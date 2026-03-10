La Universidad de Almería impulsa la sostenibilidad participativa en la celebración del UNIgreen Day

Estudiantes, docentes y personal técnico crean soluciones inmediatas para la gestión de recursos en el campus. La jornada consolida la estrategia verde de la Alianza UNIgreen a través del diálogo y la acción directa

El pasado jueves, la Universidad de Almería conmemoró la creación de la UNIgreen European University con la celebración del UNIgreen Day. Esta jornada, que cumple cuatro años organizándose de forma coordinada entre todas las instituciones que integran la Alianza, se centró en esta edición en fomentar el diálogo y la colaboración activa de toda la comunidad universitaria.

El evento tuvo como objetivo principal involucrar a los tres colectivos de la UAL —Personal Docente e Investigador (PDI), Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y estudiantes— en la sostenibilidad del campus.

En colaboración con UAL Sostenible, la sala Emprende UAL acogió un taller participativo diseñado para la cocreación de propuestas de actuación concretas que puedan aplicarse de manera inmediata. Las áreas de trabajo clave incluyeron: gestión eficiente de energía y agua; mejora de la movilidad y gestión de residuos; potenciación de recursos verdes; fomento de la cultura y conciencia sobre sostenibilidad en la comunidad y estrategia y visión de futuro.

La actividad comenzó con la bienvenida por parte del delegado del rector para UNIgreen, Tomás Lorenzana, para seguir con una fase de contextualización liderada por Laura Piedra, en representación del Vicerrectorado de Sostenibilidad, Salud y Deportes, quien detalló la estrategia actual de la UAL y los indicadores clave de gestión de recursos. Por su parte, los consultores ambientales de la empresa Reseteo Urbano, Juanjo Amate y Manuel Carmona, actuaron como facilitadores, aportando una visión global mediante la exposición de tendencias internacionales y casos de éxito para incentivar la generación de ideas.

Tras una pausa, que sirvió como punto de encuentro y networking para los asistentes, la jornada concluyó con una sesión de revisión. En ella, los expertos y participantes analizaron conjuntamente las propuestas generadas en los grupos de trabajo, compartiendo reflexiones finales sobre el impacto potencial de estas soluciones en el campus.