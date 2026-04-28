Huércal-Overa licita la rehabilitación y ampliación del histórico edificio del Casino para convertirlo en dependencias municipales

Patricia López Rojas

El proyecto, con un presupuesto base de licitación de 2,2 millones de euros, busca revitalizar el casco histórico y dotar al Ayuntamiento de espacios modernos y funcionales en un inmueble de alto valor patrimonial

HUEl Ayuntamiento de Huércal-Overa ha dado un paso decisivo en su estrategia de recuperación del patrimonio local con la apertura del proceso de licitación para las obras de «Rehabilitación y Ampliación del edificio del Casino para su adaptación a dependencias municipales». El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.283.731,45 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

Esta actuación es fundamental para la revitalización del centro histórico, ya que el inmueble se encuentra en el entorno de protección de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora de la Asunción (Bien de Interés Cultural – BIC). El objetivo del Consistorio, tras la adquisición del edificio, es transformarlo en un centro administrativo moderno que centralice dependencias municipales, mejorando la atención al ciudadano y recuperando un espacio emblemático.

Debido a la singularidad del edificio, el pliego administrativo establece requisitos estrictos para asegurar la calidad de la restauración. Las empresas licitadoras deberán acreditar experiencia específica en la restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos, especialmente para la intervención en el escudo heráldico de la fachada principal, declarado BIC, y en la zona original que da a la Plaza Cura Valera y calle Enrique García.

Para garantizar que los licitadores comprenden la complejidad del entorno y las condiciones físicas de la estructura, el Ayuntamiento ha establecido como obligatoria una visita previa al emplazamiento antes de presentar las ofertas.

El alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, ha destacado la relevancia de este contrato para el futuro del municipio, «con la licitación de este proyecto, seguimos cumpliendo nuestro compromiso de trabajar firmemente en la revitalización del centro histórico. La rehabilitación del Casino no es solo una obra de infraestructuras, es una apuesta por nuestra identidad y por devolverle el esplendor a un edificio singular que es patrimonio de todos los huercalenses. Queremos que el corazón de nuestro pueblo vuelva a latir con fuerza, convirtiendo este espacio en un motor administrativo y social que atraiga vida y actividad a estas calles de nuestra Villa”.

Las empresas interesadas pueden acceder a toda la documentación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.