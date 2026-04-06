Obras en autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que continúan las actuaciones para el desarrollo del plan de acción contra el ruido en la Provincia de Almería, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7, entre los PP.KK. 808+800 y 810+100, en sentido creciente, para lo cual será necesario cerrar el carril derecho.

El horario de trabajo previsto será desde hoy día 6 hasta el próximo día 17 de abril de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/