Inadmitidos los dos recursos de PSOE y ASEJA a la licitación del contrato de limpieza, parques y jardines

Ana López Otero

Esta decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta permite seguir el procedimiento para mejorar el servicio

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (TARCJA) ha inadmitido los recursos especiales en materia de contratación interpuestos contra los pliegos, aprobados por la Junta de Gobierno Local el pasado 11 de julio, que rigen el procedimiento en la licitación del servicio de limpieza viaria, limpieza de espacios públicos y playas, así como del mantenimiento y conservación de parques públicos, jardines y zonas verdes de Carboneras. En concreto, se presentaron dos recursos por parte de tres ediles del PSOE en el Ayuntamiento –José Luis Amérigo Fernández, Francisco Capel y Vanesa Fuentes- y por la Asociación de Empresas de Gestión de Infraestructura Verde (ASEJA), que el Tribunal inadmite tras haberse interpuesto una vez finalizado el plazo legal establecido para ello.

Además, el Tribunal ha declarado que los motivos aludidos en el recurso de ASEJA “carecen de fundamento” y ha procedido a la imposición a la asociación de una multa de 1.500 euros aplicando el artículo 58.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, que establece esa posibilidad cuando se aprecia “temeridad o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares”.

Desde el Tribunal se constata una estrategia procesal no permitida por la Ley de Contratos del Sector Público para tratar de que el recurso fuera admitido basada en escudarse en el momento de resolver una consulta al Ayuntamiento en relación a los pliegos del contrato sin que la respuesta de la administración local tuviera carácter vinculante.

El Ayuntamiento de Carboneras elevó ambos recursos al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía al ser este el órgano competente determinado por la Ley de Contratación del Sector Público para la valoración de los mismos en contratos convocados por la Administración Pública con un valor estimado superior a cien mil euros.

Declaraciones del alcalde

El alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, ha valorado que una vez inadmitidos los recursos “se puede continuar con el procedimiento para mejorar el servicio municipal de limpieza, parques y. jardines”. “Se sigue adelante pese a las piedras en el camino que algunos se empeñan en poner, porque si algo ha quedado claro con las resoluciones es la falta de rigor en la presentación de ambos recursos e, incluso, la mala fe o temeridad que se esconde detrás de ellos”, ha continuado. Por el contrario, por parte del Ayuntamiento “se está trabajando con precisión con el objetivo de conseguir una Carboneras más limpia, con espacios públicos, parques, jardines y playas más cuidados”. Se trata a su vez de regularizar un servicio que se viene prestando en precario desde el punto de vista administrativo. La adjudicación del nuevo contrato ha concluido Hernández, “podría tenerse para finales de año” y contempla una inversión total de 10.080.729 euros por un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un año.