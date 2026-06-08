Huelga en la Agencia Tributaria: CSIF se moviliza para exigir un refuerzo de personal y mejoras en las condiciones laborales

El sindicato convoca un paro de 24 horas y concentraciones por el desbloqueo de la carrera profesional, el desarrollo del teletrabajo y el reconocimiento de profesión de riesgo para Vigilancia Aduanera



Una representación de CSIF Almería ha participado activamente en todas las movilizaciones desarrolladas hasta la fecha, habiendo estado presente tanto en las concentraciones celebradas en Madrid como en Sevilla, y nuevamente hoy en la capital andaluza, trasladando de forma constante la voz y las reivindicaciones de los trabajadores de la Agencia Tributaria

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, se ha movilizado este lunes frente a la Delegación Especial de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en Andalucía, ubicada en Sevilla, para reclamar un aumento de plantilla, mejores condiciones laborales y el cumplimiento de acuerdos firmados con el organismo.

La concentración, que ha tenido lugar de manera simultánea en el resto de comunidades autónomas, se ha realizado el mismo día que el sindicato ha convocado un paro de 24 horas en todos los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en España y al que han sido llamados los aproximadamente 28.000 trabajadores que forman la plantilla a nivel nacional -unos 6.500 en Andalucía- entre oficinas, sedes, así como delegaciones territoriales y especiales.

Estas movilizaciones son consecuencia del bloqueo de la dirección de la AEAT a la negociación en diferentes asuntos en materia de condiciones laborales. CSIF señala tres puntos clave e irrenunciables para la plantilla: desbloqueo de la carrera profesional, regulación del teletrabajo y reconocimiento como profesión de riesgos para el Servicio de Vigilancia Aduanera. La Central Sindical, además, ha denunciado la falta de efectivos en la Agencia Tributaria, que se traduce en la sobrecarga de una plantilla saturada y al límite.

Así mismo, los delegados de CSIF de la Agencia Tributaria de Almería han vuelto a estar presentes hoy en la concentración celebrada ante la Delegación Especial de la AEAT en Sevilla con motivo de la huelga general convocada en toda España, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos de la plantilla.

Con esta nueva jornada de protesta, los delegados almerienses continúan exigiendo el desbloqueo de la carrera profesional, una regulación efectiva del teletrabajo y el reconocimiento de la profesión de riesgo para los trabajadores de Vigilancia Aduanera, reclamaciones que constituyen los ejes principales de una huelga que evidencia el creciente malestar existente en la plantilla de la Agencia Tributaria.

Con la huelga de 24 horas y la concentración de este lunes concluye el calendario de protestas iniciado el pasado 6 de mayo con una movilización frente a la Secretaría de Estado de Hacienda en Madrid, y que continuó el 13 y 29 de mayo con paros parciales de una hora y concentraciones frente a los centros de trabajo de la Agencia Tributaria en toda España.

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