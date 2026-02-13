El Ayuntamiento de Almería presenta la III edición del Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia con récord de participación

El torneo aúna deporte, igualdad y convivencia, en una jornada que consolida a Almería como referente inclusivo



El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud del Ayuntamiento de Almería, Óscar Bleda, ha presentado esta mañana la III edición del Torneo de Voleibol contra la LGTBIfobia, una iniciativa que vuelve a situar a la ciudad como referente en la promoción de la igualdad y el respeto a través del deporte.

El torneo, que se celebrará el próximo 21 de diciembre en las instalaciones del Palacio de los Juegos Mediterráneos, está coorganizado junto a la Asociación MarYMontaña Almería LGTB+ y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, Patronato Municipal de Deportes y Diputación de Almería. En la presentación ha acompañado al edil, Abel Guillot, presidente de la Asociación MarYMontaña.

Compromiso institucional con la igualdad

El concejal de Integración Social, Participación, Distritos, Programas y Juventud ha subrayado que “este torneo es mucho más que una competición deportiva; es una declaración pública de los valores que defendemos como ciudad”. Bleda ha remarcado que el Ayuntamiento trabaja para que Almería sea “un espacio de convivencia real, donde todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, se sientan seguras y respetadas”.

El edil ha insistido en que el deporte debe ser “un entorno libre de prejuicios”, señalando que “no podemos permitir que nadie abandone una disciplina, un equipo o una afición por miedo al rechazo o a la discriminación”. En este sentido, ha puesto en valor la implicación del tejido asociativo y deportivo local, destacando que la colaboración entre instituciones y entidades sociales “es fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva”.

Asimismo, el edil ha resaltado el crecimiento constante del torneo desde su primera edición, agradeciendo en este sentido la implicación y el trabajo organizativo desarrollado por la Asociación MarYMontaña.

Récord de participación

La edición de este año vuelve a superar las cifras de 2025, cuando participaron 18 equipos y más de 130 deportistas. En esta tercera edición serán 21 equipos mixtos los que competirán, reuniendo a cerca de 180 jugadores y más de 200 personas en total, incluyendo acompañantes y organización.

De los equipos inscritos, 18 proceden de fuera de Almería, con representación de Sevilla, Málaga, Valencia, Madrid e incluso Londres, lo que evidencia el creciente interés por una iniciativa que combina deporte, convivencia y reivindicación social.

Óscar Bleda ha destacado que esta participación “no solo demuestra el éxito del torneo, sino que también proyecta la imagen de Almería como una ciudad abierta, acogedora y comprometida con la inclusión”. Además, ha señalado el impacto positivo que supone para la actividad económica local la llegada de equipos y visitantes de distintos puntos del país y del extranjero.

Una jornada deportiva con mensaje

El presidente de la Asociación MarYMontaña, Abel Guillot, ha recordado que el torneo se celebra en torno al Día contra la LGTBIfobia en el Deporte, que se conmemora el 19 de febrero. Esta fecha coincide con el nacimiento de Justin Fashanu, primer futbolista profesional que se declaró abiertamente homosexual y que, tras sufrir acoso y rechazo, terminó quitándose la vida.

Guillot ha remarcado “que no solo se trata de una competición deportiva. El torneo, fechado para el día 21, queda incluido como parte de tres días de convivencia en el que se comparte la celebración de actividades culturales, como por ejemplo la visita que se ha programado para conocer el MUREC, convirtiendo este encuentro también en una oportunidad para que, quienes vienen de fuera, conozcan la riqueza cultural y patrimonial de nuestra ciudad”.

La presentación ha concluido con una invitación del concejal a todos los almerienses para que se acerquen a disfrutar de los partidos y de las actividades complementarias organizadas en el marco del torneo. “Cada gesto de apoyo, cada partido y cada aplauso contribuyen a construir una ciudad mejor”, ha afirmado Bleda, reiterando el compromiso del Ayuntamiento con políticas activas de igualdad, inclusión y participación ciudadana.