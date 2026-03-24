El momento más oscuro precede siempre a la transformación más profunda.
Ha comenzado
- Choque brutal
- Era de cambios
- «Annus horribilis»
- Desescalada bélica
- Cambio energético
- Incertidumbre mundial
Ha comenzado la nueva era, según Jeshua a través de Pamela Kribbe. Lo que vemos es el choque brutal de Acuario contra Piscis, dos signos opuestos, añado yo. Está emergiendo una nueva Tierra y se está desplegando un nuevo mundo, mientras se desmorona la vieja realidad de la antigua Tierra. Puedes observar esto a diario en las noticias, en los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, y también, de forma sutil, en las personas que te rodean y que atraviesan una crisis. Se ven envueltas en desastres personales, problemas financieros, problemas de pareja o problemas de salud, debido a circunstancias ajenas a su control aparentemente.
Todos estos acontecimientos funcionan como catalizadores, como llamadas de atención, que te obligan a ir muy adentro y a empezar a buscar lo que hay realmente. Eso es lo que una crisis real le hace a alguien. Se nos priva de toda certeza y todo está en riesgo. Eso es lo que está provocando el desarrollo de la conciencia en la gente, tanto a nivel macro, en la política, en la economía y en la cultura, como a nivel micro, en los individuos.
Estamos viviendo una era de cambios; está desapareciendo el orden establecido. Ya no existen las antiguas certezas; hay un vacío de ansiedad en el corazón de la gente. Aquello que siempre pareció tan seguro, y que podía ser forzado o manipulado, ahora se escapa como arena entre las manos. Esta era exige un profundo desapego del pasado y una base verdaderamente nueva bajo nuestros pies. Ahora se derrumban las estructuras y se libera la luz para emerger.
NOTICIAS DEL RESETEO
Nuevas informaciones confirman la idea de que ha comenzado el reinicio del sistema monetario. EEUU va a sacar una moneda de oro para conmemorar el 250º aniversario de la República el próximo 4 de julio. Esto se une a compra masivas de oro por Rusia y China. Esto sería señal de que viene el patrón oro según Rafapal, quien predice una transición gradual, no brusca, con el solapamiento de ambos sistemas el fiduciario y el cuántico.
A su juicio, todo está bajo el control de los sombreros blancos que manipulan los acontecimientos positivos a través de la teoría de juegos. China está construyendo bóvedas y corredores de oro en el extranjero para que sea impecable e imparable este nuevo sistema, pero el bloqueo del estrecho de Ormuz ha desatado un caos mayor del previsto.
También predice que Europa se enfrentará a la inflación al perder relevancia el euro no avalado por activos, sumado a revelaciones sobre corrupción, lo que podría llevar al colapso de los gobiernos y a la posible disolución de la UE hacia la soberanía nacional, o bien a un mercado común no político.
CAMBIO ENERGÉTICO
La coalición de mundos anuncia un cambio energético masivo impulsado por ella que redefinirá la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el cosmos, según Ismael Pérez. A su juicio, la Tierra entrando en una fase de restauración cósmica, con la activación de la red cristalina y la elevación de frecuencia. También menciona la intervención de seres benévolos que colapsan líneas temporales negativas y amplían las de la ascensión.
Según el comandante Valiant Thor, tu frecuencia determinará en qué línea temporal terminarás. Tus pensamientos crean tu realidad futura. Si quieres alinearte con la Tierra ascendida, tus pensamientos deben alinearse con esa realidad. De lo contrario, podrías crear una realidad distópica.
La coalición está entrando en una nueva fase decisiva a medida que continúan las operaciones, desmontando las estructuras restantes de la vieja guardia. Esta etapa representa un cambio de las operaciones encubiertas a la estabilización estratégica. Se están reforzando los sistemas clave, fortaleciendo las alianzas mundiales y neutralizando los últimos niveles de control. No se trata sólo de una transición, sino de un reinicio planetario. A medida que avanza la coalición, el mundo se acerca a la transparencia, la unidad y una nueva era de estabilidad.
Ismael Pérez vincula el dólar de oro con el QFS y predice su aplicación plena en 2027 para activar una economía multidimensional. También destaca el papel de la coalición de mundos en supervisar este reinicio, desmontando al lado oscuro a través de frecuencias elevadas y tecnología cuántica para la nueva tierra económica basada en la equidad mundial.
