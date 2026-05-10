Miski Liu Suria

«No has vivido de verdad hasta que no hayas hecho algo por alguien que jamás podrá recompensarte.» John BuJohn Bunyan.

Río revuelto

El mundo en caos

Tensión emocional

Confusión cósmica

Cambio vertiginoso

Aceleración mundial

Tiempo de disolución

El escenario está listo

Tempestad del devenir

Nuevo desorden mundial

El genio ha salido de la botella

https://miski-liu-suria.blogspot.com

“A río revuelto, ganancia de pescadores”. Cuando hay caos, confusión o desorden, siempre hay alguien que se aprovecha de la situación para sacar beneficio. Esto sugiere que el nuevo desorden mundial está creando oportunidades para actores que saben moverse rápido y con cálculo. También se puede ver en mercados estratégicos, donde la crisis geopolítica altera la energía, las rutas comerciales y los precios, abriendo el espacio a quienes prevén el movimiento.

Joe Lange predice que los acuerdos de paz y la rápida caída del precio de la energía allanará el camino para la próxima gran transformación. A su juicio, el flujo libre de petróleo va a crear una abundancia de energía que será necesaria para el crecimiento económico mundial que está a punto de comenzar. Sucederá mucho más rápido de lo que la gente espera, porque se ha planeado y programado todo esto. Una vez despejado el escenario, puede comenzar la fase de procesamiento.

Según Milan Adams comenzó a disolverse el sistema mundial que mantenía la rivalidad entre las grandes potencias dentro de límites predecibles. No va a explotar, se va a disolver. Se está fracturando el orden mundial de forma silenciosa, no mediante un colapso repentino, sino mediante la erosión gradual de los límites y mecanismos que durante décadas contuvieron la rivalidad entre las grandes potencias. Se está debilitando la estabilidad internacional por la acumulación de tensiones, mientras se preparan los gobiernos para una era de rivalidad.

https://www.zerohedge.com/geopolitical/when-global-order-begins-fracture

Kerry K. dice que el mundo atraviesa un estado de caos, con guerras, división y una sensación general de colapso de las estructuras antiguas. Sostiene que no se trata de un final absoluto, sino del derrumbe de una vieja línea temporal que está dejando paso a otra etapa.

También explica que la crisis mundial está generando confusión porque coexisten al mismo tiempo muchas realidades y perspectivas distintas. Esa superposición produce un choque mental, una tensión emocional y una dificultad creciente para procesar lo que ocurre en el exterior.

Este momento empuja a mucha gente a perder interés en las viejas formas de poder y a buscar una recuperación de la soberanía personal. En ese marco, presenta el sufrimiento y la conmoción como una prueba que puede llevar a una transformación interior, y afirma que el amor funciona como una fuerza estabilizadora frente al desorden externo.

NOTICIAS ALTERNATIVAS

No están actualizando el sistema. Lo están sustituyendo, y no se puede reemplazar un sistema mientras siga funcionando. Esto no es política ni diplomacia, sino una demolición controlada del viejo orden mundial. Se planeó cada movimiento, se eligió cada fecha y se estableció la secuencia antes de que supiéramos lo que estábamos viendo.

https://t.me/s/AXIOS4B

Judy Byington prevé una transformación en la economía mundial, marcada por una moneda respaldada por oro, la cooperación internacional y la introducción de una tecnología avanzada, en medio de confinamiento mundial y bloqueo informativo.

Fuentes internas informan de que se están desmontando los sistemas antiguos discretamente y que ya están en marcha las primeras oleadas de revaluación de activos. Mientras tanto, varios gobiernos están celebrando sesiones de emergencia a puerta cerrada, ajustando las regulaciones para adaptarlas a la nueva arquitectura financiera.

La infraestructura está construida, el oro está trasladado, y los jugadores están listos. Cuando todas las grandes naciones retiran su oro de tu bóveda al mismo tiempo, eso no es una diversificación, sino una evacuación.

Elon Musk ha construido un sistema de comunicación paralelo para todo el planeta, y acaba de entrar en funcionamiento. 650 satélites de comunicación directa. Tu teléfono se puede conectar a ellos sin una torre. Sin WiFi, sin tu proveedor de internet. T-Mobile lo activó discretamente la semana pasada, sin una rueda de prensa. Sólo se activó una página de la noche a la mañana. Todas las torres de telefonía celular se volvieron optativas.

