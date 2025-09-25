IU y Podemos elevan al Parlamento andaluz la situación del IES Las Marinas: “Los alumnos no pueden seguir cargando con sus sillas”

El grupo municipal de Izquierda Unida y Podemos con Roquetas de Mar ha trasladado al Parlamento de Andalucía una pregunta formal, a través del grupo Por Andalucía, en relación con las condiciones actuales de escolarización del alumnado del futuro Instituto de Enseñanza Secundaria Las Marinas. La iniciativa reclama a la Junta de Andalucía que licite de forma urgente las obras del nuevo centro y que, mientras tanto, garantice el mobiliario básico y unas condiciones mínimas para el desarrollo de las clases.

“Es que no estamos hablando de una incomodidad puntual. Estamos hablando de chavales que tienen que cargar con sus pupitres entre clase y clase porque no hay suficientes mesas ni sillas. Es surrealista”, ha declarado Zacarías Lekal, portavoz del grupo municipal. “Y lo más grave es que esto ocurre en un municipio de más de 110.000 habitantes, en pleno crecimiento, donde la Junta lleva años prometiendo infraestructuras que no llegan”.

La pregunta registrada en el Parlamento pone el foco en la falta de avances en la construcción del centro. Aunque el presidente de la Junta, Moreno Bonilla, anunció en enero que la licitación se produciría “este año”, no consta que se haya iniciado el expediente ni que se haya publicado en el perfil del contratante. Mientras tanto, el alumnado sigue repartido en tres edificios separados por casi un kilómetro.

“Nos preocupa que se repita el patrón de otras obras que se eternizan. El IES Las Salinas, por ejemplo, ya está en construcción, y fue proyectado al mismo tiempo que Las Marinas. ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué hay barrios que tienen que esperar más que otros?”, se pregunta Lekal. “Da la sensación de que hay zonas que importan menos, y eso no lo podemos permitir”.

Además de la licitación urgente, IU y Podemos reclaman medidas provisionales que alivien la situación actual. “No puede ser que los alumnos estén en aulas improvisadas, sin recursos básicos, y que la administración mire hacia otro lado. Lo mínimo que puede hacer la Junta es dotarles de lo esencial mientras se construye el centro”, ha añadido el concejal.

La iniciativa parlamentaria también pide explicaciones sobre el estado del expediente, los plazos previstos y las posibles soluciones temporales. “Queremos saber si hay algo en marcha o si todo sigue en el cajón. Y queremos que se actúe ya, porque cada día que pasa es un día más de precariedad para estos chicos y chicas”, ha concluido Lekal.

Desde IU y Podemos aseguran que seguirán presionando tanto en el Parlamento como en el Ayuntamiento para que el IES Las Marinas deje de ser una promesa y se convierta en una realidad digna.