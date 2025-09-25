Home / Almería / ARTISTAS POR PALESTINA 27 SEPTIEMBRE DE 11:00 A 23:00 EN EL TEMPLETE DE LA MÚSICA PARQUE NICOLÁS SALMERÓN

ARTISTAS POR PALESTINA 27 SEPTIEMBRE DE 11:00 A 23:00 EN EL TEMPLETE DE LA MÚSICA PARQUE NICOLÁS SALMERÓN

septiembre 25, 2025 9:48 pm

Una cita solidaria cargada de arte, más de una veintena de artistas se unen en un festival ARTISTAS POR PALESTINA que tendrá lugar este sábado 27 septiembre en el Templete de la música en el Parque Nicolás Salmerón de 11:00 a 23:00 cargado de actividades para todos los públicos. 

A través de una plataforma creada para la ocasión www.suratica.es/artistas-por-palestina , los asistentes podrán donar directamente a familias y a la ONG Medical Aids for Palestinians. La causa que nos ocupa es hacer llegar el mayor número de donativos posibles y ayudar a familias a poder obtener los permisos y salir del país huyendo del hambre, las bombas y la barbarie.

Artistas como Anabel Veloso, Jose Luis Jaén, Pepe Céspedes, Sensi Falán, Gata Brass Band, Kalima du Samba, Paco Calavera, Julián Sánchez, Pussytrap, Funámbola, La Chismosería, Odara Samba, Las legañas, Abelardo… se unirán en el escenario con un único propósito vestir a Almería de solidaridad y arte para gritar humanidad y respeto por las vidas humanas procedan de donde procedan.