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Eliza Ayres presenta la idea de un reinicio financiero mundial y lo enmarca como una transición desde el viejo orden monetario hacia otra arquitectura internacional. Este cambio estaría impulsado por tensiones entre varias potencias, y por decisiones políticas recientes que alterarían el sistema vigente. También expone que el sistema de Bretton Woods original fue el marco creado tras la segunda guerra mundial para estabilizar el comercio y las monedas, con el FMI y el Banco Mundial como instituciones centrales. Sin embargo, la activación de sanciones, la fractura comercial y el aumento de la deuda mundial están debilitando ese orden. El sistema actual necesita una nueva base de liquidación internacional y esta transición es un reemplazo gradual de la infraestructura financiera anterior por otra más multilateral.

https://i.fixupx.com/i/status/2051996713171255554

Rinus Verhagen sostiene que la política funciona como una herramienta para mantener controladas a las masas mediante propaganda y engaño, en beneficio de una agenda oculta. Afirma que el programa Gesara representa una transición hacia la independencia respecto de los gobiernos, con el fin del control coercitivo, una justicia más equitativa y un sistema libre de deudas, orientado a la prosperidad y a la libertad espiritual.

También dice que el proceso ha sido largo, confuso y desigual, y que eso ha generado tanto unión como distanciamiento entre personas según sus distintos niveles de despertar. Atribuye esa división a tácticas de “divide y vencerás” y a la desinformación gubernamental, y añade que cuando pierde credibilidad un gobierno, ya no puede persuadir ni sostener su autoridad.

Presenta este cambio como parte de una tormenta perfecta en la que coinciden guerras, revelaciones, caída del viejo orden y una aceleración mundial de los acontecimientos. Dice además que están siendo manipulados los mercados bursátiles para ocultar el colapso, aunque considera que no se podrá sostener esa situación indefinidamente.

Además, describe el despertar de la conciencia como un proceso desigual en el que cada ser humano avanza a un ritmo diferente, y concluye que el cambio del sistema depende de que la comprensión y la convicción sustituyan al miedo y a la aceptación de la coerción.

REFLEXIONES

Los «tres días de oscuridad», a menudo malinterpretados como apocalípticos, son reinterpretados por Ismael Pérez como una poderosa transición espiritual que señala la entrada de la tierra en el cinturón de fotones y la evolución de la humanidad.https://www.youtube.com/watch?v=W9wkwU-9XgY

como una poderosa transición espiritual que señala la entrada de la tierra en el cinturón de fotones y la evolución de la humanidad.https://www.youtube.com/watch?v=W9wkwU-9XgY Cada alma, al ver la posibilidad de una vida en la Tierra, se convence de que puede lograrlo. Sus guías intentan disuadirla, pero ella insiste en que está preparada. Sin embargo, subestima la dificultad de la vida en la Tierra. Dolores Cannon afirmó que es un gran honor estar en la Tierra durante la ascensión.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/05/ascension-with-sierra-brenda-hoffmans-latest-channeling-as-of-may-4-2026/

afirmó que es un gran honor estar en la Tierra durante la ascensión.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/05/ascension-with-sierra-brenda-hoffmans-latest-channeling-as-of-may-4-2026/ La prisión invisible, según Zachary Fisher .- Una de las verdades más difíciles de afrontar es darse cuenta de que la mayoría de las cárceles no tienen barrotes. Tienen comodidad, distracción, miedo, condicionamiento y repetición. Enseñan a la gente qué pensar antes de que aprendan a pensar por sí mismos.https://sunnysjournal.com/2026/05/08/the-invisible-prison-zachary-fisher/

.- Una de las verdades más difíciles de afrontar es darse cuenta de que la mayoría de las cárceles no tienen barrotes. Tienen comodidad, distracción, miedo, condicionamiento y repetición. Enseñan a la gente qué pensar antes de que aprendan a pensar por sí mismos.https://sunnysjournal.com/2026/05/08/the-invisible-prison-zachary-fisher/ La victoria no se regala, se conquista. Nux Taku desarrolla la idea de que la victoria no llega por casualidad ni se recibe como un regalo, sino que exige esfuerzo y determinación. Insiste en que conquistar una meta implica atravesar dificultades y sostener una lucha constante hasta lograrla. También presenta la victoria como algo que se construye con disciplina personal y superación interior. La conquista más importante no es sólo externa, sino también el dominio de uno mismo, y la capacidad de mantenerse firme ante los obstáculos.https://www.youtube.com/watch?v=63dKbiB8jYY