ORIENTE MEDIO
- Trump retrasa el ataque contra Irán durante cinco días tras reuniones secretas.https://gazetteller.com/breaking-trump-delays-military-strike-on-iran-for-5-days-after-secret-meetings-iran-caught-denying-negotiations/
- Trump dice que Irán quiere un acuerdo y que podría llegar en los próximos cinco días.https://efe.com/mundo/2026-03-23/trump-ordena-tregua-ataques-infraestructura-energia-iran/
- Trump quiere reducir la presencia de EEUU en Oriente Medio.https://noticiaslatam.lat/20260320/1172670675.html
- Irán admite contactos con EEUU, pero niega que haya conversaciones.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-contactos-estados-unidos/
- Irán denuncia ataques a infraestructuras energéticas en dos ciudades.https://esrt.press/actualidad/594811-iran-denunciar-ataques-infraestructuras-energeticas
- Arabia Saudita está cerca de entrar en conflicto con Irán.https://esrt.press/actualidad/594864-pais-arabe-cerca-entrar-guerra-iran
- Irán amenaza con minar el golfo Pérsico si son atacadas sus islas.https://efe.com/mundo/2026-03-23/iran-amena-minar-golfo-persico/
- La falta de paz ha dejado al descubierto la fragilidad en el mar.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/23/69c169a1e5fdea2e6d8b45a4.html
- El mayor portaaviones de EEUU llega a la isla griega de Creta tras abandonar el mar Rojo al sufrir un incendio.https://efe.com/mundo/2026-03-23/portaaviones-eeuu-creta-reparacion-incendio/
- Las monarquías del golfo Pérsico están descontentas con EEUU.https://esrt.press/actualidad/594867-paises-golfo-persico-descontentos-eeuu
- El primer uso de misiles balísticos intercontinentales por parte de Irán plantea dudas sobre el arsenal restante.https://www.zerohedge.com/geopolitical/iran-fires-ballistic-missiles-far-diego-garcia-military-base
ECONOMÍA
- Cae el precio del petróleo y se dispara la bolsa tras la desescalada en Irán.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/economia/dow-dispara-trump-pospone-ataques-iran-trax
- El brent cae un 11%, a menos de cien dólares, ante la desescalada.https://efe.com/economia/2026-03-23/petroleo-brent-guerra-iran-2/
- La Agencia Internacional de la Energía impulsa el racionamiento.https://www.zerohedge.com/geopolitical/international-energy-agency-pushes-rationing
- La Agencia de la Energía alerta de un impacto peor que la crisis de los 70.https://es.euronews.com/business/2026/03/23/guerra-iran-amenaza-economia-mundial-agencia-internacional-energia
- El conflicto en Oriente Medio debía impulsar los metales preciosos, pero el miedo al petróleo y a los tipos hunde la plata un 40% y presiona al oro. Aún así, ambos metales han vuelto a subir.https://es.euronews.com/business/2026/03/23/oro-plata-se-hunden-luego-se-recuperan-tras-declaracion-de-trump-sobre-iran
EUROPA
- El euríbor continúa imparable y supera el 2,7%.https://www.expansion.com/mercados/euribor/2026/03/24/69c1c434468aebe2348b4574.html
- Plan europeo de vivienda asequible para atajar la crisis.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/24/el-plan-recien-aprobado-por-la-ue-para-solucionar-la-crisis-inmobiliaria-europea
- Australia y la UE sellan un acuerdo de libre comercio tras una década de negociaciones.https://efe.com/economia/2026-03-24/australia-union-europea-acuerdo-libre-comercio/
- Cientos de gasolineras se quedan sin combustible en Australia.https://www.zerohedge.com/energy/hundreds-gas-stations-run-dry-australia-hormuz-shock-exposes-energy-security-failures
- Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur desde el 1 de mayo.https://efe.com/euro-efe/2026-03-23/ue-mercosur/
- Europa se podría enfrentar a una crisis de combustible.https://noticiaslatam.lat/20260314/europa-podria-enfrentarse-con-una-grave-crisis-de-combustible-alerta-el-jefe-del-gigante-austriaco-1172487722.html
- La UE pide llenar las reservas de gas para evitar la subida de precios.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/ue-impulsa-recargar-reservas-gas-suaviza-objetivos-almacenamiento-guerra-iran
- El BCE ve a Europa como líder mundial en activos digitales.https://www.expansion.com/mercados/2026/03/24/69c1e720e5fdea2a1a8b4579.html
- La BBC se encuentra en crisis por falta de audiencia.https://noticiaslatam.lat/20260324/la-bbc-se-encuentra-en-fuerte-declive-segun-reportes-1172710404.html
- Alemania quiere crear una red de satélites militares, independiente de Europa.https://esrt.press/actualidad/594862-plan-alemania-satelites-militares-vilo-ue
- Meloni admite su primera derrota política tras el rechazo al referéndum para cambiar el sistema de Justicia.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/23/meloni-admite-su-primera-gran-derrota-politica-tras-el-rechazo-al-referendum
