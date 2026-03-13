CCOO de Industria de Almería acusa a la patronal de intentar imponer un retroceso histórico en el convenio de manipulado hortofrutícola con jornadas de 48 horas y salarios congelados

La reunión celebrada en la mesa de negociación del convenio ha concluido sin avances tras la propuesta empresarial presentada por la patronal. CCOO de Industria de Almería denuncia que las medidas planteadas suponen ampliar la jornada hasta 48 horas semanales, retrasar subidas salariales hasta 2027 y aumentar la flexibilidad empresarial en detrimento de las plantillas.

La negociación del convenio colectivo del manipulado hortofrutícola en Almería atraviesa un momento crítico tras la última reunión mantenida entre sindicatos y patronal. CCOO de Industria de Almería denuncia que la propuesta presentada por la representación empresarial supone un intento de imponer condiciones laborales claramente regresivas para las personas trabajadoras del sector.

Entre las medidas planteadas por la patronal figura la ampliación de la jornada semanal hasta 48 horas, una propuesta que la organización sindical considera inaceptable por el impacto directo que tendría en la carga de trabajo de las plantillas. Desde CCOO de Industria de Almería se advierte de que este planteamiento ignora completamente las reivindicaciones sindicales centradas en mejorar la conciliación y las condiciones laborales.

El sindicato también muestra su rechazo a la intención empresarial de fijar una vigencia del convenio hasta 2030, lo que, según el análisis de la organización sindical, consolidaría durante años un marco laboral desfavorable para las personas trabajadoras. A ello se suma la propuesta de eliminar cualquier garantía mensual de horas trabajadas, lo que podría aumentar la precariedad y la incertidumbre en los ingresos de las plantillas.

En materia salarial, la patronal plantea una subida del 2 % a partir de 2027, además absorbible si sube el Salario Mínimo Interprofesional y sin el pago de atrasos, una fórmula que CCOO de Industria de Almería considera equivalente a mantener congelados los salarios durante años pese al incremento del coste de la vida.

Otro de los elementos más controvertidos es el aumento de la jornada irregular del 10 % al 20 %, lo que permitiría a las empresas modificar horarios y distribución del trabajo con mayor facilidad. El sindicato advierte de que esta medida tendría consecuencias directas en la conciliación y la estabilidad de las personas trabajadoras del sector.

Ante este escenario, el secretario general de CCOO de Industria de Almería, Máximo Arévalo, considera que la patronal está bloqueando la negociación colectiva con propuestas que suponen un claro retroceso en derechos laborales. Insiste en que la negociación debe orientarse a mejorar salarios, garantizar estabilidad en el empleo y reforzar la protección de las plantillas en la provincia de Almería, y advierte de que el sindicato seguirá defendiendo estas reivindicaciones en la mesa de negociación.