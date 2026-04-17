La Feria del Libro disfruta de los múltiples acercamientos a la lectura y la escritura con un viernes repleto de actividades

Paula Mandarina, Alba Zamora, Juan Manuel Gil, Emilio Picón, Luis Mario y Javier Soto protagonizan los actos de la cuarta jornada de la edición impulsada por Ayuntamiento, Diputación y Junta de Andalucía

La diversidad y variedad de acercamientos al mundo de las letras fue destacada en su presentación como la principal característica de la edición de la Feria del Libro de Almería de este año y este viernes ha sido una excelente demostración de ello, reuniendo en los distintos actos a amantes de diversas formas de disfrutar de la lectura. Desde el encanto de los cuentacuentos infantiles de Paula Mandarina, pasando por el realismo casi mágico y mitológico de Luis Mario, el acercamiento de Javier Soto a la poética con aroma de mujer de Joaquín Sabina, la fantasía romántica de Alba Zamora o el apasionado debate sobre el placer, trabajo y dolor de la escritura de Juan Manuel Gil y Emilio Picón.

Una tarde muy participativa para esta 46ª edición de la Feria del Libro de Almería que está impulsada por el Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Educación y Tradiciones, Diputación Provincial con el Instituto de Estudios Almerienses y la Junta de Andalucía con el Centro Andaluz de las Letras. Hay que recordar que para el fin de semana, sábado y domingo, el horario de las casetas será de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 17.00 a 21.00 horas para el tramo de las tardes.

El telón de las actividades se ha alzado a primera hora de la tarde con una sesión de cuentos con la almeriense de adopción Paula Mandarina que, si ya era una figura principal como narradora de cuentos, con su libro como autora, editado por Libre Albedrío, se ha situado como uno de los grandes acontecimientos de las letras almerienses con su ‘Los ciempiés no llevan zapatos’.

En la Biblioteca Pública Francisco Villaespesa, poco después, ha tenido lugar la presentación de los libros de la saga ‘Crónicas de Hiraia’ (Molino) con Alba Zamora y organizado por Reader Con, proyecto de fomento de la lectura que colabora con la Feria del Libro de Sevilla y la de Málaga y que también se ha sumado a la de Almería con dos propuestas. En este caso, a sus escasos 25 años, Alba Zamora ha compartido motivaciones, sensaciones y experiencias en torno a triunfal saga de fantasía romántica en la que Alessa y Derek luchan con guerras externas e internas, con almas, destierros y aventuras en una trama adictiva.

De nuevo en el Espacio de Lectura del Mirador de la Rambla, los exitosos escritores almerienses Juan Manuel Gil y Emilio Picón, dos de los principales representantes literarios de nuestra tierra, han debatido sobre ‘el trabajo, el placer y el dolor de escribir’, con la vigencia más inmediata de la excelente acogida de sus últimos libros ‘Majareta’ y ‘Y racional’, respectivamente. En sus conversaciones han flotado las ideas de la inspiración, las técnicas de escritura, la necesidad de ser fiel a uno mismo a la hora de contar una historia, entre otros muchos conceptos, siempre de forma amena y con una fina capa de humor, presente de manera muy clara en sus trabajos.

‘Calabobos’ de Luis Mario y la mujer en Sabina con Javier Soto

En el caso de Luis Mario venía presentando su libro ‘Calabobos’ (Reservoir Books), en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras y en el que ha estado acompañado por Nuria Ortega. Luis Mario trabajó durante años como creativo publicitario para empresas como Nike, Audi o Unicef y lo dejó todo para viajar por el mundo y escribir la que fue su primera novela ‘Bello trozo redondo de mar’.

En ‘Calabobos’ el lector se encuentra con una novela de desarrollo tan extraño e impactante como la de su colección de hechos y personajes. Ambientada en Cantabria, el lector quedará fascinado por la Mujer Oso, el Hombre Pez, Mariuca, Nanda La Chona y los estrambóticos sucesos que calan la lectura y en toda persona que se sumerge en sus páginas. “Al final, aunque la novela se desarrolle en Cantabria creo que el hecho de que comparta con Almería esa visión alejada ‘del centro’, de donde se supone que pasado todo, hace que tenga muchos elementos comunes en la manera de que se cuentan las cosas, con un halo de misterio y con mucho apego a la naturaleza”, ha compartido.