- Sólo trece países del mundo respiran aire seguro: tres de ellos están en Europa: Andorra, Estonia e Islandia.https://es.euronews.com/2026/03/24/solo-13-paises-del-mundo-respiran-aire-seguro-3-de-ellos-estan-en-europa
- Rusia pone en órbita los primeros satélites de su sistema análogo de Starlink.https://esrt.press/actualidad/594857-rusia-poner-orbita-primeros-satelites-sistema-analogo-starlink
- Vacaciones activas.- Los viajeros demandan cada vez más viajes que combinen aventura e inmersión cultural, con actividades en la naturaleza, deporte, historia y gastronomía.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/24/se-acaba-el-turismo-de-playa-por-que-mas-viajeros-eligen-vacaciones-activas
- Otro «Annus Horribilis».- Europa no cuenta con una estrategia de crecimiento estructural en la que apoyarse: no tiene un colchón de IA ni un grupo demográfico evidente que pueda absorber los flujos cuando aumente la presión macroeconómica, según The Market Ear.https://www.zerohedge.com/the-market-ear/yet-another-annus-horribilis-europe
ESPAÑA
- Se desploma el comercio bilateral entre España y EEUU casi un 18%.https://www.expansion.com/economia/2026/03/24/69c19167468aebcc268b457d.html
- Moreno convoca elecciones regionales andaluzas el 17 de mayo.https://efe.com/espana/2026-03-23/moreno-fecha-elecciones-andalucia/
- Audios del apagón revelan fallos en el sistema eléctrico días antes del colapso.https://es.euronews.com/2026/03/24/audios-apagon-28-a-fallos-sistema-electrico-espanol-dias-antes-colapso
- El Ibex-35 sube levemente en la apertura, con el petróleo en 101 dólares.https://www.europapress.es/economia/bolsa-00348/noticia-ibex-35-sube-levemente-apertura-acaricia-17000-puntos-petroleo-brent-101-dolares-20260324091546.html
- Comprar vivienda en 2026 es un 18% más caro.https://www.expansion.com/inmobiliario/viviendas/2026/03/13/69b3eef0e5fdeaf92d8b457e.html
- Suben las hipotecas un 6,3% y marcan un récord en quince años.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/03/24/69c24a5a468aeb8c408b4570.html
- La reducción de pisos de alquiler disparará los precios.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13837714/03/26/fuga-masiva-de-pisos-de-alquiler-un-tercio-de-los-contratos-que-vencen-en-un-ano-saldran-del-mercado-y-se-dispararan-los-precios.html
- La India quiere sumarse al programa europeo para construir un caza de sexta generación.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13837834/03/26/la-india-pretende-sumarse-al-programa-europeo-para-construir-un-caza-de-sexta-generacion.html
AMÉRICAS
- México baja dos posiciones en el ranking mundial de felicidad 2026.https://noticiaslatam.lat/20260321/1172673048.html
- Autoridades mexicanas realizan una recolección de petróleo tras un derrame en Tabasco.https://noticiaslatam.lat/20260322/1172696162.html
- Maduro vincula a sesenta senadores estadounidenses con acusaciones de soborno.https://amg-news.com/breaking-explosive-report-venezuela-list-explodes-maduro-links-60-u-s-senators-to-multi-million-bribe-allegations-full-list-documents/
- Cuba denuncia un cerco petrolero de EEUU.https://noticiaslatam.lat/20260321/cuba-denuncia-cerco-petrolero-de-eeuu-en-reunion-de-cancilleres-de-la-celac-1172676455.html
- Cuba se recupera poco a poco tras 24 horas del segundo apagón nacional en una semana.https://efe.com/mundo/2026-03-23/cuba-recuperacion-paulatina-apagon-nacional/
- Argentina perfila este año un recorte del 10% de la plantilla de trabajadores públicos.https://noticiaslatam.lat/20260324/argentina-perfila-este-ano-un-recorte-del-10-de-la-plantilla-de-trabajadores-publicos-segun-medio-1172708264.html
- Chile anuncia un aumento de precio de los combustibles.https://esrt.press/actualidad/594859-chile-anuncia-aumento-precios-combustibles
- “El Gobierno de Nicaragua nos persigue en otros países” dicen refugiados nicaragüenses en Costa Rica.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/latinoamerica/video/refugiados-nicaragua-costa-rica-temor-persecusion-regimen-ortega
- Ecuador exhorta a España a facilitar la entrega del presunto líder de Los Tiguerones.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/23/latinoamerica/ecuador-espana-entrega-lider-tiguerones-alcivar-efe
Enlace al vídeo en español:
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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:
Mi historial profesional (CV) es de dominio público:
El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.