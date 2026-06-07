La Junta solicita al Gobierno una reducción de un 35% en los módulos de IRPF para todas las producciones agrícolas

Agricultura insiste por segunda vez en que se rectifique la Orden de índices de rendimiento neto para adaptarla a la realidad andaluza

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado por segunda vez al Gobierno central una rectificación en la Orden del Ministerio de Hacienda por la que se reducen los índices de rendimiento neto en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (conocidos como módulos de IRPF) para el ejercicio 2025 al objeto de que haya una rebaja de al menos un 35 por ciento en el IRPF para todas las producciones agrícolas en Andalucía.

El objetivo de la Junta de Andalucía es lograr que se modifiquen estos módulos para minimizar el impacto económico negativo sobre las explotaciones agrarias de la región y garantizar una aplicación más ajustada a la situación productiva y a los criterios técnicos aportados por la administración regional.

Desde el punto de vista del Gobierno andaluz, el conjunto de las producciones agrarias andaluzas en el ejercicio 2025 ha estado marcado por una sucesión de circunstancias excepcionales de carácter climático, fitosanitario y económico que han provocado importantes descensos de rendimiento y una pérdida significativa de rentabilidad en numerosas explotaciones agrícolas y ganaderas.

Por ello, se reitera la necesidad de aplicar reducciones en el ejercicio fiscal 2025 del 35 por ciento para todas las producciones agrícolas y forestales, siendo para estas últimas de un 45 por ciento como consecuencia de una mayor exposición a las condiciones anteriores en sectores como la remolacha azucarera, cereales, producciones hortícolas y flores y plantas ornamentales.

En el caso de las producción hortícolas, uno de los sectores estratégicos de mayor relevancia económica, social y exportadora de la agricultura andaluza, se considera imprescindible adaptar para 2025 el índice de rendimiento neto aplicable a las producciones hortícolas, pasando de 0,26 a 0,14 para toda Andalucía.

Asimismo, en esta segunda petición de corrección de la orden de los módulos de IRPF, hemos vuelto a reiterar nuestra petición de rebaja en los cereales, pero esta vez hemos propuesto una reducción extraordinaria al objeto de adecuar la tributación por módulos a la situación productiva y económica soportada por las explotaciones agrarias andaluzas, pasando de 0,26 a 0,14 para toda Andalucía.

Para la flor cortada y plantas ornamentales, se reitera la propuesta ya trasladada al Ministerio de Agricultura de pasar de 0,32 a 0,18 en el índice de rendimiento neto aplicable para toda Andalucía.

De otro lado, teniendo en cuenta la desaparición del cultivo de remolacha azucarera en Andalucía y al objeto de favorecer la reconversión del sector en Andalucía y adecuar la tributación por módulos a la situación excepcional sufrida durante el ejercicio 2025, desde la Junta se reitera la propuesta de adaptar del índice de rendimiento neto para las producciones de remolacha azucarera de 0,13 a 0,07 para toda Andalucía.

Un 50% menos en producciones ganaderas

En el sector ganadero, desde la administración andaluza se ha solicitado una reducción en al menos un 50 por ciento de los índices de rendimiento neto aplicables a todas las producciones ganaderas para dicha campaña. Todo ello atiende a la aparición y persistencia de distintos procesos sanitarios en la cabaña ganadera, los gastos asociados, costes de producción y falta de rentabilidad.

Además, se pide una reducción extra para las producciones de ovino y caprino de carne pasandode 0,13 a 0,05 en toda Andalucía; así como de ovino y caprino de leche pasando de 0,26 a 0,10. Esta última coincide con lo que se ha pedido para las producciones apícolas.

De otro lado, se ha solicitado al Gobierno atender las propuestas solicitadas en el ámbito provincial o municipal. En el caso de la provincia de Almería, aplicar una reducción extraordinaria del índice de rendimiento neto para las todas las producciones hortícolas correspondiente al ejercicio 2025, adaptada a la gravedad de las pérdidas acreditadas y a las especiales circunstancias excepcionales.

En la provincia jiennense, se reitera la propuesta de aplicar una reducción adicional del índice de rendimiento neto para los productos del olivo, pasando de 0,26 a 0,12. Precisamente se insiste en esta reducción porque en el caso del olivar, el Ministerio ha dejado fuera de las ayudas por borrascas a comarcas y municipios de la provincia de Granada “sin justificación alguna y tampoco les facilitan una reducción del índice de módulos”.

Para las provincias de aceituna de mesa, se insiste en pasar de 0,26 a 0,14 en aquellos municipios con un mayor peso en la producción de aceituna de mesa que ya incluimos en nuestra propuesta.

Subsanación de agravios comparativos

Por último, desde la Consejería de Agricultura se pide la corrección de esta Orden para evitar el agravio comparativo de municipios no incluidos en las propuestas solicitadas por la Junta de Andalucía. Tal es el caso de los municipios de la comarca de La Vega, en la provincia de Sevilla que, por error material involuntario en la elaboración de la propuesta remitida al Ministerio de Agricultura, no incluye el municipio de La Algaba entre los términos municipales propuestos para la reducción extraordinaria de las producciones de cítricos, en las que se pide pasar de 0,26 a 0,08.

Desde la Consejería se lamenta que el Gobierno central no haya tenido en cuenta las peticiones presentadas desde Andalucía y se tenga que reiterar por segunda vez las solicitudes por sectores de forma específica. “La situación del campo andaluz es preocupante y debemos acompañar a un sector que es estratégico”, han abundado.

Relacionado