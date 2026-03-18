Huércal-Overa acoge este 20 de marzo la sexta edición del reto deportivo nocturno IDP Un Ratito a Pie y otro Caminando

Patricia López Rojas

La prueba consta de un recorrido de 72 kilómetros con un límite de 15 horas de duración y se presentan tres retos diferentes para hacerla accesible a todos los participantes

El evento comenzará a las 20:30 horas en la explanada del recinto ferial del municipio

El próximo viernes 20 de marzo, el municipio de Huércal-Overa celebrará la esperada sexta edición de la prueba deportiva IDP Un Ratito a Pie y otro Caminando. Este evento, consolidado ya en el calendario local, propone a los participantes el reto de completar un itinerario de 72 kilómetros en un tiempo estimado de 15 horas, dando la opción de tres retos con distancias más cortas para hacerlo accesible a todos los participantes.

La jornada arrancará en la explanada del recinto ferial, junto al Pabellón de Deportes a las 20:30 horas para realizar la salida oficial a las 21:00 horas. Uno de los momentos más destacados será la marcha neutralizada, en la que se invita a todos los vecinos a acompañar a los valientes participantes desde el recinto ferial hasta la zona de Las Vegas, punto donde comenzará cronométricamente la competición.

Durante la presentación de la prueba, el alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, subrayó el firme respaldo del consistorio a esta iniciativa, la cual se integra dentro de la programación de la Primavera Deportiva. El regidor estuvo acompañado por Juan Chaparro impulsor de este prueba, a quien definió como un «ejemplo de superación y pieza clave en la organización”.

«Es una prueba que nos enorgullece, va más allá de la competición lo que se busca es disfrutar del senderismo y de la compañía, representa una oportunidad magnífica para convivir y disfrutar del deporte, del buen clima y de nuestros paisajes, incluso bajo la luz de la luna», afirmó el primer edil, quien agradeció la labor de las empresas colaboradoras para seguir proyectando el nombre de Huércal-Overa a través de este evento.

El alcalde aprovechó la ocasión para animar a los rezagados a formalizar su inscripción, a través de la web www.cdalmanzora.es/es

La 6 edición de IDP un ratito a pie y otro caminando promete ser, un año más, una cita épica que combina el esfuerzo físico con los valores de compañerismo y superación que caracterizan al deporte huercalense.