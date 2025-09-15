Huércal-Overa inicia la elaboración de un informe para definir las necesidades urbanísticas del municipio

Patricia López Rojas

“¿Qué Huércal-Overa queremos?” será la base para un nuevo planeamiento urbanístico que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todos los aspectos: social, económico, cultural y ambiental

El Ayuntamiento de Huércal-Overa ha iniciado un proceso participativo para la elaboración de un informe que identifique las principales necesidades urbanísticas del municipio. Este documento será la base para un nuevo planeamiento urbanístico que permita actualizar un planeamiento que lleva 20 años en vigor y que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en todos los aspectos: social, económico, cultural y ambiental.

El objetivo principal es crear un municipio comprometido, que se base en la participación ciudadana y la colaboración entre instituciones para construir una ciudad más sostenible, inclusiva y emprendedora. Este nuevo plan busca no solo ordenar el territorio de manera racional, sino también proteger el patrimonio cultural y natural de Huércal-Overa, asegurando un futuro próspero para sus habitantes.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la importancia de este proyecto, que se define como un paso crucial para el futuro del municipio, «este informe es el punto de partida para una ordenación adecuada de Huércal-Overa. Queremos un municipio comprometido, que apueste por un modelo de ciudad socialmente integrador, ambientalmente sostenible y económicamente activo. Para lograrlo, necesitamos la implicación de todos».

Un plan colectivo y participativo

El Ayuntamiento ha diseñado una estrategia de participación ciudadana para garantizar que el nuevo plan urbanístico refleje las necesidades y aspiraciones de toda la sociedad huercalense. «Entendemos la planificación como una tarea colectiva, donde la sociedad, sus dirigentes y los técnicos trabajan juntos para mejorar la calidad de vida de las personas», ha afirmado el alcalde.

Para ello, se han programado una serie de talleres y reuniones de trabajo que se celebrarán en el Cine Municipal:

Lunes, 22 de septiembre, 19:00h: Taller con colectivos como Cofradías, Comunidad de Regantes, Asociaciones de vecinos y barrios, y representantes de centros educativos y sanitarios.

Lunes, 22 de septiembre, 20:30h: Taller con empresarios de polígonos industriales y otros sectores económicos.

Martes, 23 de septiembre, 09:30h: Taller con el sector inmobiliario, empresas de construcción y técnicos.

Además de los talleres, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los ciudadanos otras herramientas para que puedan aportar su visión sobre el municipio:

Portal web municipal: Se ha creado una sección específica en la web del Ayuntamiento donde se publicarán los avances del proyecto, explicados de forma clara y accesible.

Artículos temáticos: En colaboración con el blog laciudadcomprometida.eu, se publicarán artículos para ayudar a los ciudadanos a entender las propuestas técnicas.

Cuestionario en línea: Se ha habilitado un cuestionario en la web municipal, que estará disponible hasta el 31 de octubre, para que los ciudadanos y colectivos sociales puedan trasladar libremente su visión del municipio, incluyendo los problemas y oportunidades que identifican. Se puede acceder a través del enlace https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZqnRPE5AYUmjSj6vEI7XsUmGKE-8MKs168hmiZUopqvp87w/viewform.

El alcalde hace un llamamiento a la participación de todos «La efectividad de un plan se mide por su capacidad para mejorar la vida de las personas. Por eso, animo a todos los huercalenses a que participen activamente en este proceso y nos ayuden a construir juntos el futuro de Huércal-Overa».