Eso es lo que está provocando el desarrollo de la conciencia en la gente, tanto a nivel macro, en la política, en la economía y en la cultura, como a nivel micro, en los individuos.

Estamos viviendo una era de cambios; está desapareciendo el orden establecido. Ya no existen las antiguas certezas; hay un vacío de ansiedad en el corazón de la gente. Aquello que siempre pareció tan seguro, y que podía ser forzado o manipulado, ahora se escapa como arena entre las manos. Esta era exige un profundo desapego del pasado y una base verdaderamente nueva bajo nuestros pies. Ahora se derrumban las estructuras y se libera la luz para emerger.

https://www.lightraisersworldwide.com/the-new-era-has-begun-pamela-kribbe

NOTICIAS DEL RESETEO

Nuevas informaciones confirman la idea de que ha comenzado el reinicio del sistema monetario. EEUU va a sacar una moneda de oro para conmemorar el 250º aniversario de la República el próximo 4 de julio. Esto se une a compra masivas de oro por Rusia y China. Esto sería señal de que viene el patrón oro según Rafapal, quien predice una transición gradual, no brusca, con el solapamiento de ambos sistemas el fiduciario y el cuántico.

A su juicio, todo está bajo el control de los sombreros blancos que manipulan los acontecimientos positivos a través de la teoría de juegos. China está construyendo bóvedas y corredores de oro en el extranjero para que sea impecable e imparable este nuevo sistema, pero el bloqueo del estrecho de Ormuz ha desatado un caos mayor del previsto.

También predice que Europa se enfrentará a la inflación al perder relevancia el euro no avalado por activos, sumado a revelaciones sobre corrupción, lo que podría llevar al colapso de los gobiernos y a la posible disolución de la UE hacia la soberanía nacional, o bien a un mercado común no político.

CAMBIO ENERGÉTICO

La coalición de mundos anuncia un cambio energético masivo impulsado por ella que redefinirá la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el cosmos, según Ismael Pérez. A su juicio, la Tierra entrando en una fase de restauración cósmica, con la activación de la red cristalina y la elevación de frecuencia. También menciona la intervención de seres benévolos que colapsan líneas temporales negativas y amplían las de la ascensión.

Según el comandante Valiant Thor, tu frecuencia determinará en qué línea temporal terminarás. Tus pensamientos crean tu realidad futura. Si quieres alinearte con la Tierra ascendida, tus pensamientos deben alinearse con esa realidad. De lo contrario, podrías crear una realidad distópica.

La coalición está entrando en una nueva fase decisiva a medida que continúan las operaciones, desmontando las estructuras restantes de la vieja guardia. Esta etapa representa un cambio de las operaciones encubiertas a la estabilización estratégica. Se están reforzando los sistemas clave, fortaleciendo las alianzas mundiales y neutralizando los últimos niveles de control. No se trata sólo de una transición, sino de un reinicio planetario. A medida que avanza la coalición, el mundo se acerca a la transparencia, la unidad y una nueva era de estabilidad.

Ismael Pérez vincula el dólar de oro con el QFS y predice su aplicación plena en 2027 para activar una economía multidimensional. También destaca el papel de la coalición de mundos en supervisar este reinicio, desmontando al lado oscuro a través de frecuencias elevadas y tecnología cuántica para la nueva tierra económica basada en la equidad mundial.

ORIENTE MEDIO

Trump retrasa el ataque contra I rán durante cinco días tras reuniones secretas.https://gazetteller.com/breaking-trump-delays-military-strike-on-iran-for-5-days-after-secret-meetings-iran-caught-denying-negotiations/

retrasa el ataque contra durante cinco días tras reuniones secretas.https://gazetteller.com/breaking-trump-delays-military-strike-on-iran-for-5-days-after-secret-meetings-iran-caught-denying-negotiations/ Trump dice que Irán quiere un acuerdo y que podría llegar en los próximos cinco días.https://efe.com/mundo/2026-03-23/trump-ordena-tregua-ataques-infraestructura-energia-iran/

dice que quiere un acuerdo y que podría llegar en los próximos cinco días.https://efe.com/mundo/2026-03-23/trump-ordena-tregua-ataques-infraestructura-energia-iran/ Trump quiere reducir la presencia de EEUU en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260320/1172670675.html

quiere reducir la presencia de EEUU en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260320/1172670675.html Irán admite contactos con EEUU, pero niega que haya conversaciones.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-contactos-estados-unidos/

admite contactos con EEUU, pero niega que haya conversaciones.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-contactos-estados-unidos/ Irán denuncia ataques a infraestructuras energéticas en dos ciudades.https://esrt.press/actualidad/594811-iran-denunciar-ataques-infraestructuras-energeticas

