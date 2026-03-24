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Ha comenzado

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marzo 24, 2026 9:08 pm

El momento más oscuro precede siempre a la transformación más profunda.

Ha comenzado

  • Choque brutal
  • Era de cambios
  • «Annus horribilis»
  • Desescalada bélica
  • Cambio energético
  • Incertidumbre mundial
https://miski-liu-suria.blogspot.com

Ha comenzado la nueva era, según Jeshua a través de Pamela Kribbe. Lo que vemos es el choque brutal de Acuario contra Piscis, dos signos opuestos, añado yo. Está emergiendo una nueva Tierra y se está desplegando un nuevo mundo, mientras se desmorona la vieja realidad de la antigua Tierra. Puedes observar esto a diario en las noticias, en los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, y también, de forma sutil, en las personas que te rodean y que atraviesan una crisis. Se ven envueltas en desastres personales, problemas financieros, problemas de pareja o problemas de salud, debido a circunstancias ajenas a su control aparentemente.

Todos estos acontecimientos funcionan como catalizadores, como llamadas de atención, que te obligan a ir muy adentro y a empezar a buscar lo que hay realmente. Eso es lo que una crisis real le hace a alguien. Se nos priva de toda certeza y todo está en riesgo. Eso es lo que está provocando el desarrollo de la conciencia en la gente, tanto a nivel macro, en la política, en la economía y en la cultura, como a nivel micro, en los individuos.

Estamos viviendo una era de cambios; está desapareciendo el orden establecido. Ya no existen las antiguas certezas; hay un vacío de ansiedad en el corazón de la gente. Aquello que siempre pareció tan seguro, y que podía ser forzado o manipulado, ahora se escapa como arena entre las manos. Esta era exige un profundo desapego del pasado y una base verdaderamente nueva bajo nuestros pies. Ahora se derrumban las estructuras y se libera la luz para emerger.

https://www.lightraisersworldwide.com/the-new-era-has-begun-pamela-kribbe

NOTICIAS DEL RESETEO

Nuevas informaciones confirman la idea de que ha comenzado el reinicio del sistema monetario. EEUU va a sacar una moneda de oro para conmemorar el 250º aniversario de la República el próximo 4 de julio. Esto se une a compra masivas de oro por Rusia y China. Esto sería señal de que viene el patrón oro según Rafapal, quien predice una transición gradual, no brusca, con el solapamiento de ambos sistemas el fiduciario y el cuántico.

A su juicio, todo está bajo el control de los sombreros blancos que manipulan los acontecimientos positivos a través de la teoría de juegosChina está construyendo bóvedas y corredores de oro en el extranjero para que sea impecable e imparable este nuevo sistema, pero el bloqueo del estrecho de Ormuz ha desatado un caos mayor del previsto.

También predice que Europa se enfrentará a la inflación al perder relevancia el euro no avalado por activos, sumado a revelaciones sobre corrupción, lo que podría llevar al colapso de los gobiernos y a la posible disolución de la UE hacia la soberanía nacional, o bien a un mercado común no político.

CAMBIO ENERGÉTICO

La coalición de mundos anuncia un cambio energético masivo impulsado por ella que redefinirá la realidad, la conciencia y nuestro lugar en el cosmos, según Ismael Pérez. A su juicio, la Tierra entrando en una fase de restauración cósmica, con la activación de la red cristalina y la elevación de frecuencia. También menciona la intervención de seres benévolos que colapsan líneas temporales negativas y amplían las de la ascensión.

Según el comandante Valiant Thor, tu frecuencia determinará en qué línea temporal terminarás. Tus pensamientos crean tu realidad futura. Si quieres alinearte con la Tierra ascendida, tus pensamientos deben alinearse con esa realidad. De lo contrario, podrías crear una realidad distópica.

La coalición está entrando en una nueva fase decisiva a medida que continúan las operaciones, desmontando las estructuras restantes de la vieja guardia. Esta etapa representa un cambio de las operaciones encubiertas a la estabilización estratégica. Se están reforzando los sistemas clave, fortaleciendo las alianzas mundiales y neutralizando los últimos niveles de control. No se trata sólo de una transición, sino de un reinicio planetario. A medida que avanza la coalición, el mundo se acerca a la transparencia, la unidad y una nueva era de estabilidad.

Ismael Pérez vincula el dólar de oro con el QFS y predice su aplicación plena en 2027 para activar una economía multidimensional. También destaca el papel de la coalición de mundos en supervisar este reinicio, desmontando al lado oscuro a través de frecuencias elevadas y tecnología cuántica para la nueva tierra económica basada en la equidad mundial.

ORIENTE MEDIO

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Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

lagacetadealmeria@gmail.com

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