El último acto del día ha sido la presentación del libro ‘Las mujeres y el amor en el cancionero de Joaquín Sabina’ (EdUAL) de Javier Soto Zaragoza. Presentado por la vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad de Almería, el libro complementó la ‘sección musical’ de la Feria, que contó con Nani Castañeda de Niños Mutantes el pasado miércoles.

En su libro, Soto Zaragoza ofrece un estudio riguroso y accesible sobre cómo el (des)amor, el sexo y la representación femenina se reflejan en la poética de Joaquín Sabina, uno de los letristas más importantes e influyentes del mundo hispanohablante. Dividido en tres grandes capítulos, propone una nueva óptica desde la que observar el desarrollo de temas como el amor, el deseo y el erotismo en las letras de Sabina; explicando cómo y mediante qué estereotipos representa a las mujeres; y aborda el debate en torno al posible machismo o feminismo de su cancionero.

Actividades del sábado, 18 de abril

11:00 horas. ‘Donde habitan las sirenas’ (Crossbook) de María Martínez. Organiza Reader Con. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

11:00 horas. Sesión de cuentos de Fran Pintadera. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

11:30 horas. Charla “Hablando en plata” de Miguel Sosa. Biblioteca central.

12:00 horas. ‘Vivir a jornada completa’ (Temas de hoy) de Mar Cabra. Presenta Evaristo Martínez. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

17:30 horas. Sesión de cuentos de Alicia Acosta. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

18:00 horas. ‘Nuestro cuerpo’ (Destino) de Juan Luis Arsuaga. Presenta Eduardo Boix. Biblioteca Pública Francisco Villaespesa.

19:00 horas. ‘Vengo de ver’ (La bella Varsovia) de Andrés Neuman. Presenta Irene Cortés. Organiza Centro Andaluz de las Letras. Espacio de lectura. (Mirador de la Rambla)

Firmas sábado, 18 de abril (organizan las propias librerías)

10:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Blue Violet – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

10:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

11:00 h. Ana Pujado y Clara Sansinforiano – Casetas Librerías Picasso

11:00 h. Alberto Rey – Caseta Ediciones Arcanas

11:00 h. Saray Santiago Fernández – Caseta Ediciones Arcanas

11:30 h. Rocío Vallecillos y Rocío Gómez – Casetas Librería Bibabuk

A partir de 11:30 h. Adrián Manuel García – Caseta Bukmeran

12:00 h. David Gómez – Casetas La Tarara

12:00 h. María Martínez – Casetas Librerías Picasso

12:00 h. Sarah Lark – Casetas Librerías Picasso

12:00 h. Iria Knight – Caseta Entre Libros Editorial

12:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

12:00 h. Lena Carrilero – Caseta Asociación de Editores de Andalucía

12:00 h. Noelia Cortés – Caseta El Faro de Recóndito

13:00 h. Juan Manuel Gil – Casetas Librerías Picasso

13:00 h. Manuel Valero Gómez – Casetas Librerías Picasso

13:00 h. Eduardo Hernández – Caseta Asociación de Editores de Andalucía

13:00 h. Nuria Ortega – Caseta El Faro de Recóndito

Sábado 18 de abril / horario de tarde

17:00 h. Iria Knight – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Angy Skay – Caseta Entre Libros Editorial

17:00 h. Laura Delgado – Caseta Entre Libros Editorial

A partir de 17:30 h. Antonio Cascales – Caseta Bukmeran

18:00 h. Víctor Pérez – Casetas Librería Bibabuk

18:00 h. Lola Callejón – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. Manuel Pérez Martín – Casetas Librerías Picasso

18:00 h. José Francisco García – Caseta Ediciones Arcanas

18:00 h. Damián Jesús Requena Muñoz – Caseta Ediciones Arcanas

18:00 h. Arturo Palenzuela – Caseta El Faro de Recóndito

18:30 h. Alicia Acosta – Casetas La Tarara

19:00 h. Raúl Quinto – Casetas Librerías Picasso

19:00 h. Sara Maher – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Blue Violet – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Cristina Otálora – Caseta Entre Libros Editorial

19:00 h. Antonio Heras – Caseta Asociación de Editores de Andalucía

19:00 h. Juan Luis Arsuaga – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Andrés Neuman – Casetas La Tarara

20:00 h. Marina Valverde – Caseta El Faro de Recóndito

20:00 h. Alejandro A. Bolívar – Casetas Librerías Picasso

20:00 h. Pedro González Núñez – Casetas Librerías Picasso