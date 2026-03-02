Dalías celebra una espectacular masterclass con la chef Yolanda García en las IX Jornadas de Présules y Tirabeques

Francisco Lirola Martín

Las jornadas han concluido este domingo con las diferentes creaciones de tortilla de présules en bares y restaurantes locales.

Dalías ha vivido el mediodía del primer día de marzo uno de los momentos más destacados de las IX Jornadas de Présules y Tirabeques con la brillante masterclass ofrecida por la reconocida chef Yolanda García, conocida como la “Chef de las malas hierbas”. Una propuesta culinaria que ha conquistado al casi centenar de asistentes gracias a una cocina con ciencia y con conciencia, donde la innovación, la cocina sostenible y el respeto por el producto tradicional han sido los grandes protagonistas.

Durante la sesión, la chef ha demostrado cómo estos productos de la agricultura tradicional pueden reinventarse sin perder su esencia. Con creatividad, técnica y un profundo conocimiento del entorno, ha elaborado recetas originales que ponen en valor los tirabeques y los présules, dos productos estrella de la temporada, conservando sus sabores auténticos y potenciando sus cualidades naturales.

Los asistentes han podido descubrir elaboraciones sorprendentes, que han podido degustar, pensadas para ser reproducidas en cualquier cocina doméstica, acercando así la alta cocina al día a día. La propuesta de Yolanda García ha destacado no solo por su sabor, sino también por su filosofía: aprovechar los productos de cercanía, respetar los ciclos naturales y apostar por una alimentación saludable y sostenible.

El evento ha contado con el impecable apoyo de su equipo de cocina y con la colaboración de Ana Ruiz, cuyo trabajo coordinado ha permitido mantener la atención y el entusiasmo del público durante toda la demostración. Los asistentes han destacado especialmente la combinación de tradición e innovación, así como la claridad en las explicaciones y el cuidado en cada detalle de las preparaciones.

Esta masterclass se enmarca dentro de una programación más amplia que ha llenado Dalías de sabor, cultura y tradición durante todo el fin de semana. Las actividades han culminado con el ya tradicional Fin de Semana de la Tortilla de Présules, un encuentro gastronómico en el que también ha participado el vicepresidente de la Diputación de Almería, Ángel Escobar, y con la propia Yolanda García como cocinera invitada en el showcooking central.

Además, los bares del municipio han permanecido abiertos ofreciendo sus particulares versiones de la tortilla de présules, permitiendo a vecinos y visitantes degustar diferentes elaboraciones que, aunque diversas en presentación y matices, mantienen el sabor característico que identifica a este producto local.

Para el alcalde, Francisco Lirola, “con estas jornadas Dalías vuelve así a consolidarse como referente gastronómico y cultural, poniendo en valor la agricultura tradicional y demostrando que tradición y vanguardia pueden ir de la mano. Una cita que reafirma que Dalías es sabor, cultura y compromiso con su identidad”.

Desde el Ayuntamiento han querido destacar la amplia participación alcanzada en cada una de las actividades realizadas, charlas, concursos o degustaciones, y piensan ya en la celebración especial de su 10ª edición para 2027.