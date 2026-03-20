Actividades que se han desarrollado hoy en la Plaza Pablo Cazard y en el Mercado Central con motivo del Día del Síndrome de Down

SARA

Buenos días

A continuación vamos a leer un manifiesto donde pedimos que nos miréis con otros ojos, que cambiéis vuestra mirada.

MANUEL ALEJANDRO

La campaña del día del Síndrome de Down este año habla de:

-Dificultad

-Problema

-Limitación

-Impedimento

A veces nos ponéis difícil la vida cuando pensáis que no podemos hacer las cosas, que no somos capaces de aprender.

Sois vosotros quienes ponéis barreras a las personas con Síndrome de Down porque nuestro mayor problema ES QUE NO CONFIÁIS.

SARA

Y es que el problema nos lo ponéis vosotros cuando no nos dais oportunidades para trabajar, ir al cole, tomar decisiones, TENER PAREJA… porque pensáis que somos niños y nada importa.

Quiero dejar claro que:

La limitación no está en nosotros.

Tenéis que confiar y darnos oportunidades como a los demás, por eso decimos:

MANUEL ALEJANDRO:

CAMBIA TU MIRADA y dame el apoyo necesario para aprender

SARA

CAMBIA TU MIRADA y escucha mi opinión, no decidas por mí

MANUEL ALEJANDRO

CAMBIA TU MIRADA y respeta mis emociones y sentimientos, también cuando tengo pareja

SARA

CAMBIA TU MIRADA y ayúdame a encontrar un trabajo

MANUEL ALEJANDRO

CAMBIA TU MIRADA y camina conmigo, no por mí

SARA

Que cuando yo vaya al médico no le digan a mi padre que me pasa.

Que nos lo digan a los dos.

MANUEL ALEJANDRO

Que Ana no haga siempre de árbol en el teatro de su cole, es una gran artista y puede hacer más cosas

SARA

Que Martín vaya al cine a solas con su novia, no con:

-su padre

-su madre

-su suegra

-su suegro

MANUEL ALEJANDRO

Que Carlos haga más cosas en su trabajo, no sólo fotocopiar.

Él sabe hacer muchas tareas más.

SARA

En fin, que los límites, el problema, el impedimento y la dificultad la tenéis vosotros.

MANUEL ALEJANDRO

Porque:

NO SOY YO, ERES TÚ

ANA

CAMBIA TU MIRADA.

21 de marzo día internacional del Síndrome de Down