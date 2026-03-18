Transportes avanza con las obras del tramo Níjar-Río Andarax de la Línea de Alta Velocidad Murcia-Almería, que cuentan con una inversión de 150 millones de euros

Afectaciones al tráfico en la A-7 en Almería

· Durante esta semana se están llevando a cabo trabajos de ejecución del viaducto que cruza la autovía A-7, en el término municipal de Almería.

· Hasta el viernes 20 alrededor de las 13:00 horas se producirán cortes de la calzada de la A-7 con sentido Algeciras.

· Entre las 18:00 horas del jueves 19 de marzo y las 7:00 horas del viernes 20, se realizará el corte completo de la autovía en ambas calzadas entre los enlaces 762 y 769, con itinerarios alternativos por las nacionales N-344 y N-349.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif AV, avanza con las obras del tramo Níjar-Río Andarax de la futura Línea de Alta Velocidad (LAV) Murcia-Almería, una infraestructura clave del Corredor Mediterráneo. Dicho tramo, de 25,5 kilómetros de longitud, cuenta con una inversión cercana a los 150 millones de euros.

El tramo Níjar-Río Andarax discurre íntegramente por la provincia de Almería, atravesando los términos municipales de Níjar, Viator, Huércal de Almería y Almería. Las obras de la plataforma ferroviaria incluyen la construcción de 16 viaductos que suman más de 5 kilómetros; y del túnel de Viator, con una longitud de 878 metros.

Durante esta semana se están llevando a cabo trabajos de ejecución del viaducto que cruza la autovía A-7, en el término municipal de Almería, que comprenden el montaje de las vigas que, con una longitud total de 420 metros, reposarán sobre los 10 vanos existentes.

Dado que estas operaciones resultan incompatibles con el tráfico viario y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el lunes 16 de marzo se está realizando el corte de la calzada con sentido Algeciras, habilitándose el tráfico en doble sentido de circulación por la calzada contraria (sentido Barcelona).

Asimismo, desde las 18:00 horas de mañana, jueves 19 de marzo, hasta las 7:00 horas del viernes 20 de marzo, se producirá el corte de ambas calzadas de la A-7 entre los enlaces 762 y 769.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará el siguiente itinerario alternativo debidamente señalizado:

Sentido Algeciras: desde el enlace 762 desvío por la N-344 y la N-349 hasta el enlace 769.

desde el enlace 762 desvío por la N-344 y la N-349 hasta el enlace 769. Sentido Barcelona: desde el enlace 769 desvío por la N-349 y la N-344 hasta el enlace 762.

Tras este corte total de calzada, se mantendrá el corte de la calzada con sentido Algeciras, con doble sentido en la calzada opuesta (sentido Barcelona) hasta el mismo viernes 20 de marzo a las 13:00 horas, aproximadamente.

Croquis afectaciones

Impulso a la nueva conexión de alta velocidad Murcia-Almería

Adif AV sigue impulsando el desarrollo de la LAV Murcia-Almería, eje estratégico del Corredor Mediterráneo y primera conexión ferroviaria entre ambas capitales, con una inversión de 3.600 millones de euros.

Recientemente se ha autorizado la licitación del montaje de vía entre Lorca y Vera, que se suma al montaje de vía en los tramos Vera-Almería y Nonduermas-Lorca San Diego, ya adjudicado. Asimismo, mientras se completa la construcción de la plataforma ferroviaria (toda ella finalizada o en construcción) y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas, Adif AV progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y tiene licitada la del tramo Lorca-Almería. Además, ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen la LAV (telecomunicaciones y señalización).

Esta actuación contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), 7 (sostenibilidad y eficiencia energética) y 8 (crecimiento económico y generación de empleo.

Financiación europea

Las obras de construcción de la plataforma del tramo Níjar-Río Andarax están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Material gráfico de la ejecución del viaducto que cruza la A-7