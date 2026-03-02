JARQUIL finaliza la construcción de “Residencial Sierra Nevada”, 70 nuevas viviendas protegidas en Isla Natura (Sevilla)

La constructora ha concluido la ejecución de este proyecto para Metrovacesa, realizando la entrega de llaves a la propiedad este 20 de febrero.

La promoción, integrada en el Plan Vive en Andalucía, destaca por su diseño sostenible y sus zonas comunes con piscina privada en el nuevo sector de Los Bermejales.

JARQUIL ha concluido con éxito las obras de Residencial Sierra Nevada, una destacada promoción de 70 viviendas protegidas de precio limitado (VPO) promovida por Metrovacesa en el innovador sector de Isla Natura, en Sevilla. Tras completar la fase de últimos repasos, la constructora está ya formalizando la entrega de llaves a la propiedad este mes de marzo, consolidando su presencia en uno de los desarrollos urbanísticos más sostenibles de la capital andaluza.

El proyecto, cuya construcción se inició en febrero de 2024, se ha desarrollado dando como resultado un conjunto residencial plurifamiliar de tres bloques con cinco plantas de altura más planta baja. Las viviendas, que ya se encuentran vendidas en su totalidad, disponen de 2, 3 y 4 dormitorios, además de plazas de garaje y trasteros bajo rasante con acceso directo desde los portales.

Residencial Sierra Nevada representa el tercer desarrollo de viviendas protegidas de Metrovacesa en Isla Natura y forma parte del Plan Vive en Andalucía (2020-2030) de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana. El edificio se ubica en un entorno natural inigualable al sur de Los Bermejales, integrado en un gran corredor que formará parte del futuro anillo verde de la ciudad. El complejo ofrece una nueva forma de vivir en Sevilla, en un entorno tranquilo y sostenible, pero con rápidas comunicaciones, destacando especialmente por sus zonas comunitarias con piscina privada.

Para la dirección de JARQUIL, esta entrega supone “un claro ejemplo de nuestro compromiso con la excelencia constructiva y la capacidad de cumplir con proyectos de gran impacto social en entornos urbanos de máxima exigencia. Residencial Sierra Nevada refleja nuestra solvencia para afrontar obras residenciales complejas, cuidando cada detalle y colaborando estrechamente con promotores de referencia como Metrovacesa. Esta obra pone en valor el rigor técnico de nuestros equipos y nuestra vocación de ofrecer un servicio fiable y de máxima calidad”.

Sobre JARQUIL

Con una trayectoria que supera los 40 años, JARQUIL ha consolidado una filosofía de trabajo centrada en el cumplimiento riguroso de sus compromisos, ofreciendo un servicio de construcción que combina innovación, eficiencia y sostenibilidad. Gracias a su presencia estratégica en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, la compañía coordina proyectos en todo el territorio nacional con una agilidad que aúna la cercanía operativa con una sólida visión global.

La solvencia técnica de JARQUIL le permite abordar con éxito una gran diversidad de sectores para clientes públicos y privados: desde edificación industrial, logística y agroalimentaria, hasta obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte e hidráulicas). Su especialización se extiende también a la edificación residencial, hoteles, instalaciones deportivas, sanitarias y educativas, así como a residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación de patrimonio y obras singulares de gran envergadura. Este amplio bagaje, unido a un control exhaustivo de la calidad y los plazos, posiciona a JARQUIL como un socio de confianza capaz de transformar desafíos constructivos complejos en soluciones de alto impacto.