denuncia ataques a infraestructuras energéticas en dos ciudades.https://esrt.press/actualidad/594811-iran-denunciar-ataques-infraestructuras-energeticas Arabia Saudita está cerca de entrar en conflicto con Irán .https://esrt.press/actualidad/594864-pais-arabe-cerca-entrar-guerra-iran

está cerca de entrar en conflicto con .https://esrt.press/actualidad/594864-pais-arabe-cerca-entrar-guerra-iran Irán amenaza con minar el golfo Pérsico si son atacadas sus islas.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-amena-minar-golfo-persico/

amenaza con minar el si son atacadas sus islas.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-amena-minar-golfo-persico/ La falta de paz ha dejado al descubierto la fragilidad en el mar .https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/23/69c169a1e5fdea2e6d8b45a4.html

.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/23/69c169a1e5fdea2e6d8b45a4.html El mayor portaaviones de EEUU llega a la isla griega de Creta tras abandonar el mar Rojo al sufrir un incendio.https://efe.com/mundo/2026-03-23/portaaviones-eeuu-creta-reparacion-incendio/

tras abandonar el al sufrir un incendio.https://efe.com/mundo/2026-03-23/portaaviones-eeuu-creta-reparacion-incendio/ Las monarquías del golfo Pérsico están descontentas con EEUU.https://esrt.press/actualidad/594867-paises-golfo-persico-descontentos-eeuu

están descontentas con EEUU.https://esrt.press/actualidad/594867-paises-golfo-persico-descontentos-eeuu El primer uso de misiles balísticos intercontinentales por parte de Irán plantea dudas sobre el arsenal restante.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-fires-ballistic-missiles-far-diego-garcia-military-base

ECONOMÍA

Cae el precio del petróleo y se dispara la bolsa tras la desescalada en Irán .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/economia/dow-dispara-trump-pospone-ataques-iran-trax

y se dispara la bolsa tras la desescalada en .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/economia/dow-dispara-trump-pospone-ataques-iran-trax El brent cae un 11%, a menos de cien dólares, ante la desescalada.https://efe.com/economia/2026-03-23/petroleo-brent-guerra-iran-2/

La Agencia Internacional de la Energía impulsa el racionamiento .https://www.zerohedge.com/geopolitical/international-energy-agency-pushes-rationing

impulsa el .https://www.zerohedge.com/geopolitical/international-energy-agency-pushes-rationing La Agencia de la Energía alerta de un impacto peor que la crisis de los 70.https://es.euronews.com/business/2026/03/23/guerra-iran-amenaza-economia-mundial-agencia-internacional-energia

El conflicto en Oriente Medio debía impulsar los metales preciosos, pero el miedo al petróleo y a los tipos hunde la plata un 40% y presiona al oro. Aún así, ambos metales han vuelto a subir.https://es.euronews.com/business/2026/03/23/oro-plata-se-hunden-luego-se-recuperan-tras-declaracion-de-trump-sobre-iran

EUROPA

El euríbor continúa imparable y supera el 2,7%.https://www.expansion.com/mercados/euribor/2026/03/24/69c1c434468aebe2348b4574.html

continúa imparable y supera el 2,7%.https://www.expansion.com/mercados/euribor/2026/03/24/69c1c434468aebe2348b4574.html Plan europeo de vivienda asequible para atajar la crisis.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/el-plan-recien-aprobado-por-la-ue-para-solucionar-la-crisis-inmobiliaria-europea

asequible para atajar la crisis.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/el-plan-recien-aprobado-por-la-ue-para-solucionar-la-crisis-inmobiliaria-europea Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio tras una década de negociaciones.https://efe.com/economia/2026-03-24/australia-union-europea-acuerdo-libre-comercio/

y la UE sellan un acuerdo de libre comercio tras una década de negociaciones.https://efe.com/economia/2026-03-24/australia-union-europea-acuerdo-libre-comercio/ Cientos de gasolineras se quedan sin combustible en Australia .https://www.zerohedge.com/energy/hundreds-gas-stations-run-dry-australia-hormuz-shock-exposes-energy-security-failures

.https://www.zerohedge.com/energy/hundreds-gas-stations-run-dry-australia-hormuz-shock-exposes-energy-security-failures Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur desde el 1 de mayo.https://efe.com/euro-efe/2026-03-23/ue-mercosur/

anuncia la aplicación provisional del acuerdo con desde el 1 de mayo.https://efe.com/euro-efe/2026-03-23/ue-mercosur/ Europa se podría enfrentar a una crisis de combustible .https://noticiaslatam.lat/20260314/europa-podria-enfrentarse-con-una-grave-crisis-de-combustible-alerta-el-jefe-del-gigante-austriaco-1172487722.html