desarrolla la idea de que la victoria no llega por casualidad ni se recibe como un regalo, sino que exige esfuerzo y determinación. Insiste en que conquistar una meta implica atravesar dificultades y sostener una lucha constante hasta lograrla. También presenta la victoria como algo que se construye con disciplina personal y superación interior. La conquista más importante no es sólo externa, sino también el dominio de uno mismo, y la capacidad de mantenerse firme ante los obstáculos.https://www.youtube.com/watch?v=63dKbiB8jYY ¿Una cálida bienvenida o un frío rechazo? Según Prolotario , vivimos en una época donde el cambio será tan vertiginoso que la gente se despertará pensando que ocurrió mientras dormía. Pero, metafóricamente hablando, tendrían razón si pensamos en lo que muchos ignoran hoy en día. Cuando se trata de cambios, por muy positivos que sean, no todos los recibirán con los brazos abiertos. Algo que debería ser previsible a juzgar por la historia.

, vivimos en una época donde el que la gente se despertará pensando que ocurrió mientras dormía. Pero, metafóricamente hablando, tendrían razón si pensamos en lo que muchos ignoran hoy en día. Cuando se trata de cambios, por muy positivos que sean, no todos los recibirán con los brazos abiertos. Algo que debería ser previsible a juzgar por la historia. Se formarán comunidades en torno a la conservación de ideologías que se enfrentarán a una verdad que desarraigará tradiciones y costumbres que muchos no abandonarán fácilmente, o quizás nunca. Todos hemos sido testigos de cómo puede actuar gente extremista por diferencias políticas. ¿Crees que cambiará esto porque se filtraron algunos archivos clasificados y exóticos?https://x.com/Prolotario1/status/2051341507089547458

NOTICIAS

Los mercados oscilan entre el optimismo geopolítico y el pesimismo.https://www.zerohedge.com/markets/markets-swing-geopolitical-optimism-pessimism-newsquawk-us-market-wrap

La UE abre la puerta al uso de queroseno de EEUU si se agrava la crisis.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13911753/05/26/la-ue-abre-la-puerta-al-uso-de-queroseno-de-eeuu-si-la-crisis-de-iran-se-agrava.html

de EEUU si se agrava la crisis.https://www.eleconomista.es/energia/noticias/13911753/05/26/la-ue-abre-la-puerta-al-uso-de-queroseno-de-eeuu-si-la-crisis-de-iran-se-agrava.html Irán se asfixia con sus buques paralizados por el bloqueo y fía su supervivencia a los trenes con China .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13911343/05/26/iran-se-asfixia-con-sus-buques-paralizados-por-el-bloqueo-de-eeuu-y-fia-su-supervivencia-a-los-trenes-con-china.html

se asfixia con sus buques paralizados por el bloqueo y fía su supervivencia a los trenes con .https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13911343/05/26/iran-se-asfixia-con-sus-buques-paralizados-por-el-bloqueo-de-eeuu-y-fia-su-supervivencia-a-los-trenes-con-china.html Adiós al sector turístico de Dubái que ya pierde 500 millones diarios.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13909089/05/26/adios-al-sector-turistico-de-dubai-la-guerra-hunde-la-ocupacion-hotelera-y-genera-perdidas-de-500-millones-diarios.html

que ya pierde 500 millones diarios.https://www.eleconomista.es/transportes-turismo/noticias/13909089/05/26/adios-al-sector-turistico-de-dubai-la-guerra-hunde-la-ocupacion-hotelera-y-genera-perdidas-de-500-millones-diarios.html Rusia y Ucrania acuerdan una tregua de tres días, del 9 al 11 de mayo.https://efe.com/mundo/2026-05-08/guerra-ucrania-trump-confirma-tregua-putin-zelenski/

y acuerdan una tregua de tres días, del 9 al 11 de mayo.https://efe.com/mundo/2026-05-08/guerra-ucrania-trump-confirma-tregua-putin-zelenski/ Expertos de la ONU admiten que eran poco plausibles sus predicciones meteorológicas apocalípticas.https://www.zerohedge.com/weather/un-climate-panel-quietly-admits-its-doomsday-climate-scenarios-were-implausible

Los agricultores de California destruirán 420.000 melocotoneros tras la quiebra de las fábricas de conservas Del Monte Foods.https://www.sfgate.com/centralcoast/article/usda-aid-california-farmers-22240694.php

destruirán 420.000 melocotoneros tras la quiebra de las fábricas de conservas Del Monte Foods.https://www.sfgate.com/centralcoast/article/usda-aid-california-farmers-22240694.php Ecuador anuncia una nueva emisión de bonos soberanos.https://noticiaslatam.lat/20260505/ecuador-anuncia-una-nueva-emision-de-bonos-soberanos-1173338162.html

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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