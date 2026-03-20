Actividades que se han desarrollado hoy en la Plaza Pablo Cazard y en el Mercado Central con motivo del Día del Síndrome de Down

SARA
Buenos días
A continuación vamos a leer un manifiesto donde pedimos que nos miréis con otros ojos, que cambiéis vuestra mirada.
MANUEL ALEJANDRO
La campaña del día del Síndrome de Down este año habla de:
-Dificultad
-Problema
-Limitación
-Impedimento
A veces nos ponéis difícil la vida cuando pensáis que no podemos hacer las cosas, que no somos capaces de aprender.
Sois vosotros quienes ponéis barreras a las personas con Síndrome de Down porque nuestro mayor problema ES QUE NO CONFIÁIS.
SARA
Y es que el problema nos lo ponéis vosotros cuando no nos dais oportunidades para trabajar, ir al cole, tomar decisiones, TENER PAREJA… porque pensáis que somos niños y nada importa.
Quiero dejar claro que:
La limitación no está en nosotros.
Tenéis que confiar y darnos oportunidades como a los demás, por eso decimos:
MANUEL ALEJANDRO:
CAMBIA TU MIRADA y dame el apoyo necesario para aprender
SARA
CAMBIA TU MIRADA y escucha mi opinión, no decidas por mí
MANUEL ALEJANDRO
CAMBIA TU MIRADA y respeta mis emociones y sentimientos, también cuando tengo pareja
SARA
CAMBIA TU MIRADA y ayúdame a encontrar un trabajo
MANUEL ALEJANDRO
CAMBIA TU MIRADA y camina conmigo, no por mí
SARA
Que cuando yo vaya al médico no le digan a mi padre que me pasa.
Que nos lo digan a los dos.
MANUEL ALEJANDRO
Que Ana no haga siempre de árbol en el teatro de su cole, es una gran artista y puede hacer más cosas
SARA
Que Martín vaya al cine a solas con su novia, no con:
-su padre
-su madre
-su suegra
-su suegro
MANUEL ALEJANDRO
Que Carlos haga más cosas en su trabajo, no sólo fotocopiar.
Él sabe hacer muchas tareas más.
SARA
En fin, que los límites, el problema, el impedimento y la dificultad la tenéis vosotros.
MANUEL ALEJANDRO
Porque:
NO SOY YO, ERES TÚ
ANA
CAMBIA TU MIRADA.
21 de marzo día internacional del Síndrome de Down