.https://noticiaslatam.lat/20260314/europa-podria-enfrentarse-con-una-grave-crisis-de-combustible-alerta-el-jefe-del-gigante-austriaco-1172487722.html La UE pide llenar las reservas de gas para evitar la subida de precios.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/ue-impulsa-recargar-reservas-gas-suaviza-objetivos-almacenamiento-guerra-iran

para evitar la subida de precios.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/ue-impulsa-recargar-reservas-gas-suaviza-objetivos-almacenamiento-guerra-iran El BCE ve a Europa como líder mundial en activos digitales .https://www.expansion.com/mercados/2026/03/24/69c1e720e5fdea2a1a8b4579.html

.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/24/69c1e720e5fdea2a1a8b4579.html La BBC se encuentra en crisis por falta de audiencia.https://noticiaslatam.lat/20260324/la-bbc-se-encuentra-en-fuerte-declive-segun-reportes-1172710404.html

Alemania quiere crear una red de satélites militares, independiente de Europa.https://esrt.press/actualidad/594862-plan-alemania-satelites-militares-vilo-ue

quiere crear una red de satélites militares, independiente de Europa.https://esrt.press/actualidad/594862-plan-alemania-satelites-militares-vilo-ue Meloni admite su primera derrota política tras el rechazo al referéndum para cambiar el sistema de Justicia.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/meloni-admite-su-primera-gran-derrota-politica-tras-el-rechazo-al-referendum

admite su primera derrota política tras el rechazo al referéndum para cambiar el sistema de Justicia.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/meloni-admite-su-primera-gran-derrota-politica-tras-el-rechazo-al-referendum Sólo trece países del mundo respiran aire seguro: tres de ellos están en Europa: Andorra, Estonia e Islandia .https://es.euronews.com/2026/03/24/solo-13-paises-del-mundo-respiran-aire-seguro-3-de-ellos-estan-en-europa

seguro: tres de ellos están en Europa: e .https://es.euronews.com/2026/03/24/solo-13-paises-del-mundo-respiran-aire-seguro-3-de-ellos-estan-en-europa Rusia pone en órbita los primeros satélites de su sistema análogo de Starlink.https://esrt.press/actualidad/594857-rusia-poner-orbita-primeros-satelites-sistema-analogo-starlink

pone en órbita los primeros satélites de su sistema análogo de Starlink.https://esrt.press/actualidad/594857-rusia-poner-orbita-primeros-satelites-sistema-analogo-starlink Vacaciones activas.- Los viajeros demandan cada vez más viajes que combinen aventura e inmersión cultural, con actividades en la naturaleza, deporte, historia y gastronomía.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/24/se-acaba-el-turismo-de-playa-por-que-mas-viajeros-eligen-vacaciones-activas

Otro «Annus Horribilis».- Europa no cuenta con una estrategia de crecimiento estructural en la que apoyarse: no tiene un colchón de IA ni un grupo demográfico evidente que pueda absorber los flujos cuando aumente la presión macroeconómica, según The Market Ear.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/yet-another-annus-horribilis-europe

ESPAÑA

Se desploma el comercio bilateral entre España y EEUU casi un 18%.https://www.expansion.com/economia/2026/03/24/69c19167468aebcc268b457d.html

bilateral entre España y EEUU casi un 18%.https://www.expansion.com/economia/2026/03/24/69c19167468aebcc268b457d.html Moreno convoca elecciones regionales andaluzas el 17 de mayo.https://efe.com/espana/2026-03-23/moreno-fecha-elecciones-andalucia/

convoca elecciones regionales andaluzas el 17 de mayo.https://efe.com/espana/2026-03-23/moreno-fecha-elecciones-andalucia/ Audios del apagón revelan fallos en el sistema eléctrico días antes del colapso.https://es.euronews.com/2026/03/24/audios-apagon-28-a-fallos-sistema-electrico-espanol-dias-antes-colapso

revelan fallos en el sistema eléctrico días antes del colapso.https://es.euronews.com/2026/03/24/audios-apagon-28-a-fallos-sistema-electrico-espanol-dias-antes-colapso El Ibex-35 sube levemente en la apertura, con el petróleo en 101 dólares.https://www.europapress.es/economia/bolsa-00348/noticia-ibex-35-sube-levemente-apertura-acaricia-17000-puntos-petroleo-brent-101-dolares-20260324091546.html

