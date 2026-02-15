Miffy y Roll’eat presentan una colaboración icónica que une diseño, funcionalidad y generación tras generación

Febrero de 2026. – La icónica Miffy, símbolo internacional del diseño gráfico y referente cultural desde hace siete décadas, se adentra ahora en el mundo de la sostenibilidad gracias a su nueva colaboración con Roll’eat. La nueva colección Miffy Orange fusiona la estética minimalista de la célebre conejita con productos reutilizables diseñados para reducir el consumo de plásticos de un solo uso.



Creada en 1955 por el diseñador neerlandés Dick Bruna, Miffy nació de las historias que Bruna contaba a su hijo, inspiradas en un pequeño conejo que veían durante las vacaciones. Su estilo, basado en líneas gruesas, colores primarios y formas simples, ha acompañado y dado color a padres, hijos y abuelos.



Un personaje querido por generaciones



A lo largo de casi 70 años de historia, Miffy se ha consolidado como un personaje universal presente en libros, televisión y cultura popular. Además de sus más de 30 títulos infantiles traducidos a más de 50 idiomas, ha sido protagonista de diversas series animadas,como ‘Miffy and Friends’, 78 episodios de 7 minutos que saldrá este 2026 y que está dirigida al público preescolar. Su presencia constante en contenidos infantiles la ha convertido en un icono reconocible para familias de todo el mundo.



“Miffy es un personaje que ha acompañado a generaciones y que conecta de forma muy natural con nuestro propósito: ofrecer productos prácticos, duraderos y pensados para la vida cotidiana”, celebra Meritxell Hernández, CEO de Roll’eat, quien añade: “Estamos muy ilusionados de incorporar su estética a nuestra colección y acercarla al día a día de las familias”.



La colección Roll’eat & Miffy aporta a la gama de la marca catalana la sensibilidad estética y emocional de Miffy, que emprende la nueva aventura de fomentar hábitos más conscientes. La propuesta incluye diseños exclusivos en los que Miffy aparece fiel a la línea gráfica original de Dick Bruna, aplicados a formatos icónicos de Roll’eat como Boc’n’Roll y Snack’n’Go. El resultado combina ternura, simplicidad y funcionalidad en productos pensados para perdurar.



Esta colaboración no solo celebra el estilo característico de Miffy: también supone una evolución natural del personaje hacia un contexto donde la estética y la sostenibilidad conviven. Así lo explica Marja Kerkhof, directora general de Mercis, quien afirma que “La nueva línea Miffy de Roll’eat es una colaboración que nos entusiasma mucho. En esta alianza, el diseño se une a la sostenibilidad. Nos enorgullece que Miffy pueda contribuir a la conciencia medioambiental a través de esta gama de productos funcionales y responsables”.