en 101 dólares.https://www.europapress.es/economia/bolsa-00348/noticia-ibex-35-sube-levemente-apertura-acaricia-17000-puntos-petroleo-brent-101-dolares-20260324091546.html Comprar vivienda en 2026 es un 18% más caro.https://www.expansion.com/inmobiliario/viviendas/2026/03/13/69b3eef0e5fdeaf92d8b457e.html

en 2026 es un 18% más caro.https://www.expansion.com/inmobiliario/viviendas/2026/03/13/69b3eef0e5fdeaf92d8b457e.html Suben las hipotecas un 6,3% y marcan un récord en quince años.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/24/69c24a5a468aeb8c408b4570.html

un 6,3% y marcan un récord en quince años.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/24/69c24a5a468aeb8c408b4570.html La reducción de pisos de alquiler disparará los precios.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13837714/03/26/fuga-masiva-de-pisos-de-alquiler-un-tercio-de-los-contratos-que-vencen-en-un-ano-saldran-del-mercado-y-se-dispararan-los-precios.html

disparará los precios.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13837714/03/26/fuga-masiva-de-pisos-de-alquiler-un-tercio-de-los-contratos-que-vencen-en-un-ano-saldran-del-mercado-y-se-dispararan-los-precios.html La India quiere sumarse al programa europeo para construir un caza de sexta generación.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13837834/03/26/la-india-pretende-sumarse-al-programa-europeo-para-construir-un-caza-de-sexta-generacion.html

AMÉRICAS

México baja dos posiciones en el ranking mundial de felicidad 2026.https://noticiaslatam.lat/20260321/1172673048.html

baja dos posiciones en el ranking mundial de 2026.https://noticiaslatam.lat/20260321/1172673048.html Autoridades mexicanas realizan una recolección de petróleo tras un derrame en Tabasco .https://noticiaslatam.lat/20260322/1172696162.html

realizan una recolección de tras un derrame en .https://noticiaslatam.lat/20260322/1172696162.html Maduro vincula a sesenta senadores estadounidenses con acusaciones de soborno.https://amg-news.com/breaking-explosive-report-venezuela-list-explodes-maduro-links-60-u-s-senators-to-multi-million-bribe-allegations-full-list-documents/

vincula a sesenta senadores estadounidenses con acusaciones de soborno.https://amg-news.com/breaking-explosive-report-venezuela-list-explodes-maduro-links-60-u-s-senators-to-multi-million-bribe-allegations-full-list-documents/ Cuba denuncia un cerco petrolero de EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260321/cuba-denuncia-cerco-petrolero-de-eeuu-en-reunion-de-cancilleres-de-la-celac-1172676455.html

denuncia un cerco petrolero de EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260321/cuba-denuncia-cerco-petrolero-de-eeuu-en-reunion-de-cancilleres-de-la-celac-1172676455.html Cuba se recupera poco a poco tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana.https://efe.com/mundo/2026-03-23/cuba-recuperacion-paulatina-apagon-nacional/

se recupera poco a poco tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana.https://efe.com/mundo/2026-03-23/cuba-recuperacion-paulatina-apagon-nacional/ Argentina perfila este año un recorte del 10% de la plantilla de trabajadores públicos.https://noticiaslatam.lat/20260324/argentina-perfila-este-ano-un-recorte-del-10-de-la-plantilla-de-trabajadores-publicos-segun-medio-1172708264.html

perfila este año un recorte del 10% de la plantilla de trabajadores públicos.https://noticiaslatam.lat/20260324/argentina-perfila-este-ano-un-recorte-del-10-de-la-plantilla-de-trabajadores-publicos-segun-medio-1172708264.html Chile anuncia un aumento de precio de los combustibles.https://esrt.press/actualidad/594859-chile-anuncia-aumento-precios-combustibles

anuncia un aumento de precio de los combustibles.https://esrt.press/actualidad/594859-chile-anuncia-aumento-precios-combustibles “El Gobierno de Nicaragua nos persigue en otros países” dicen refugiados nicaragüenses en Costa Rica .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/latinoamerica/video/refugiados-nicaragua-costa-rica-temor-persecusion-regimen-ortega

nos persigue en otros países” dicen refugiados nicaragüenses en .https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/latinoamerica/video/refugiados-nicaragua-costa-rica-temor-persecusion-regimen-ortega Ecuador exhorta a España a facilitar la entrega del presunto líder de Los Tiguerones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/latinoamerica/ecuador-espana-entrega-lider-tiguerones-alcivar-efe

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.